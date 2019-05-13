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Яя Туре может стать помощником Григоряна

13 мая 2019, 01:07

Бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре может стать тренером «Тамбова». Об этом заявил агент спортсмена Дмитрий Селюк.

«Тамбов» уже подписал часть моих игроков. По Туре еще нет решения, я ничего никогда не исключаю, тем более «Тамбов» со мной сотрудничает. Яя получил бумаги где-то три дня назад, эти бумаги дают ему право работать помощником тренера. Есть три предложения официальных, три разных места, где он может работать.

Яя не интриган, если он придет, то придет работать. У него всё в порядке с деньгами, поэтому посмотрим. Пока даже близко нет конкретного выбора, я со следующей недели начну общаться на эту тему с разными командами. Туре будет где-то работать — это сто процентов, вариант с РПЛ тоже рассматривается.

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Все комментарии
zzzzenittt
zzzzenittt
   706 / 840
14 мая в 00:04
быстро запросы падают. скоро Селюк будет водить Туре на поводке по улицам и предлагать прохожим сфоткаться за деньги
Сп62
Сп62
   388 / 840
13 мая в 11:57
А кто Григоряна протащил?
wingback
wingback
   167 / 840
13 мая в 11:02
яй григоряну явно не хватает...
galem72
galem72
   346 / 840
13 мая в 11:02
Григорян сам как помощник. Зачем помощнику помощник?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   787 / 840
13 мая в 10:56
"Может работать"... " По Туре еще нет решения ". И что здесь комментировать, господа? Я вам удивляюсь.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   572 / 840
13 мая в 10:49
Ключевой момент "у него хорошо с деньгами".
Верг
Верг
   272 / 840
13 мая в 09:58
хаха, два поехавших наворотят дел у вышедшей в рпл тамбова, яя наконец то увидит бананы и уханья в троллейбусах, по которым он так скучал.
Egorium
Egorium
   116 / 840
13 мая в 09:36
Селюк вообще с ума сошел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 09:23
Интересно дефки пляшут! В вышку Тамбов вывел один тренер ,на финише на готовенькое подоспел другой, а теперь ещё и ниггеров наберут нас в футбол учить играть...
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 09:16
Шел 2053 год. Селюк пристроил Яя Туре в дом престарелых в Самаре.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   747 / 840
13 мая в 08:59
Ждите нытье про расизм
beefs
beefs ответил barcamilan
   165 / 840
13 мая в 08:44
нафиг сдался тамбов туре
у него все хорошо с деньгами....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 08:43
Это любовь.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
13 мая в 08:37
У Тамбова игры не стало и результатов с приходом Григоряна , а тут еще и это...
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
13 мая в 08:11
нафиг сдался тамбов туре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 07:40
Как уже задрал этот рабовладелец! Причём окучивает миллионеров, вот это уровень ;)
stromshik
stromshik
13 мая в 07:32
Идеальный вариант в рамках борьбы с расизмом. Черный начальник черного помощника не обидит.
ОПС
ОПС
   219 / 840
13 мая в 07:27
Ерунда какая то.
Остапчук 67
Остапчук 67
   582 / 840
13 мая в 07:25
Хрень.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 07:24
По написанному.........Селюк - "агент спортсмена".....а не "агент тренера"....
Что такого должен сделать Яя чтоб агент отстал от него ???
Почему Туре не может работать нигде кроме этих "трёх разных мест" указанных Селюком ??
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 05:35
Бред какой то
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 05:15
А чё не сразу в тарасовку, снова федун крутит.
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 04:38
Это мина замедленного действия под российский футбол.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
13 мая в 04:13
ну что этот нигер еще натворит?)
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 04:04
Во что они хотят превратить тамбов?
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 03:58
Появится новая разновидность тамбовского волка.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
13 мая в 03:24
ЯЯ хочет в Тамбов

alexando1974
alexando1974
   367 / 840
13 мая в 03:20
БРЕД!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   277 / 840
13 мая в 03:19
бедный Тамбов...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 02:56
А ведь смешно стало уже после назначения Григоряна. Но дальше - больше:Туре - тренер, Селюк - спортивный директор и Лассина Траоре в нападение до кучи.
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