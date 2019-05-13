Белоус: «Фернандес перейдет в „Зенит“? Такой вариант не исключен»

Известный футбольный функционер, экс-советник президента «Локомотива» Юрий Белоус признал, что «Зенит» по праву стал чемпионом России.

Да, всё по делу. Какой бы это был праздник, если бы питерцы в первом домашнем матче после завоевания золота не обыграли ЦСКА ? Зенитовцы имели большую мотивацию порадовать своих болельщиков, и они справились с этой задачей. По большому счёту, питерцы играли лучше ЦСКА , хотя именно «армейцы» открыли счет и хорошо действовали в каких-то моментах. Победу «Зенита» предопределило как индивидуальное мастерство отдельных футболистов, так и командная игра.

Были ли у ЦСКА шансы сохранить счет 1:0 в свою пользу? «Армейцам» было бы очень трудно это сделать, потому что у «Зенита» оставалась еще масса времени. Для ЦСКА это был архиважный матч, попытка уцепиться за Лигу чемпионов. Конечно, поражение в Питере - большая потеря для «армейцев» в турнирном плане. Всё-таки ЦСКА - частный клуб, его не спонсируют нефтяные или газовые монополии. «Армейцы» будут искать способы, как им зарабатывать дальше без Лиги чемпионов, куда они, скорее всего, не попадут.