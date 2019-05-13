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Белоус: «Неспроста Азмун попал в список „новых Месси“»

13 мая 2019, 10:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил игру нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, а также поздравил главного тренера команды Сергея Семака с чемпионством.

Радует, что Артём набрал прекрасную форму вопреки всем тем, кто в него не верил. Дзюба исправил негативную ситуацию, которая возникла у него после чемпионата мира, и вернулся в свою успешную колею.

Азмун был полезен на поле в матче с ЦСКА, у него ещё есть два матча, чтобы забить новые голы и выиграть гонку бомбардиров. Я думаю, всё у Азмуна будет в порядке, неспроста он попал в список «новых Месси». Сердар - очень сильный футболист, любой европейский топ-клуб с удовольствием забрал бы его к себе.

Семак всё делал правильно. Надо поздравить Сергея Богдановича и пожелать ему только самого хорошего. Наконец-то «Зенит» доверил пост главного тренера относительно молодому российскому специалисту, и тот в первый же сезон добился результата. Семак - большой молодец!

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
   394 / 840
13 мая в 18:07
надеюсь в ЛЧ с Зенитом встретится Барса. Хотелось бы посмотреть на противостояние Месси и псевдоМесси
Fleischjager
Fleischjager ответил Риелтор с берегов Невы
   509 / 840
13 мая в 17:50
Азмун хорош в свалке у ворот, в быстрой атаке, на верху в любой ситуации. Но один в один с вратарями действует шаблонно. Вчера на праздновании зенита, некоторые специалисты отмечали, что в зените стали умело подводить игроков, нивелировать отдельные недостатки, зажигать казалось бы потухших. Пример тому Оздоев, Дзюба. Думаю что с Азмуном тоже индивидуально поработают. Вот тогда и за 70 продадут. Но для зенита деньги не главное, руководство мечтает о еврокубках.
не хотелось бы что бы после выступления в ЛЧ многие ушли
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   287 / 840
13 мая в 15:14
Азмун хорош в свалке у ворот, в быстрой атаке, на верху в любой ситуации. Но один в один с вратарями действует шаблонно.
Вчера на праздновании зенита, некоторые специалисты отмечали, что в зените стали умело подводить игроков, нивелировать отдельные недостатки, зажигать казалось бы потухших. Пример тому Оздоев, Дзюба. Думаю что с Азмуном тоже индивидуально поработают. Вот тогда и за 70 продадут. Но для зенита деньги не главное, руководство мечтает о еврокубках.
PITER_1
PITER_1
   583 / 840
13 мая в 13:44
кто такой месси??? а, это тот хоббит который обделался в полуфинале ЛЧ))))
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
13 мая в 12:59
Азмун не гей и не плакса. В списке Месси ему делать не чего!
GKN
GKN
   333 / 840
13 мая в 12:52
Не знал, что Месси есть целый список
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 12:50
Согласен соценкой Белауса
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 12:36
Начинается.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 12:35
С Месси сравнивать некорректно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 12:29
Не нужно сравнивать...
Азмун забивает всем и везде....играя за любой клуб...в любых турнирах...
А Месси забивает только в одной команде.....и судя по Парижу,Риму и Ливерпулю (в сумме 0:11) - только на своей "территории".....))))
Borzoy555
Borzoy555 ответил Alex-96
13 мая в 11:54
Поздно, он уже попал в список «Лены Месси» Уахахаха
Alex-96
Alex-96
   199 / 840
13 мая в 11:34
Новый Месси это хорошо, главное в список новая "кристина роналда" не попасть)))))
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 11:30
Азмун хороший игрок, но не составляет и половины Месси. У него загубленных моментов больше, чем использованных. К тому же, он типичный "наконечник" и ни одной игры не решил индивидуальным действием, как это часто делает Месси. Если найдётся хороший покупатель, то Зениту надо продать его не колеблясь, чтобы купить нападающего типа Халка.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 11:16
Азмун забьет
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 11:05
Азмун - Месси, Дзюба - Рамос, Семак - Клопп, "Зенит" - "Барса"!!! А бакланы - каталонцы!
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 11:02
Рано петь песни!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   787 / 840
13 мая в 10:59
" Новый Месси ". Выдавать желаемое за действительное - вот кредо наших чиновников всех мастей, в том числе и г-на Белоуса.
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