Прядкин: «Вся РПЛ поддержала внедрение VAR. Только „Урал“ против»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о введении системы VAR в чемпионат России со следующего сезона.
Вся РПЛ поддержала внедрение VAR. Только президент «Урала» против. У нас пока есть предложения от трех компаний, они будут рассмотрены завтра. Завтра нам компании дадут предложения - затем на общем собрании рассмотрим и утвердим.
Ряд президентов клубов хотят внедрения VAR с первого тура. Будет здорово, если это удастся. Готовность арбитров есть, сейчас есть вопрос в технике. Один подрядчик отечественный и два зарубежных. Один из них тот, кого использовала ФИФА. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на клубах Премьер-Лиги, выясняем цены. Клубы у нас разные по своим возможностям. Вчера говорил с (президентом «Краснодара») Сергеем Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена. Всё упирается в деньги.
С чего бы Газпрому оплачивать вар для всех клубов?
Это проблемы РФС, пусть они и ищут деньги для тех, у кого нет возможности оплатить самому
С чего бы Газпрому оплачивать вар для всех клубов?
Это проблемы РФС, пусть они и ищут деньги для тех, у кого нет возможности оплатить самому
если уж для Галицкого ВАР это дорого, то что говорить об остальных клубах со скромными финансовыми возможностями.
если уж для Галицкого ВАР это дорого, то что говорить об остальных клубах со скромными финансовыми возможностями.
Ну или он ещё сам не решил за кого болеть
Скорее всего за тех, кто в таблице выше, сейчас наверное за локо
Ну или он ещё сам не решил за кого болеть
Скорее всего за тех, кто в таблице выше, сейчас наверное за локо
Либо ты не понял посыл, либо проигнорировал
Газпром гос. компания, и отчисляет в казну деньги, которые идут на строительства дорог, домов, школ, садов... на зп гос. учреждениям... прикопанный мере как нам это говорят
Вар - проблема рфс, вот и пусть думают где брать деньги
Пусть просят у газарома, я не против
Более того, я за то, что бы самые обеспеченные клубы скинулись и приобрели это оборудование для всех
И да, почему газпром, а не ржд? РЖД тоже государству принадлежит
Или просто желчь образуется только в сторону Зенита?
Либо ты не понял посыл, либо проигнорировал
Газпром гос. компания, и отчисляет в казну деньги, которые идут на строительства дорог, домов, школ, садов... на зп гос. учреждениям... прикопанный мере как нам это говорят
Вар - проблема рфс, вот и пусть думают где брать деньги
Пусть просят у газарома, я не против
Более того, я за то, что бы самые обеспеченные клубы скинулись и приобрели это оборудование для всех
И да, почему газпром, а не ржд? РЖД тоже государству принадлежит
Или просто желчь образуется только в сторону Зенита?
Качают НАРОДНУЮ нефть и ничего не делают для народа
Ну и свинарник же народная команда, вот и пусть отрабатывают «звание»
Качают НАРОДНУЮ нефть и ничего не делают для народа
Ну и свинарник же народная команда, вот и пусть отрабатывают «звание»