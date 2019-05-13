Прядкин: «Вся РПЛ поддержала внедрение VAR. Только „Урал“ против»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о введении системы VAR в чемпионат России со следующего сезона.

Вся РПЛ поддержала внедрение VAR . Только президент «Урала» против. У нас пока есть предложения от трех компаний, они будут рассмотрены завтра. Завтра нам компании дадут предложения - затем на общем собрании рассмотрим и утвердим.