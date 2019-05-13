ГлавнаяНовости

Ракитич - о поездке в Севилью: «Мне несложно извиниться»

13 мая 2019, 08:36

Несколько дней назад испанские СМИ сообщили о недовольстве «Барселоны» в связи с поездкой полузащитника Ивана Ракитича на Севильскую ярмарку сразу после поражения в Ливерпуле. На появившейся в сети фотографии хорватский хавбек стоит рядом с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марии дель Нидо и улыбается. Футболист рассказал о своей поездке.

Мне несложно извиниться, я открыт. Но в конце концов я отец и муж, и семья - это самое важное для меня. Я отправился в Севилью, чтобы побыть с семьей.

Если кто-то хочет поговорить со мной или сфотографироваться, я никогда не отказываю. Я ответственный человек и живу футболом на 100%, хочу только лучшего для себя и своих товарищей по команде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии4
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   106 / 840
13 мая в 15:44
Я не выделяю Месси из команды, да он несомненно лидер, любимец болельщиков, и скорее всего такого игрока в ближайшее время не будет, но команда то останется.
Месси выделяют журналисты, чтобы придать новости остроты, а остальные повторяют.
Don trambon
Don trambon ответил la_masia
   85 / 840
13 мая в 15:30
На самом деле, игра в Ливерпуле, это своеобразная традиция Барсы. Я слежу за ними с 98 года и всегда когда Барса выигрывает крупно первый матч, второй она проводит спустя рукава. Так можно играть с немотивированным МЮ, но с Ливером, Атлетико, Ювентусом такая игра не прокатывает.
Ну ты хоть написал Барсы(т.е. вся команда), а не вся команда и Месси (аля барса выиграла - победил месси, барса проиграла - проиграла вся команда, а не месси, как нынче модно среди болел каталонского клуба).
Уже радует.
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   106 / 840
13 мая в 15:26
На самом деле, игра в Ливерпуле, это своеобразная традиция Барсы.
Я слежу за ними с 98 года и всегда когда Барса выигрывает крупно первый матч, второй она проводит спустя рукава.
Так можно играть с немотивированным МЮ, но с Ливером, Атлетико, Ювентусом такая игра не прокатывает.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
13 мая в 13:36
за что извиняться? за ярмарку?) Ваня ни в чем не виноват
Don trambon
Don trambon ответил la_masia
   85 / 840
13 мая в 11:50
Вот ты правильно говоришь, но переобуваешь ситуацию как тебе удобно) Чем же хуже Барса, если она на место Ракитича приобрела молодого и перспективного(возможно) игрока? Почему же она его кидает? Если он играет по контракту? Да и тем более, если Интер не предложит сумму которую просит Барса, то скорее всего контракт продлят.
В моём сообщении больше упор был на ивана, а не на сам клуб.

меня смешит эта ситуация, которая происходит с ним. Чуть ли не каждую неделю восхвалял месси(прошу заметить именно месси в большем случае, а не клуб), а тут такое произошло, отказали ему в переподписании контракта и сразу же умолк.

с барсы я смеюсь только с последних их покупок, с ситуации с месси, ну и с игрой в Ливерпуле. Больше мне не с чего смеяться над барселоной.
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   106 / 840
13 мая в 11:38
Вот ты правильно говоришь, но переобуваешь ситуацию как тебе удобно)
Чем же хуже Барса, если она на место Ракитича приобрела молодого и перспективного(возможно) игрока? Почему же она его кидает? Если он играет по контракту? Да и тем более, если Интер не предложит сумму которую просит Барса, то скорее всего контракт продлят.
Don trambon
Don trambon ответил la_masia
   85 / 840
13 мая в 11:17
Как к чему? Ты сказал что Ракитича выкидывают. Так у него во первых есть предложения других клубов и возможно он сам уйдет. Во вторых у него еще не кончился контракт и Вальверде доволен его игрой и ставит в состав. А что Дзага? Контракт истекает, легенде ЦСКА идти некуда, Гинер гнет линию, я думаю он ему не нужен. Вот и кого выкидывают?
лол.

