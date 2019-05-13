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Белоус: «Фернандес перейдет в „Зенит“? Такой вариант не исключен»

13 мая 2019, 09:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный футбольный функционер, экс-советник президента «Локомотива» Юрий Белоус признал, что «Зенит» по праву стал чемпионом России.

Да, всё по делу. Какой бы это был праздник, если бы питерцы в первом домашнем матче после завоевания золота не обыграли ЦСКА? Зенитовцы имели большую мотивацию порадовать своих болельщиков, и они справились с этой задачей. По большому счёту, питерцы играли лучше ЦСКА, хотя именно «армейцы» открыли счет и хорошо действовали в каких-то моментах. Победу «Зенита» предопределило как индивидуальное мастерство отдельных футболистов, так и командная игра.

Были ли у  ЦСКА шансы сохранить счет 1:0 в свою пользу? «Армейцам» было бы очень трудно это сделать, потому что у «Зенита» оставалась еще масса времени. Для ЦСКА это был архиважный матч, попытка уцепиться за Лигу чемпионов. Конечно, поражение в Питере - большая потеря для «армейцев» в турнирном плане. Всё-таки ЦСКА - частный клуб, его не спонсируют нефтяные или газовые монополии. «Армейцы» будут искать способы, как им зарабатывать дальше без Лиги чемпионов, куда они, скорее всего, не попадут.

Продаст ли ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит»? Такой вариант тоже не исключен, если будет некуда деваться.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Don trambon
   557 / 840
15 мая в 10:30
Возможно это в тех местах именно плохо
У меня есть друзья врачи и учителя. Они не разу не жаловались на зарплату. Да, приходится иногда «пахать», но это везде так
pomor45
pomor45 ответил cska plus
   62 / 840
13 мая в 21:22
Были две игры в сезоне, в первом матче опустили вас в сухую а вчера вы победили 3:1 причём третий гол забили когда защиту убрали и выпустили напов, так что общий счёт сезона 3:3 и шесть очков поделили пополам, но не это главное, главное то, что в прошлом туре чемпионство вам принёс Арсенал а вы как "великая" команда со слов старика Гены не смогли справиться с Ахматом.
Несусветная глупость. Зенит на первой строчке с первого тура и стал чемпионом потому, что взял больше своих очков, чем остальные соперники. В весенней части турнира он увеличил отрыв от второго места с одного очка до нынешних девяти, что и стало определяющим в его досрочном чемпионстве. В каком туре это произошло и при каких сопутствующих обстоятельствах не имеет никакого значения. Разве что таким любителям найти повод для самоутешения, как ты, важно отыскать г. в зерне. Кстати, ты весьма неосторожен - ваша следующая встреча с Ахматом и нельзя поручиться за благополучный для вас исход.
pomor45
pomor45 ответил NoKerzhNoParty
   62 / 840
13 мая в 21:11
Думаю и не купят И дело не только в цене, но и в том, что эти 30 млн пойдут прямому конкуренту, который распоряжается деньгами гораздо аккуратней и продуманнее
Собственно, этим самым зенит и поддерживает конкуренцию себе - щедро переплачивает за игроков из других клубов РПЛ. Обиженные продажностью своих клубов болельщики винят в воровстве Зенит. Им так душевнее.
Союзник противников
Союзник противников ответил Морозовский
   25 / 840
13 мая в 18:51
Фернандес приехал в Россию за деньгами - перейдёт с радостью в "зеню"! Но, какие бы песни военные не пели Марио - футболист он средний.
Тогда оставшиеся 90 процентов-ниже среднего;по Кельвину вообще в большом минусе.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 18:49
Теперь Гинер сто процентов продаст пару ликвидных игроков! И Гончар повис на кукане,как дохлая рыба. Одно дело -ждать адаптации Слуцкого,когда на твоих ногах гирями не висит стадион с его кредитами,а другое дело-облом с ЛЧ. Так что :Прощай,Марио и...(две-три кандидатуры,начиная с Феди).
Don trambon
Don trambon ответил NoKerzhNoParty
   85 / 840
13 мая в 17:29
Не соглашусь по зарплатам У врачей зарплаты достаточно высокие. Выше среднего точно Не смотри на официально заявленную зп врачей. Они получают в 3-4 раза больше Учителя тоже хорошо получают. Надбавок к зп у них много Ну и вообще, не Газпром платит им зп. Газпром только перечисляете бабки в казну, а как ей распоряжаются графы и графини из госдумы разговор отдельный Кстати. Если человек работает учителем за «низкую зарплату», то на кой черт он шёл учится на данную профессию? Понимаешь, это менталитет такой, все время быть недовольным. Хорошо там, где нас нет. Кто у нас в стране доволен зарплатой? Никто. Даже депутаты хотят больше Это жадность. Обычная жадность. Могу пожелать вам попасть в ЛЧ и пройти как можно дальше. В еврокубках не важно название клуба, главное, что бы клуб был русским.
Про учителей я не просто так сказал.
У меня родственник работает учителем и в городе, а не в провинции/деревне(так к слову) и сейчас там творится кавардак. Так что это не мои слова с неба.

