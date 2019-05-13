Клопп: «„Ливерпулю“ нужно провести идеальный сезон, чтобы выиграть АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что в следующем сезоне его команда постарается побороться за титул чемпиона АПЛ.
«Манчестер Сити» провел невероятный сезон, но и мы тоже. Пока «Сити» обладает финансовой мощью, таким составом и всем прочим, не похоже, чтобы какая-либо команда могла с ними сравняться. Это предельно ясно. Поэтому нам нужно провести практически идеальный сезон, чтобы выиграть Премьер-Лигу.
Мы совершили несколько невероятных шагов вперед, но я действительно считаю, что сделаем и другие.
Все конкуренты на 2 головы ниже - мертвый Челси, Арсенал, середняк МЮ.Все эти команды даже не в середине постройки.2 выиграли 1 проиграли.
ТТХ без денег не сможет конкурировать.
Ждем опять зарубу между МС и Ливерпулем в чемпионской гонке.
Все конкуренты на 2 головы ниже - мертвый Челси, Арсенал, середняк МЮ.Все эти команды даже не в середине постройки.2 выиграли 1 проиграли.
ТТХ без денег не сможет конкурировать.
Ждем опять зарубу между МС и Ливерпулем в чемпионской гонке.