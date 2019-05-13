Белоус: «Неспроста Азмун попал в список „новых Месси“»

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил игру нападающих «Зенита» и , а также поздравил главного тренера команды с чемпионством.

Радует, что Артём набрал прекрасную форму вопреки всем тем, кто в него не верил. Дзюба исправил негативную ситуацию, которая возникла у него после чемпионата мира, и вернулся в свою успешную колею.

Азмун был полезен на поле в матче с ЦСКА , у него ещё есть два матча, чтобы забить новые голы и выиграть гонку бомбардиров. Я думаю, всё у Азмуна будет в порядке, неспроста он попал в список «новых Месси». Сердар - очень сильный футболист, любой европейский топ-клуб с удовольствием забрал бы его к себе.

Семак всё делал правильно. Надо поздравить Сергея Богдановича и пожелать ему только самого хорошего. Наконец-то «Зенит» доверил пост главного тренера относительно молодому российскому специалисту, и тот в первый же сезон добился результата. Семак - большой молодец!