Про медицину я уверен так же.
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 16:34
Никакой Фернандес в Зенит не перейдет.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Don trambon
   557 / 840
13 мая в 16:20
Не соглашусь по зарплатам
У врачей зарплаты достаточно высокие. Выше среднего точно
Не смотри на официально заявленную зп врачей. Они получают в 3-4 раза больше

Учителя тоже хорошо получают. Надбавок к зп у них много

Ну и вообще, не Газпром платит им зп. Газпром только перечисляете бабки в казну, а как ей распоряжаются графы и графини из госдумы разговор отдельный

Кстати. Если человек работает учителем за «низкую зарплату», то на кой черт он шёл учится на данную профессию?
Понимаешь, это менталитет такой, все время быть недовольным. Хорошо там, где нас нет.
Кто у нас в стране доволен зарплатой? Никто. Даже депутаты хотят больше
Это жадность. Обычная жадность.

Могу пожелать вам попасть в ЛЧ и пройти как можно дальше. В еврокубках не важно название клуба, главное, что бы клуб был русским.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил NoKerzhNoParty
   293 / 840
13 мая в 15:27
Не неси чушь, не воровали бы одни, воровали бы другие Я очень удивляюсь, когда говорят, что у нас в стране все плохо А что плохо то? Где лучше? Хочешь сделать лучше, начни с себя И запомни навсегда, тебе ни кто ни чего не обязан Газпром отчисляете огромные деньги в бюджет страны, которые распределяются на пенсии, стройки, зарплаты врачей, учителей, полицейских... так же много денег уходит в армию, и вам, армейцам, вякать о деньгах газпрома вообще стыдно должно быть
Извиняюсь, а о каких это " армейцах" идет речь ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
13 мая в 15:25
Радует то, что кони наконец-то обтекли и обсохли после вчерашнего и вновь " жгут глаголом" направо и налево ! Парни! Вы вчера видели двух правых защитников - старенького, как бивень мамонта .Сашу Анюкова и вашего "Супермарио". Так вот , старенький Саша смотрелся никак не хуже вашего бразилы, это как минимум. Полюбопытствуйте, сколько сейчас стоит Анюков и узнаете точную цену вашего гения. Там пятерка - красная цена( это с умением Жеки Харьковского впарить неликвид) !
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   8 / 840
13 мая в 15:11
А наркоша не за деньгами приехал? Но играет в Ростове с не очень большим доходом.
За деньгами - уйдёт в Депо.
cska plus
cska plus ответил Морозовский
   3 / 840
13 мая в 14:36
Фернандес приехал в Россию за деньгами - перейдёт с радостью в "зеню"! Но, какие бы песни военные не пели Марио - футболист он средний.
А наркоша не за деньгами приехал? Но играет в Ростове с не очень большим доходом.
cska plus
cska plus ответил Пупсятко
   3 / 840
13 мая в 14:33
Где был Ваня вчера, когда Зенит разделывал ЦСКА, наверное, за спартак болел.
Были две игры в сезоне, в первом матче опустили вас в сухую а вчера вы победили 3:1 причём третий гол забили когда защиту убрали и выпустили напов, так что общий счёт сезона 3:3 и шесть очков поделили пополам, но не это главное, главное то, что в прошлом туре чемпионство вам принёс Арсенал а вы как "великая" команда со слов старика Гены не смогли справиться с Ахматом.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 14:16
Игра ЦСКА с Зенитом была не самая важная для армейцев, важные игры мы сами профукали, Арсенал, Уфа, Оренбург, Динамо, что касается зарабатывания денег, то я думаю Гинер и всё руководство понимали, что такой исход возможен так как строится новая команда и поэтому существует какой то резерв и скорее всего с Марио врядли расстанемся тем более, что он сам этого не хочет.
Don trambon
Don trambon ответил NoKerzhNoParty
   85 / 840
13 мая в 14:00
Не неси чушь, не воровали бы одни, воровали бы другие Я очень удивляюсь, когда говорят, что у нас в стране все плохо А что плохо то? Где лучше? Хочешь сделать лучше, начни с себя И запомни навсегда, тебе ни кто ни чего не обязан Газпром отчисляете огромные деньги в бюджет страны, которые распределяются на пенсии, стройки, зарплаты врачей, учителей, полицейских... так же много денег уходит в армию, и вам, армейцам, вякать о деньгах газпрома вообще стыдно должно быть
Аж всплакнул. Хорошего героя страна воспитала.

