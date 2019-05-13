Белоус: «Фернандес перейдет в „Зенит“? Такой вариант не исключен»

Известный футбольный функционер, экс-советник президента «Локомотива» Юрий Белоус признал, что «Зенит» по праву стал чемпионом России.
Да, всё по делу. Какой бы это был праздник, если бы питерцы в первом домашнем матче после завоевания золота не обыграли ЦСКА? Зенитовцы имели большую мотивацию порадовать своих болельщиков, и они справились с этой задачей. По большому счёту, питерцы играли лучше ЦСКА, хотя именно «армейцы» открыли счет и хорошо действовали в каких-то моментах. Победу «Зенита» предопределило как индивидуальное мастерство отдельных футболистов, так и командная игра.
Были ли у ЦСКА шансы сохранить счет 1:0 в свою пользу? «Армейцам» было бы очень трудно это сделать, потому что у «Зенита» оставалась еще масса времени. Для ЦСКА это был архиважный матч, попытка уцепиться за Лигу чемпионов. Конечно, поражение в Питере - большая потеря для «армейцев» в турнирном плане. Всё-таки ЦСКА - частный клуб, его не спонсируют нефтяные или газовые монополии. «Армейцы» будут искать способы, как им зарабатывать дальше без Лиги чемпионов, куда они, скорее всего, не попадут.
Продаст ли ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит»? Такой вариант тоже не исключен, если будет некуда деваться.
У меня есть друзья врачи и учителя. Они не разу не жаловались на зарплату. Да, приходится иногда «пахать», но это везде так
У меня есть друзья врачи и учителя. Они не разу не жаловались на зарплату. Да, приходится иногда «пахать», но это везде так
У меня родственник работает учителем и в городе, а не в провинции/деревне(так к слову) и сейчас там творится кавардак. Так что это не мои слова с неба.
Про медицину я уверен так же.
У меня родственник работает учителем и в городе, а не в провинции/деревне(так к слову) и сейчас там творится кавардак. Так что это не мои слова с неба.
Про медицину я уверен так же.
У врачей зарплаты достаточно высокие. Выше среднего точно
Не смотри на официально заявленную зп врачей. Они получают в 3-4 раза больше
Учителя тоже хорошо получают. Надбавок к зп у них много
Ну и вообще, не Газпром платит им зп. Газпром только перечисляете бабки в казну, а как ей распоряжаются графы и графини из госдумы разговор отдельный
Кстати. Если человек работает учителем за «низкую зарплату», то на кой черт он шёл учится на данную профессию?
Понимаешь, это менталитет такой, все время быть недовольным. Хорошо там, где нас нет.
Кто у нас в стране доволен зарплатой? Никто. Даже депутаты хотят больше
Это жадность. Обычная жадность.
Могу пожелать вам попасть в ЛЧ и пройти как можно дальше. В еврокубках не важно название клуба, главное, что бы клуб был русским.
У врачей зарплаты достаточно высокие. Выше среднего точно
Не смотри на официально заявленную зп врачей. Они получают в 3-4 раза больше
Учителя тоже хорошо получают. Надбавок к зп у них много
Ну и вообще, не Газпром платит им зп. Газпром только перечисляете бабки в казну, а как ей распоряжаются графы и графини из госдумы разговор отдельный
Кстати. Если человек работает учителем за «низкую зарплату», то на кой черт он шёл учится на данную профессию?
Понимаешь, это менталитет такой, все время быть недовольным. Хорошо там, где нас нет.
Кто у нас в стране доволен зарплатой? Никто. Даже депутаты хотят больше
Это жадность. Обычная жадность.
Могу пожелать вам попасть в ЛЧ и пройти как можно дальше. В еврокубках не важно название клуба, главное, что бы клуб был русским.
И пофиг что врачей мало так как мало платят и пофиг что образование стремится к нулю, т.к. учителей по всем франтам ущемляют и в зп то же, и пофиг что пенсионный возраст увеличили и говорят что в будущем могут и вовсе пенсии отменить(аля как в Китае, что бы родителей дети содержали, только сравнили попу с пальцем(и попа тут явно не Китай)).
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Из всего списка согласен на счёт армии. Прикормили знатно, каждый день перемещаясь по городу вижу и военных с местной части и кадетов, чем не жизнь то, на войну то не позовут, а платят исправно.
молодцы что хоть перечисляют)
Ну а так что спорить. В новом розыгрыше ЛЧ посмотрим на зенит.
