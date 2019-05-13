Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в «Реал».
Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня. Станет ли всё ясно после финала Лиги Европы? Думаю, что да.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. В поединке встретятся «Челси» и «Арсенал».
Зидан наверное гарантирует ему время в каждом матче.
По деньгам не могут договориться наверное. Если хочешь топа плати!
Не хотелось бы, плохого развития, клубы не договорятся, Азар положит одно место на игру, его уберут из старта, потом вообще может из списка. А когда станет свободным может Реал уже не захочет пухленького растолстевшего Азара или даже возьмет, но играть уже будет не так как сейчас.
Пусть лучше договорятся.
Зидан наверное гарантирует ему время в каждом матче.
По деньгам не могут договориться наверное. Если хочешь топа плати!
Не хотелось бы, плохого развития, клубы не договорятся, Азар положит одно место на игру, его уберут из старта, потом вообще может из списка. А когда станет свободным может Реал уже не захочет пухленького растолстевшего Азара или даже возьмет, но играть уже будет не так как сейчас.
Пусть лучше договорятся.
Короч, либо остаешься, либо звоню Туре..
https://www.youtube.com/watch?v=B7hmhOf-PhM
Короч, либо остаешься, либо звоню Туре..