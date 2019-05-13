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Кирьяков: «„Сочи“ и „Тамбову“ нужно хорошо подумать о селекции»

13 мая 2019, 08:21

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о выходе «Сочи» и «Тамбова» в РПЛ.

Думаю, «Сочи» и «Тамбов» должны понимать, что им нужно проделать серьезную работу, чтобы задержаться в элите. В РПЛ уровень гораздо выше, чем в ФНЛ. Так что новичкам нужно хорошо подумать о селекции, так как многие команды уже обжигались на этом. В целом будет интересно понаблюдать за этими клубами в РПЛ. А выход в высший дивизион «Сочи» позволит лиге пополниться еще одной отличной ареной, которая принимала ЧМ-2018.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 17:38
Кирьякову лучше самому подумать о селекции совести.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
13 мая в 12:18
Ну это у нас умеют. Выходят в РФПЛ одним составом, потом резко "думают" о селекции, так как те игроки кто выводил клуб в элиту резко не соответствуют уровню, под это дело пилят выделенные условно бюджетом области деньги, набирая непонятных легов, игроков вылетевших команд и.т.п. и вот весна и снова ФНЛ.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
13 мая в 09:28
На какие шиши Тамбов будет думать о селекции?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 09:10
Можно через сезон и обратно вернуться.
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 08:58
Тамбов, с его проблемами и таким тренером, в РПЛ не надолго.
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 840
13 мая в 08:43
Сочи и Тамбов с выходом в РПЛ! Удачи!
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 08:29
Главное, что в сочи можно играть и зимой. Для нас это очень важно.
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