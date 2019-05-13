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Клопп: «„Ливерпулю“ нужно провести идеальный сезон, чтобы выиграть АПЛ»

13 мая 2019, 09:20

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что в следующем сезоне его команда постарается побороться за титул чемпиона АПЛ.

«Манчестер Сити» провел невероятный сезон, но и мы тоже. Пока «Сити» обладает финансовой мощью, таким составом и всем прочим, не похоже, чтобы какая-либо команда могла с ними сравняться. Это предельно ясно. Поэтому нам нужно провести практически идеальный сезон, чтобы выиграть Премьер-Лигу.

Мы совершили несколько невероятных шагов вперед, но я действительно считаю, что сделаем и другие.

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Все комментарии
kastites
kastites
   156 / 840
18 мая в 08:34
Клоп не сможет выйграть
shlifen
shlifen ответил Ptaha91
   144 / 840
13 мая в 20:13
Зачем ему аргументы? У него же есть его "бесценное мнение" =)))) На следующий сезон конкуренты за титул будут те же - разве что думаю что отрыв от третьего-четвертого места сократится чуток (если Тоттен удержит лидеров и докупит ещё; если Брэксит не долбанет по всем клубам АПЛ; ну и если остальные команды топ-6,тоже начнут играть во что-то осмысленное - короче много если =))) )
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:12
И так каждый год.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna ответил ilyafrom
   488 / 840
13 мая в 16:05
Не думаю, что Ливерпуль будет в тройке в следующем сезоне
Не думаю что Барса в следующем сезоне выйдет из группы в ЛЧ.
neomessi
neomessi
   379 / 840
13 мая в 11:32
Сами виноваты, упустили такую возможность!
Ptaha91
Ptaha91 ответил ilyafrom
   553 / 840
13 мая в 11:21
Не думаю, что Ливерпуль будет в тройке в следующем сезоне
Аргументы?
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   443 / 840
13 мая в 11:04
Ливерпуль сейчас вообще без проблемных позиций.Кроме МС даже близко нет конкурентов.
Все конкуренты на 2 головы ниже - мертвый Челси, Арсенал, середняк МЮ.Все эти команды даже не в середине постройки.2 выиграли 1 проиграли.
ТТХ без денег не сможет конкурировать.
Ждем опять зарубу между МС и Ливерпулем в чемпионской гонке.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
13 мая в 10:46
зато победите в ЛЧ,что тоже неплохо
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 10:30
Даже одно поражение - это много.
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 840
13 мая в 10:02
Не думаю, что Ливерпуль будет в тройке в следующем сезоне
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
13 мая в 09:43
Клопп слов на ветер не бросает.
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
13 мая в 09:35
Удачи Ливерпулю в борьбе за чемпионство в новом сезоне!
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