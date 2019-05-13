Игонин: «Игра обороны „Зенита“ далека от совершенства»

Экс-капитан «Зенита» остался не вполне доволен работой защитников команды в этом сезоне.

Мне очень не нравилось то, что творилось в обороне команды на протяжении последних сезонов. Это было, на мой взгляд, самой большой проблемой. Защитники допускали такие ошибки, что было даже непонятно, как такое возможно. А ведь в «Зените» были собраны игроки национальных сборных! Сейчас видны положительные сдвиги, но всё же игра обороны далека от совершенства.

Нельзя выделять в линии обороны одного защитника или даже двух. Нужно рассматривать оборонительные порядки целиком, включая опорную зону. Даже при том, что зимой удалось приобрести двух квалифицированных игроков, резервы для усиления остались.

«Зенит» может продлить контракты с Анюковом и Жирковым? Убежден, что такое решение, если оно будет принято, согласовано с Семаком. Могу только порадоваться за Анюкова и Жиркова, у которых есть возможность подольше остаться в профессии. Как показал нынешний сезон, они не доигрывают, а играют и приносят ощутимую пользу команде. Жиркова даже в сборную вызвали на отборочные матчи Евро-2020. Я вспоминаю свой последний сезон в «Анжи» как один из худших в карьере. Бороться приходилось не за место в составе, а за попадание на скамейку запасных.