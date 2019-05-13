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Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

13 мая 2019, 02:25

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в «Реал». 

Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня. Станет ли всё ясно после финала Лиги Европы? Думаю, что да.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. В поединке встретятся «Челси» и «Арсенал». 

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Все комментарии
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 22:49
Реал нужно поднимать до прежних высот, удачи...
Neymar 10
Neymar 10
13 мая в 14:52
хоть останешся хоть переидешь в реаль все равно будешь и дальше азарушка бегать по лигам европы . 😂
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 13:46
Удачи!...
No problem
No problem
   182 / 840
13 мая в 13:22
Ждемс.
Alladins
Alladins ответил kotmyshka
   101 / 840
13 мая в 12:37
уже хорошо, что сам решил
Это к чему написано?
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
13 мая в 12:04
уже хорошо, что сам решил
нечитайло
нечитайло
13 мая в 11:30
Пришли времена
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
13 мая в 11:03
Навёл тень на плетень 😂😂😂
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
13 мая в 10:54
По хлеще оперы под названием "Коутиньо и Барселона"...главное, чтобы итог таким же бы не вышел для игрока
Fotograf68
Fotograf68 ответил vastudio
13 мая в 10:40
Не тобой же😁
azkan
azkan
   338 / 840
13 мая в 10:03
Реал конечно богат и условия наверное делает хорошие. Да и амбиции и популярности больше чем у Челси.
Зидан наверное гарантирует ему время в каждом матче.
По деньгам не могут договориться наверное. Если хочешь топа плати!
Не хотелось бы, плохого развития, клубы не договорятся, Азар положит одно место на игру, его уберут из старта, потом вообще может из списка. А когда станет свободным может Реал уже не захочет пухленького растолстевшего Азара или даже возьмет, но играть уже будет не так как сейчас.
Пусть лучше договорятся.
dzvinka
dzvinka ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   75 / 840
13 мая в 09:32
Нафига это ему надо. Пропадёт в Реале.
дак он туда и не играть едет, играют в Англии. В реал он едет для галочки в собственном ачивмент-листе, пару фоток, и пенсии дожидаться в спокойных матчах с осасунами и гретыми судьями. Плюс климат хороший, короче Азарчик потусоваться красиво едет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 мая в 09:30
Выиграют останется в Челси, проиграют перейдёт в Реал. А тумана напустил, как будто в бакинский Интер перейдёт.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил allemz
   555 / 840
13 мая в 09:28
Как раз же Яя твоим замом заделался вроде=))
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 08:55
Сериал о переходе Азара продолжается.
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 08:54
Куда метит,,??
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
13 мая в 08:45
Нафига это ему надо. Пропадёт в Реале.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   214 / 840
13 мая в 08:42
Ну если не от него , то значит в Реал собрался . Потому что продление контракта зависит только от него , а вот трансфер нет
lobsterdam
lobsterdam
   786 / 840
13 мая в 07:38
Санта-Барбара в разгаре! Сколько можно кривляться как 82?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   699 / 840
13 мая в 07:28
"Реал" в черной полосе, а Азар не лидер.
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 06:40
Азар хорош, но не главная звезда.
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   510 / 840
13 мая в 05:13
перейдет в Баварию))
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 04:56
Реалу нужно ещё десять подобных Азару.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
13 мая в 04:25
лысый алжирец уже подогрел его
ОПС
ОПС
   219 / 840
13 мая в 04:23
Азар сказал, Азар сделал.
Кёниг
Кёниг
   711 / 840
13 мая в 04:09
Не верится, что Реал воскреснет.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   544 / 840
13 мая в 03:10
Вот бы Сарри так же сказал
allemz
allemz
   61 / 840
13 мая в 03:07
Надеюсь, лучший игрок АПЛ одумается и останется. В Реале на его позиции Брахим феерит. Я как нейтральный болельщик, кайфую от игры Азара в Англии и не хотел бы, что б он ушел.
Короч, либо остаешься, либо звоню Туре..
Inside91
Inside91
   392 / 840
13 мая в 02:59
Ну если все зависит не только от него , значит перейдет в Реал , если конечно клубы договорятся о цене.
vastudio
vastudio
   484 / 840
13 мая в 02:30
Вдохновился очередным проигрышем Реала?))))
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