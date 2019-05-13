Гендиректор «Тамбова»: «Яя Туре в нашем клубе - это полная чушь»

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о том, что известный футболист Яя Туре может войти в тренерский штаб команды.
Пока Яя Туре в «Тамбове» - это полная чушь. Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет.
Но не ждут в Тамбове Яшу, хоть приехал даже Григорян
Но не ждут в Тамбове Яшу, хоть приехал даже Григорян
Как начнёт про своего туре вливать, так не остановишь
То туда, то сюда... а по факту не нужен он никому
Как начнёт про своего туре вливать, так не остановишь
То туда, то сюда... а по факту не нужен он никому
Гниловатый хлопчик.
Вышли сами,сами и меркуйте как дальше быть.
Большого спроса не будет,зато без южных всезнаек.
Сами.
Гниловатый хлопчик.
Вышли сами,сами и меркуйте как дальше быть.
Большого спроса не будет,зато без южных всезнаек.
Сами.