И конечно желаю выйти из группы, но и группу желаю не ту, из середняков, когда зенит с 1го места вышел. А нормальную, добротную, как у ЦСКА - МС, Бавария и другие, что бы посмотреть, не зря ли газпром спонсирует)
И пофиг что врачей мало так как мало платят и пофиг что образование стремится к нулю, т.к. учителей по всем франтам ущемляют и в зп то же, и пофиг что пенсионный возраст увеличили и говорят что в будущем могут и вовсе пенсии отменить(аля как в Китае, что бы родителей дети содержали, только сравнили попу с пальцем(и попа тут явно не Китай)).
_______________________________________________________________________
Из всего списка согласен на счёт армии. Прикормили знатно, каждый день перемещаясь по городу вижу и военных с местной части и кадетов, чем не жизнь то, на войну то не позовут, а платят исправно.
молодцы что хоть перечисляют)
Ну а так что спорить. В новом розыгрыше ЛЧ посмотрим на зенит.
И конечно желаю выйти из группы, но и группу желаю не ту, из середняков, когда зенит с 1го места вышел. А нормальную, добротную, как у ЦСКА - МС, Бавария и другие, что бы посмотреть, не зря ли газпром спонсирует)
Я очень удивляюсь, когда говорят, что у нас в стране все плохо
А что плохо то?
Где лучше?
Хочешь сделать лучше, начни с себя
И запомни навсегда, тебе ни кто ни чего не обязан
Газпром отчисляете огромные деньги в бюджет страны, которые распределяются на пенсии, стройки, зарплаты врачей, учителей, полицейских... так же много денег уходит в армию, и вам, армейцам, вякать о деньгах газпрома вообще стыдно должно быть
Я очень удивляюсь, когда говорят, что у нас в стране все плохо
А что плохо то?
Где лучше?
Хочешь сделать лучше, начни с себя
И запомни навсегда, тебе ни кто ни чего не обязан
Газпром отчисляете огромные деньги в бюджет страны, которые распределяются на пенсии, стройки, зарплаты врачей, учителей, полицейских... так же много денег уходит в армию, и вам, армейцам, вякать о деньгах газпрома вообще стыдно должно быть
И дело не только в цене, но и в том, что эти 30 млн пойдут прямому конкуренту, который распоряжается деньгами гораздо аккуратней и продуманнее
И дело не только в цене, но и в том, что эти 30 млн пойдут прямому конкуренту, который распоряжается деньгами гораздо аккуратней и продуманнее
Тебе надеюсь не стоит объяснять почему?
Тебе надеюсь не стоит объяснять почему?
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Когда кончится эта мантра про частный клуб? Кто тогда владельцы? Сколько принадлежит каждому и сколько спонсоры вносят? Раскройте, наконец, все бюджеты, чтобы с этим п....больством покончить.
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Когда кончится эта мантра про частный клуб? Кто тогда владельцы? Сколько принадлежит каждому и сколько спонсоры вносят? Раскройте, наконец, все бюджеты, чтобы с этим п....больством покончить.
И со стороны болел питерцев особых возмущений я не наблюдаю.
а тут за такого игрока говорите много, учитывая все причины такой стоимостью ранее сказанных.
Так что ещё раз повторю - ЦСКА не рубин и не ростов, своего ведущего игрока, как привык зенит, так просто не отдаст(а если и отдаст, то у гинера кукушка поехала).
Так что не стоит так писать про Марио, что он уже чуть ли не отработанный материал и то что все на трасфермаркете спецы сидят одни дураки которые цену на него в два раза завысили(по твоему мнению) и то что зениту вообще все обязаны за дарма отдавать своих игроков. -------------- Именно так со стороны выглядит твой изначальный коммент на который я тебе ответил.
И со стороны болел питерцев особых возмущений я не наблюдаю.
а тут за такого игрока говорите много, учитывая все причины такой стоимостью ранее сказанных.
Так что ещё раз повторю - ЦСКА не рубин и не ростов, своего ведущего игрока, как привык зенит, так просто не отдаст(а если и отдаст, то у гинера кукушка поехала).
Так что не стоит так писать про Марио, что он уже чуть ли не отработанный материал и то что все на трасфермаркете спецы сидят одни дураки которые цену на него в два раза завысили(по твоему мнению) и то что зениту вообще все обязаны за дарма отдавать своих игроков. -------------- Именно так со стороны выглядит твой изначальный коммент на который я тебе ответил.
Стоимость спонсорского контракта, заключенного в 2013 г. и рассчитанного на пять лет, составляла 4,185 млрд руб.
с учетом курса доллара в 2013 году, получается почти 28 млн долл в год.
не так уж и мало и это только Россетти.
Стоимость спонсорского контракта, заключенного в 2013 г. и рассчитанного на пять лет, составляла 4,185 млрд руб.
с учетом курса доллара в 2013 году, получается почти 28 млн долл в год.
не так уж и мало и это только Россетти.