Контракт был предложен в интересах клуба и явно на не устраивающих игрока условиях, но устраивающий клуб. ЦСКА не мешок что бы покупать разный усманок за 120+ млн с жирным контрактом и лечить его или Коутинок за 100+ что бы через пол года захотеть его продать.

Дзагоев уже давно не системообразующий игрок команды(хотя когда он на поле, то игра ЦСКА выглядит на мой взгляд лучше). Да и писали что в Турции им интересуются.

Так что подводя итог:
-Контракт предложен на условиях исходя из интересов клуба, а не вечно травмированного игрока (не как в барселоне где один игрок управляет клубом).
-У ЦСКА не бездонный мешок денег благодаря которому они могут платить большие деньги игроку который уже какой год не играет сезон полностью.
-У Дзагоева(как писали) есть варианты в Турции, но опять же кому он нужен с этими травмами?

Так что о чём ты говоришь? ЦСКА никого не выкидывает в данном случае, а действует из выгоды клуба и уважения к игроку. Если у этого игрока нет совести и он хочет лёжа дома на диване с очередной травмой грести деньги лопатой, то это уже его проблемы, а не клуба.
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   106 / 840
13 мая в 11:04
Как к чему?
Ты сказал что Ракитича выкидывают. Так у него во первых есть предложения других клубов и возможно он сам уйдет. Во вторых у него еще не кончился контракт и Вальверде доволен его игрой и ставит в состав.
А что Дзага? Контракт истекает, легенде ЦСКА идти некуда, Гинер гнет линию, я думаю он ему не нужен. Вот и кого выкидывают?
Don trambon
Don trambon ответил la_masia
   85 / 840
13 мая в 10:56
Здесь конкретно указан источник. И новости про Ракитича пошли из этого же источника, только потому что Интер делал запрос на трансфер.
Ну на счёт источника ОК, не посмотрел на то что ниже статьи.

Игрочишка решил что заслуживает новый контракт, а его так бортанули, всё так и есть(или я тут не прав?)

Но ты то на кой мне тут приплёл ЦСКА и дзагоева, где ситуация абсолютно другая?)
Gelious
Gelious
   248 / 840
13 мая в 10:46
Ох, Ракитич. Совершил же ты тактическую ошибку, честно признавшись публично, что считаешь не Лионеля лучшим игроком. Такого в котолонской секте не прощают. Лучше беги.
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   106 / 840
13 мая в 10:41
Здесь конкретно указан источник.
И новости про Ракитича пошли из этого же источника, только потому что Интер делал запрос на трансфер.
Don trambon
Don trambon ответил la_masia
   85 / 840
13 мая в 10:17
Да ты посмотри на источник и шевельни хоть разок извилиной) А по поводу выкинуть, это ты про ЦСКА и Дзагоева?)))
На источник? А тут конкретно указан какой источник? Только размыленно *испанские сми*.

А при чём тут ЦСКА и дзагоев? ЦСКА предложил ему контракт, контракт игроку который уже сколько лет пропускает бОльшую часть сезона из-за травм.

А балерины что? Основному игроку не предлагают.

Так что сам там шевельни, если, конечно, есть чем.
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   106 / 840
13 мая в 10:12
Да ты посмотри на источник и шевельни хоть разок извилиной)
А по поводу выкинуть, это ты про ЦСКА и Дзагоева?)))
Groove000
Groove000
   149 / 840
13 мая в 09:31
Ну конечно, человек же должен теперь чуть ли не руки на себя наложить после случившегося, а не проводить время так, как ему кажется удобным. Эти СМИ уже просто не знают, о чем говорить. Особенно 7оДепортиво
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
13 мая в 09:29
да че пристали к меськину 76олизу, он свое отлизал и поехал на выходные с семьей повидаться.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 09:12
Пофигист.
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
13 мая в 08:44
Лал. На попализа обиделись(

А если так, то бред)

Барселоналона его хочет выкинуть из команды.. так что какое отношение клуба, такое и игрока.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100