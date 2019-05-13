Яя Туре может стать помощником Григоряна

Бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре может стать тренером «Тамбова». Об этом заявил агент спортсмена Дмитрий Селюк.
«Тамбов» уже подписал часть моих игроков. По Туре еще нет решения, я ничего никогда не исключаю, тем более «Тамбов» со мной сотрудничает. Яя получил бумаги где-то три дня назад, эти бумаги дают ему право работать помощником тренера. Есть три предложения официальных, три разных места, где он может работать.
Яя не интриган, если он придет, то придет работать. У него всё в порядке с деньгами, поэтому посмотрим. Пока даже близко нет конкретного выбора, я со следующей недели начну общаться на эту тему с разными командами. Туре будет где-то работать — это сто процентов, вариант с РПЛ тоже рассматривается.
Что такого должен сделать Яя чтоб агент отстал от него ???
Почему Туре не может работать нигде кроме этих "трёх разных мест" указанных Селюком ??
Что такого должен сделать Яя чтоб агент отстал от него ???
Почему Туре не может работать нигде кроме этих "трёх разных мест" указанных Селюком ??
https://www.youtube.com/watch?v=NOaKPbkJg-I