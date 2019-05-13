Яя Туре может стать помощником Григоряна

Бывший игрок «Манчестер Сити» может стать тренером «Тамбова». Об этом заявил агент спортсмена Дмитрий Селюк.

«Тамбов» уже подписал часть моих игроков. По Туре еще нет решения, я ничего никогда не исключаю, тем более «Тамбов» со мной сотрудничает. Яя получил бумаги где-то три дня назад, эти бумаги дают ему право работать помощником тренера. Есть три предложения официальных, три разных места, где он может работать.