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Гендиректор «Тамбова»: «Яя Туре в нашем клубе - это полная чушь»

13 мая 2019, 12:09

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о том, что известный футболист Яя Туре может войти в тренерский штаб команды.

Пока Яя Туре в «Тамбове» - это полная чушь. Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:06
Тамбов и негр немного странновато а вот самое ему место в тарасовке, будет среди своих как в Африке.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 15:37
Чушь конечно.
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 14:20
Уж лучше кареру позвать, хоть посмеемся, да и он хоть какую-то работу найдет, а то после спартака никуда не берут.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
13 мая в 14:19
Шутки это .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 14:12
Яша хочет в Тамбов, ты знаааешь чики-чики-чики-та
Но не ждут в Тамбове Яшу, хоть приехал даже Григорян
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
13 мая в 13:14
Вот нашел.".В ответ на заявления своего агента Яя Туре выступил с официальным обращением к общественности посредством поста в социальной сети Facebook."В последнее время было много путаницы относительно моего будущего. Хочу прояснить ситуацию и сказать, что я люблю футбол и остаюсь в большой игре еще на несколько лет", — написал Яя. "Да, это правда, что я начал обучение, чтобы получить тренерскую лицензию, но я не думаю о переходе к этой деятельности прямо сейчас. Я готов принять новые вызовы и продолжить карьеру футболиста! Когда придет время, я лично и официально объявлю о своем уходе".
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 13:04
все правильно, у Туре нет опыта на тренерском поприще, Тамбову лучше позвать Анри
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
13 мая в 13:01
"Пока Яя Туре в «Тамбове» - это полная чушь" И то верно. Вот как озвучат бюджет на сезон в РФПЛ (полагаю он в основном областной исходя из спонсора) тогда и подумаете.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   557 / 840
13 мая в 12:43
Бывает такое ощущение, что селюк на соккере подрабатывает редактором
Как начнёт про своего туре вливать, так не остановишь
То туда, то сюда... а по факту не нужен он никому
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
13 мая в 12:42
я подпишусь на инсту сразу
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 12:28
После подписания Григоряна можно ждать чего угодно.
pele1981
pele1981
   459 / 840
13 мая в 12:28
Соккер! Худяков спортивный директор, а не генеральный
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 12:26
Даже негр в Тамбов не поедет.
pele1981
pele1981
   459 / 840
13 мая в 12:25
Пашка еще и не такое наговорит)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 12:25
Дайте Селюку помечтать.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 12:24
Паша,и Григоряна поменьше слушай.
Гниловатый хлопчик.
Вышли сами,сами и меркуйте как дальше быть.
Большого спроса не будет,зато без южных всезнаек.
Сами.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 12:13
Это наверняка придумали тарасовские, им тема зулуссов очень близка.
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