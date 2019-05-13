Кирьяков: «„Сочи“ и „Тамбову“ нужно хорошо подумать о селекции»

Экс-форвард сборной России поделился мнением о выходе «Сочи» и «Тамбова» в РПЛ .

Думаю, «Сочи» и «Тамбов» должны понимать, что им нужно проделать серьезную работу, чтобы задержаться в элите. В РПЛ уровень гораздо выше, чем в ФНЛ . Так что новичкам нужно хорошо подумать о селекции, так как многие команды уже обжигались на этом. В целом будет интересно понаблюдать за этими клубами в РПЛ . А выход в высший дивизион «Сочи» позволит лиге пополниться еще одной отличной ареной, которая принимала ЧМ -2018.