И пофиг что врачей мало так как мало платят и пофиг что образование стремится к нулю, т.к. учителей по всем франтам ущемляют и в зп то же, и пофиг что пенсионный возраст увеличили и говорят что в будущем могут и вовсе пенсии отменить(аля как в Китае, что бы родителей дети содержали, только сравнили попу с пальцем(и попа тут явно не Китай)).
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Из всего списка согласен на счёт армии. Прикормили знатно, каждый день перемещаясь по городу вижу и военных с местной части и кадетов, чем не жизнь то, на войну то не позовут, а платят исправно.

молодцы что хоть перечисляют)

Ну а так что спорить. В новом розыгрыше ЛЧ посмотрим на зенит.

И конечно желаю выйти из группы, но и группу желаю не ту, из середняков, когда зенит с 1го места вышел. А нормальную, добротную, как у ЦСКА - МС, Бавария и другие, что бы посмотреть, не зря ли газпром спонсирует)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Don trambon
   557 / 840
13 мая в 13:36
Не неси чушь, не воровали бы одни, воровали бы другие
Я очень удивляюсь, когда говорят, что у нас в стране все плохо
А что плохо то?
Где лучше?

Хочешь сделать лучше, начни с себя
И запомни навсегда, тебе ни кто ни чего не обязан

