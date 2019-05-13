Ракитич - о поездке в Севилью: «Мне несложно извиниться»

Несколько дней назад испанские СМИ сообщили о недовольстве «Барселоны» в связи с поездкой полузащитника Ивана Ракитича на Севильскую ярмарку сразу после поражения в Ливерпуле. На появившейся в сети фотографии хорватский хавбек стоит рядом с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марии дель Нидо и улыбается. Футболист рассказал о своей поездке.
Мне несложно извиниться, я открыт. Но в конце концов я отец и муж, и семья - это самое важное для меня. Я отправился в Севилью, чтобы побыть с семьей.
Если кто-то хочет поговорить со мной или сфотографироваться, я никогда не отказываю. Я ответственный человек и живу футболом на 100%, хочу только лучшего для себя и своих товарищей по команде.
Месси выделяют журналисты, чтобы придать новости остроты, а остальные повторяют.
Месси выделяют журналисты, чтобы придать новости остроты, а остальные повторяют.
Уже радует.
Уже радует.
Я слежу за ними с 98 года и всегда когда Барса выигрывает крупно первый матч, второй она проводит спустя рукава.
Так можно играть с немотивированным МЮ, но с Ливером, Атлетико, Ювентусом такая игра не прокатывает.
Я слежу за ними с 98 года и всегда когда Барса выигрывает крупно первый матч, второй она проводит спустя рукава.
Так можно играть с немотивированным МЮ, но с Ливером, Атлетико, Ювентусом такая игра не прокатывает.
меня смешит эта ситуация, которая происходит с ним. Чуть ли не каждую неделю восхвалял месси(прошу заметить именно месси в большем случае, а не клуб), а тут такое произошло, отказали ему в переподписании контракта и сразу же умолк.
с барсы я смеюсь только с последних их покупок, с ситуации с месси, ну и с игрой в Ливерпуле. Больше мне не с чего смеяться над барселоной.
меня смешит эта ситуация, которая происходит с ним. Чуть ли не каждую неделю восхвалял месси(прошу заметить именно месси в большем случае, а не клуб), а тут такое произошло, отказали ему в переподписании контракта и сразу же умолк.
с барсы я смеюсь только с последних их покупок, с ситуации с месси, ну и с игрой в Ливерпуле. Больше мне не с чего смеяться над барселоной.
Чем же хуже Барса, если она на место Ракитича приобрела молодого и перспективного(возможно) игрока? Почему же она его кидает? Если он играет по контракту? Да и тем более, если Интер не предложит сумму которую просит Барса, то скорее всего контракт продлят.
Чем же хуже Барса, если она на место Ракитича приобрела молодого и перспективного(возможно) игрока? Почему же она его кидает? Если он играет по контракту? Да и тем более, если Интер не предложит сумму которую просит Барса, то скорее всего контракт продлят.
Контракт был предложен в интересах клуба и явно на не устраивающих игрока условиях, но устраивающий клуб. ЦСКА не мешок что бы покупать разный усманок за 120+ млн с жирным контрактом и лечить его или Коутинок за 100+ что бы через пол года захотеть его продать.
Дзагоев уже давно не системообразующий игрок команды(хотя когда он на поле, то игра ЦСКА выглядит на мой взгляд лучше). Да и писали что в Турции им интересуются.
Так что подводя итог:
-Контракт предложен на условиях исходя из интересов клуба, а не вечно травмированного игрока (не как в барселоне где один игрок управляет клубом).
-У ЦСКА не бездонный мешок денег благодаря которому они могут платить большие деньги игроку который уже какой год не играет сезон полностью.
-У Дзагоева(как писали) есть варианты в Турции, но опять же кому он нужен с этими травмами?
Так что о чём ты говоришь? ЦСКА никого не выкидывает в данном случае, а действует из выгоды клуба и уважения к игроку. Если у этого игрока нет совести и он хочет лёжа дома на диване с очередной травмой грести деньги лопатой, то это уже его проблемы, а не клуба.
Контракт был предложен в интересах клуба и явно на не устраивающих игрока условиях, но устраивающий клуб. ЦСКА не мешок что бы покупать разный усманок за 120+ млн с жирным контрактом и лечить его или Коутинок за 100+ что бы через пол года захотеть его продать.
Дзагоев уже давно не системообразующий игрок команды(хотя когда он на поле, то игра ЦСКА выглядит на мой взгляд лучше). Да и писали что в Турции им интересуются.
Так что подводя итог:
-Контракт предложен на условиях исходя из интересов клуба, а не вечно травмированного игрока (не как в барселоне где один игрок управляет клубом).
-У ЦСКА не бездонный мешок денег благодаря которому они могут платить большие деньги игроку который уже какой год не играет сезон полностью.
-У Дзагоева(как писали) есть варианты в Турции, но опять же кому он нужен с этими травмами?
Так что о чём ты говоришь? ЦСКА никого не выкидывает в данном случае, а действует из выгоды клуба и уважения к игроку. Если у этого игрока нет совести и он хочет лёжа дома на диване с очередной травмой грести деньги лопатой, то это уже его проблемы, а не клуба.
Ты сказал что Ракитича выкидывают. Так у него во первых есть предложения других клубов и возможно он сам уйдет. Во вторых у него еще не кончился контракт и Вальверде доволен его игрой и ставит в состав.
А что Дзага? Контракт истекает, легенде ЦСКА идти некуда, Гинер гнет линию, я думаю он ему не нужен. Вот и кого выкидывают?
Ты сказал что Ракитича выкидывают. Так у него во первых есть предложения других клубов и возможно он сам уйдет. Во вторых у него еще не кончился контракт и Вальверде доволен его игрой и ставит в состав.
А что Дзага? Контракт истекает, легенде ЦСКА идти некуда, Гинер гнет линию, я думаю он ему не нужен. Вот и кого выкидывают?
Игрочишка решил что заслуживает новый контракт, а его так бортанули, всё так и есть(или я тут не прав?)
Но ты то на кой мне тут приплёл ЦСКА и дзагоева, где ситуация абсолютно другая?)
Игрочишка решил что заслуживает новый контракт, а его так бортанули, всё так и есть(или я тут не прав?)
Но ты то на кой мне тут приплёл ЦСКА и дзагоева, где ситуация абсолютно другая?)
И новости про Ракитича пошли из этого же источника, только потому что Интер делал запрос на трансфер.
И новости про Ракитича пошли из этого же источника, только потому что Интер делал запрос на трансфер.
А при чём тут ЦСКА и дзагоев? ЦСКА предложил ему контракт, контракт игроку который уже сколько лет пропускает бОльшую часть сезона из-за травм.
А балерины что? Основному игроку не предлагают.
Так что сам там шевельни, если, конечно, есть чем.
А при чём тут ЦСКА и дзагоев? ЦСКА предложил ему контракт, контракт игроку который уже сколько лет пропускает бОльшую часть сезона из-за травм.
А балерины что? Основному игроку не предлагают.
Так что сам там шевельни, если, конечно, есть чем.
А по поводу выкинуть, это ты про ЦСКА и Дзагоева?)))
А по поводу выкинуть, это ты про ЦСКА и Дзагоева?)))
А если так, то бред)
Барселоналона его хочет выкинуть из команды.. так что какое отношение клуба, такое и игрока.
А если так, то бред)
Барселоналона его хочет выкинуть из команды.. так что какое отношение клуба, такое и игрока.