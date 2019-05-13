Дзюба: «Я понял, что мне нужно засунуть свой эгоизм в одно место»

Нападающий «Зенита» , сделавший три голевые передачи в матче с ЦСКА , признался, что ему понравилась роль ассистента.

Приятно, что впервые в карьере сделал хет-трик из передач. Впервые ощутил, что кайф можно испытать не от голов, а именно от передач. Это круто. Но Себастьян Дриусси приз лучшего игрока матча всё равно заслужил своей работой. Он - умница, работал на команду.

Когда я очки не набирал по системе «гол+пас», но старался команде максимально помочь, мне было обидно, что не все это замечали. Но люди, которые были внутри нашего коллектива, поддерживали меня. Я знал, что нужно гнуть свою линию и работать на команду и сфокусировался не на голах. Я понял, что для того, чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм в одно место. И работать по всему полю. Я старался играть везде: и слева, и справа, и помогать на стандартах в обороне. Сначала мне было тяжело, но под конец я начал получать от своей работы удовольствие. Это другая роль и специфика. Я был свободным художником, и в целом, считаю, что получилось неплохо.

Между прочим, еще одну голевую передачу у меня отобрали в матче с «Рубином». Я поражаюсь вообще. Правила у нас фантастические!

Помогло ли мне раскрыться появление в команде Азмуна? Отчасти да, потому что мне пришлось с острия атаки уйти в глубь, какое-то время ушло на перестройку. Конечно, наша игра стала от этого более разнообразной. Вот говорят, что мы стараемся играть длинными передачами, но не всегда ведь. Я всегда был приверженцем игры в два форварда, потому что так проще нам, а защитниками соперника тяжелее. Как только кто-то фокусируется на одном из нападающих, у другого появляется свобода. Я буду очень счастлив, если Сердар выиграет гонку бомбардиров, а я - гонку ассистентов.