Газпром отчисляете огромные деньги в бюджет страны, которые распределяются на пенсии, стройки, зарплаты врачей, учителей, полицейских... так же много денег уходит в армию, и вам, армейцам, вякать о деньгах газпрома вообще стыдно должно быть
Don trambon
Don trambon ответил NoKerzhNoParty
   85 / 840
13 мая в 13:07
Небыло бы газарома, вся страна сидела бы в глубокой луже Тебе надеюсь не стоит объяснять почему?
Некому бы было эту *лужу* обменивать на бабло в карман себе?)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил pomor45
   557 / 840
13 мая в 12:32
Думаю и не купят
И дело не только в цене, но и в том, что эти 30 млн пойдут прямому конкуренту, который распоряжается деньгами гораздо аккуратней и продуманнее
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Don trambon
   557 / 840
13 мая в 12:29
Небыло бы газарома, вся страна сидела бы в глубокой луже
Тебе надеюсь не стоит объяснять почему?
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 12:00
Зениту покупать Фернандеса имеет смысл только из-за его натурализованного паспорта и адаптации в РПЛ. Стоит ли это 30 млн. за неплохого, но отнюдь не европейского уровня, защитника? Дело клуба, но я бы не купил.
pomor45
pomor45 ответил Nimbles
   62 / 840
13 мая в 11:54
Никогда не нужно покупать игроков у более слабых команд.
Чем они жить будут? Это же их убьёт.
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 11:53
Всё-таки ЦСКА - частный клуб, его не спонсируют нефтяные или газовые монополии.
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Когда кончится эта мантра про частный клуб? Кто тогда владельцы? Сколько принадлежит каждому и сколько спонсоры вносят? Раскройте, наконец, все бюджеты, чтобы с этим п....больством покончить.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
13 мая в 11:16
жду Фернандеса в составе Зенита уже в матче 29 тура
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 10:57
Любят кони превозносить своих футболистов, а чего они стоят показал вчерашний матч.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 10:54
Фернандес приехал в Россию за деньгами - перейдёт с радостью в "зеню"! Но, какие бы песни военные не пели Марио - футболист он средний.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Аксинья
   9 / 840
13 мая в 10:45
Надо попробовать сделать в России суперклуб...Но тогда может получиться на манер ПСЖ во Франции - в РПЛ Зенит будет на голову выше и рвать всех, а в ЕК будет вечно отвильреаленный...
Честно говоря, лет 10 назад я так и думал , что Питер будет чемпионить четыре раза из пяти!!! Но как оказалось , ошибался я!!! Не всегда все решают деньги!!!
Don trambon
Don trambon ответил clop
   85 / 840
13 мая в 10:45
Совсем непонятно, как Кокорин может иметь отношение к Фернандесу или хотя бы к его цене. Тот факт, что Фернандес - игрок сборной, вовсе не плюс для Зенита. А вдруг еще в сборной травму получит. Но за паспорт придется доплатить, конечно.
Коко к тому, что зенит контракт предлагает зэку(и думаю не маленький), который пол года уже отсидел и примерно столько же куковать.
И со стороны болел питерцев особых возмущений я не наблюдаю.

а тут за такого игрока говорите много, учитывая все причины такой стоимостью ранее сказанных.

Так что ещё раз повторю - ЦСКА не рубин и не ростов, своего ведущего игрока, как привык зенит, так просто не отдаст(а если и отдаст, то у гинера кукушка поехала).

Так что не стоит так писать про Марио, что он уже чуть ли не отработанный материал и то что все на трасфермаркете спецы сидят одни дураки которые цену на него в два раза завысили(по твоему мнению) и то что зениту вообще все обязаны за дарма отдавать своих игроков. -------------- Именно так со стороны выглядит твой изначальный коммент на который я тебе ответил.
LOpp
LOpp ответил Stalker-ato
   16 / 840
13 мая в 10:36
Но согласитесь,что все эти компании и 10й части не спонсируют ЦСКА, сколько получает ,,проект,, от народного достояния.
конечно не как газпром спонсируют, но достаточно серьезно.

Стоимость спонсорского контракта, заключенного в 2013 г. и рассчитанного на пять лет, составляла 4,185 млрд руб.

с учетом курса доллара в 2013 году, получается почти 28 млн долл в год.
не так уж и мало и это только Россетти.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 10:35
Давно пора перейти в Зенит
clop
clop ответил Don trambon
   84 / 840
13 мая в 10:34
Ммм. Игрок с российским паспортом, игрок сборной и лучший на данный момент на своей позиции.. Судя по отношению к коко со стороны зенита + надбавка цены за вышесказанное и статус конкурента, то запрашиваемая 30ка вполне оправданна со стороны ЦСКА. Да и в любом случае это зенит имеет желание купить его, а не ЦСКА продать в стан конкурентов.
Совсем непонятно, как Кокорин может иметь отношение к Фернандесу или хотя бы к его цене. Тот факт, что Фернандес - игрок сборной, вовсе не плюс для Зенита. А вдруг еще в сборной травму получит. Но за паспорт придется доплатить, конечно.
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