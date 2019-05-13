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Игонин: «Игра обороны „Зенита“ далека от совершенства»

13 мая 2019, 08:49

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин остался не вполне доволен работой защитников команды в этом сезоне.

Мне очень не нравилось то, что творилось в обороне команды на протяжении последних сезонов. Это было, на мой взгляд, самой большой проблемой. Защитники допускали такие ошибки, что было даже непонятно, как такое возможно. А ведь в «Зените» были собраны игроки национальных сборных! Сейчас видны положительные сдвиги, но всё же игра обороны далека от совершенства.

Нельзя выделять в линии обороны одного защитника или даже двух. Нужно рассматривать оборонительные порядки целиком, включая опорную зону. Даже при том, что зимой удалось приобрести двух квалифицированных игроков, резервы для усиления остались. 

«Зенит» может продлить контракты с Анюковом и Жирковым? Убежден, что такое решение, если оно будет принято, согласовано с Семаком. Могу только порадоваться за Анюкова и Жиркова, у которых есть возможность подольше остаться в профессии. Как показал нынешний сезон, они не доигрывают, а играют и приносят ощутимую пользу команде. Жиркова даже в сборную вызвали на отборочные матчи Евро-2020. Я вспоминаю свой последний сезон в «Анжи» как один из худших в карьере. Бороться приходилось не за место в составе, а за попадание на скамейку запасных. 

В последнем туре РПЛ «Зенит» уже в статусе чемпиона обыграл ЦСКА

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0 ответил Морозовский
   112 / 840
13 мая в 15:33
Лига Чемпионов даст ответы на все ворпосы. Лига Европы показала, что "зеня" пустышка. Посмотрим, что скажет Лига Чемпионов. Пожелаю удачи бакланам на европейских полях!
Странно слышать это от отрапиденных на ранней стадии пупсиков.
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 15:31
Победителей не судят, особенно, если они победили с большим отрывом.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 14:55
Игонин абсолютно прав.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 14:45
По весне Барриос здорово помогал сзади. Как будет без него видно было по игре с Самарой. Для ЛЧ это очень слабо.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 12:06
Лига Чемпионов даст ответы на все ворпосы. Лига Европы показала, что "зеня" пустышка. Посмотрим, что скажет Лига Чемпионов. Пожелаю удачи бакланам на европейских полях!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
13 мая в 11:43
Вот ВАР введут , тогда вам вообще хана настанет ! ))
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 11:43
А ведь в «Зените» были собраны игроки национальных сборных!
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Значит таковы и сами сборные.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 09:14
Омолодить защиту конечно надо,н о и опытных нельзя сразу всех убирать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 09:11
Как бы не пессимистично говорил Игонин....но доля правды в словах есть....

Иванович - 35 лет...Анюков - 36 лет...Жирков - 35 лет....Смольников - 30 лет...Ракицкий - через 3 месяца 30 лет.......

При всём уважении....я не помню команду ходившую в ЛЧ с 5 - ю защитниками все из которых на 4-м десятке......
Того чего достаточно для успеха в РПЛ...может не хватить для достойного выступления в европах....
Думаю и Семак это понимает....
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