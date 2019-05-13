Ракитич - о поездке в Севилью: «Мне несложно извиниться»

Несколько дней назад испанские СМИ сообщили о недовольстве «Барселоны» в связи с поездкой полузащитника на Севильскую ярмарку сразу после поражения в Ливерпуле. На появившейся в сети фотографии хорватский хавбек стоит рядом с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марии дель Нидо и улыбается. Футболист рассказал о своей поездке.

Мне несложно извиниться, я открыт. Но в конце концов я отец и муж, и семья - это самое важное для меня. Я отправился в Севилью, чтобы побыть с семьей.

Если кто-то хочет поговорить со мной или сфотографироваться, я никогда не отказываю. Я ответственный человек и живу футболом на 100%, хочу только лучшего для себя и своих товарищей по команде.