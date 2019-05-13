Белоус: «Неспроста Азмун попал в список „новых Месси“»

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил игру нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, а также поздравил главного тренера команды Сергея Семака с чемпионством.
Радует, что Артём набрал прекрасную форму вопреки всем тем, кто в него не верил. Дзюба исправил негативную ситуацию, которая возникла у него после чемпионата мира, и вернулся в свою успешную колею.
Азмун был полезен на поле в матче с ЦСКА, у него ещё есть два матча, чтобы забить новые голы и выиграть гонку бомбардиров. Я думаю, всё у Азмуна будет в порядке, неспроста он попал в список «новых Месси». Сердар - очень сильный футболист, любой европейский топ-клуб с удовольствием забрал бы его к себе.
Семак всё делал правильно. Надо поздравить Сергея Богдановича и пожелать ему только самого хорошего. Наконец-то «Зенит» доверил пост главного тренера относительно молодому российскому специалисту, и тот в первый же сезон добился результата. Семак - большой молодец!
Вчера на праздновании зенита, некоторые специалисты отмечали, что в зените стали умело подводить игроков, нивелировать отдельные недостатки, зажигать казалось бы потухших. Пример тому Оздоев, Дзюба. Думаю что с Азмуном тоже индивидуально поработают. Вот тогда и за 70 продадут. Но для зенита деньги не главное, руководство мечтает о еврокубках.
Вчера на праздновании зенита, некоторые специалисты отмечали, что в зените стали умело подводить игроков, нивелировать отдельные недостатки, зажигать казалось бы потухших. Пример тому Оздоев, Дзюба. Думаю что с Азмуном тоже индивидуально поработают. Вот тогда и за 70 продадут. Но для зенита деньги не главное, руководство мечтает о еврокубках.
Азмун забивает всем и везде....играя за любой клуб...в любых турнирах...
А Месси забивает только в одной команде.....и судя по Парижу,Риму и Ливерпулю (в сумме 0:11) - только на своей "территории".....))))
Азмун забивает всем и везде....играя за любой клуб...в любых турнирах...
А Месси забивает только в одной команде.....и судя по Парижу,Риму и Ливерпулю (в сумме 0:11) - только на своей "территории".....))))