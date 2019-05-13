Гендиректор «Тамбова»: «Яя Туре в нашем клубе - это полная чушь»

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о том, что известный футболист может войти в тренерский штаб команды.

Пока Яя Туре в «Тамбове» - это полная чушь. Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет.