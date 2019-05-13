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Дзюба: «Я понял, что мне нужно засунуть свой эгоизм в одно место»

13 мая 2019, 09:47
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, сделавший три голевые передачи в матче с ЦСКА, признался, что ему понравилась роль ассистента.

Приятно, что впервые в карьере сделал хет-трик из передач. Впервые ощутил, что кайф можно испытать не от голов, а именно от передач. Это круто. Но Себастьян Дриусси приз лучшего игрока матча всё равно заслужил своей работой. Он - умница, работал на команду.

Когда я очки не набирал по системе «гол+пас», но старался команде максимально помочь, мне было обидно, что не все это замечали. Но люди, которые были внутри нашего коллектива, поддерживали меня. Я знал, что нужно гнуть свою линию и работать на команду и сфокусировался не на голах. Я понял, что для того, чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм в одно место. И работать по всему полю. Я старался играть везде: и слева, и справа, и помогать на стандартах в обороне. Сначала мне было тяжело, но под конец я начал получать от своей работы удовольствие. Это другая роль и специфика. Я был свободным художником, и в целом, считаю, что получилось неплохо.

Между прочим, еще одну голевую передачу у меня отобрали в матче с «Рубином». Я поражаюсь вообще. Правила у нас фантастические!

Помогло ли мне раскрыться появление в команде Азмуна? Отчасти да, потому что мне пришлось с острия атаки уйти в глубь, какое-то время ушло на перестройку. Конечно, наша игра стала от этого более разнообразной. Вот говорят, что мы стараемся играть длинными передачами, но не всегда ведь. Я всегда был приверженцем игры в два форварда, потому что так проще нам, а защитниками соперника тяжелее. Как только кто-то фокусируется на одном из нападающих, у другого появляется свобода. Я буду очень счастлив, если Сердар выиграет гонку бомбардиров, а я - гонку ассистентов.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   499 / 840
14 мая в 05:02
Ты всегда был балаболом, свободный художник....
Шуnя771
Шуnя771 ответил kust07
   51 / 840
13 мая в 23:31
да пусть его мечта сбудется,жалко что-ли))
Пущай))
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   810 / 840
13 мая в 22:14
Кокорин: "Я понял, что для того, чтобы засунуть свой талант в одно место, мне нужно попасть в тюрьму."
dok66
dok66
   416 / 840
13 мая в 21:36
Наконец-то понял !
Tostao
Tostao ответил Сергей Саныч
   130 / 840
13 мая в 20:35
Поздравления с победой Торпедо. Надо ещё малька продержаться.
Спасибо, Сергей, постараемся продержаться.))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
13 мая в 20:27
Молодец! От души играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 19:33
Догодался тугодум
rubinovyi2
rubinovyi2
   329 / 840
13 мая в 19:33
Что следующее и куда засовывать планируешь?)))
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 19:24
Ещё бы и язык свой туда же засунул, тебе цены бы не было :D
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Союзник противников
   306 / 840
13 мая в 19:13
Молодец! Но самое главное.что ты засунул в одно место одну небезызвестную команду,не оценившую тебя. Но с будущим четырёхкратным обладателем Кубка ЛЕ ты переборщил...
Эта всем известная команда выиграла титул чемпиона России быстрее, чем перешедшее за титулами в Питер обиженно - говорящее полено.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 19:05
Работай на команду
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 18:59
Молодец! Но самое главное.что ты засунул в одно место одну небезызвестную команду,не оценившую тебя. Но с будущим четырёхкратным обладателем Кубка ЛЕ ты переборщил...
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   306 / 840
13 мая в 18:52
Ога. По высказываниям видно, что он засунул в одно место, но не свое самолюбие.
Gora4110
Gora4110 ответил ПерекатиПоле
   485 / 840
13 мая в 17:31
Поздновато всё таки Дзюба вышел на приличный уровень, ведь уже возрастным игроком считается.
Да ладно. Столба лет 5 отыграть реально. Скорости у него и так особо не было, а опыт набирает.
Gora4110
Gora4110
   485 / 840
13 мая в 17:28
Хоть в 30 Тема повзрослел
Drossel
Drossel
13 мая в 17:16
Дзюбиньо красава, пасы шикарные выдаёт!
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
13 мая в 16:39
Дзюба Красава!!!
А всем злопыхателям их желчь залить в их же места куда они и посылают Артема!!!
berda2003
berda2003
   318 / 840
13 мая в 16:34
от черданцева подхватил словесный понос?
RIR68
RIR68
   196 / 840
13 мая в 15:46
вернул в Тарасовку)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 мая в 15:36
И язык туда-же.
МКС
МКС ответил cska plus
   30 / 840
13 мая в 15:34
ЦСКА выполнил основную задачу сезона, опустил свиней в их собственном логове.
Ты не свиней опустил

Ты со своими кабылами выполнил главную задачу

Позорный спуск на 6е место
МКС
МКС
   30 / 840
13 мая в 15:32
Вся значимость Дзюбы

Заключается в отсутствии Коко на поле

Не страдал бы коко ерундой

Тема бы слонялся по арендам
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
13 мая в 15:32
Конечно Дзюба играет большую роль в Зените и главное правильно пользуется своими габаритами , ну и конечно живет игрой . Жаль , что раньше за ум не взялся
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
13 мая в 15:18
Дзюба хохол, его жиизнь в гавне!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 15:14
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:10
Ты большой молодец, Тема! Он является наглядным примером того, как из среднего российского футболиста можно вырасти в российского топ-форварда. Недюжинный характер и сила воли - вот залог успеха Дзюбы! И конечно же стремление побеждать)
Charismatic
Charismatic
   403 / 840
13 мая в 15:08
Поздно одумался. Раньше надо было, глядишь на другом уровне играл бы.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
13 мая в 15:07
Поздновато всё таки Дзюба вышел на приличный уровень, ведь уже возрастным игроком считается.
cska plus
cska plus ответил ошалевший
   3 / 840
13 мая в 14:51
федун счастлив от успехов конной дружины
ЦСКА выполнил основную задачу сезона, опустил свиней в их собственном логове.
cska plus
cska plus ответил ziborock
   3 / 840
13 мая в 14:48
"Тебя не слышно с 5 места!"© ))))))))
Ахахах! Позорники, вся страна над вами смеётся.
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