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Прядкин: «Вся РПЛ поддержала внедрение VAR. Только „Урал“ против»

13 мая 2019, 10:15

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о введении системы VAR в чемпионат России со следующего сезона.

Вся РПЛ поддержала внедрение VAR. Только президент «Урала» против. У нас пока есть предложения от трех компаний, они будут рассмотрены завтра. Завтра нам компании дадут предложения - затем на общем собрании рассмотрим и утвердим. 

Ряд президентов клубов хотят внедрения VAR с первого тура. Будет здорово, если это удастся. Готовность арбитров есть, сейчас есть вопрос в технике. Один подрядчик отечественный и два зарубежных. Один из них тот, кого использовала ФИФА. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на клубах Премьер-Лиги, выясняем цены. Клубы у нас разные по своим возможностям. Вчера говорил с (президентом «Краснодара») Сергеем Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена. Всё упирается в деньги.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
   557 / 840
15 мая в 10:33
Вернёмся к вопросу
С чего бы Газпрому оплачивать вар для всех клубов?

Это проблемы РФС, пусть они и ищут деньги для тех, у кого нет возможности оплатить самому
sn_spb
sn_spb ответил Шишанутый
   724 / 840
15 мая в 09:41
А почему нет? Сделали бы доброе дело. Это же в интересах всего росийского футбола чтобы команды не умирали. Когда каждый год расформировываются клубы из за банкротства это дискредетирует всю росийскую лигу. Такими темпами скоро останутся только московские клубы, Зенит да Краснодар. А вся остальная Росия без футбола останется.
Россия. 2 - с.
fanilich
fanilich
   213 / 840
13 мая в 18:05
С ВАР и РПЛ почистится от судейских грязных дел и результативных ошибок в пользу какого -либо клуба.Теперь о ценах на ВАР, которые хотят внедрить,впечатление все заинтересованы из заинтересованных" содрать" с клубов "валютную шкурку"(аж Галицкий ойкнул за цену).Сейчас для зрителей на тв премьер футбол показывают во всех повторах и ракурсах(чтобы определить правильность сложного футбольного момента) причем на всех стадионах РПЛ существуют множество видеокамер ( нужно еще две, укрупненную по эпизоду в контакте с мячом и одну с более четким определением вне игры прочерком линии ),все это свести в одну студию -аппаратную ,где 2-е компететных судей подскажут гл.судье матча правильное решение в спорном моменте.Это будет наш российский ВАР, что- то можно совершенствовать по ходу нашей жизни для прогресса в этом направлении.А эти сумасшедшие цены которые сейчас озвучивают, как кажется не понятны для клубов и болельщиков, все "финансово -туманно" надо и все и самое главное все упирается в деньги со слов Прядкина. Опубликуйте прозрачную стоимость и оборудование системы ВАР и возможно она не будет нужна для России .У нас свой чемпионат и думается хватает своих умных специалистов для внедрения справедливости на футбольных полях,а не искать их где-то на стороне
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 16:20
Покинет Урал РПЛ
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:38
И они явно в меньшинстве! Ладно, хотят черно-оранжевые или не хотят, но им придется играть по общим правилам.
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
13 мая в 15:15
Хватило бы всех штрафов за сезон,что кдк дерет с клубов..
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
13 мая в 15:13
Стоит копейки...могу утверждать,так как моя контора занимается противопожаркой и в том числе видео наблюдением и т.п. Уточнял у гл.инженера он объяснил примерные цены....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NoKerzhNoParty
   109 / 840
13 мая в 14:01
РЖД тоже госконтора, к ней все относится. Теперь насчёт желчи. Свой диагноз не переноси на других. У меня всегда все корректно и без оскорблений. Это жители "кул турной столицы" позволяют себе..... Могу их перечислть. Ты один из немногих, с кем я пока общаюсь. Остальные в игноре
Шишанутый
Шишанутый ответил Томик
   13 / 840
13 мая в 13:53
Анжи помогли? Это уже слишком. Анжи надо было три года назад ещё уходить в ФНЛ, как и должно было быть. Может быть и в такую яму бы не попали.
А почему нет? Сделали бы доброе дело. Это же в интересах всего росийского футбола чтобы команды не умирали. Когда каждый год расформировываются клубы из за банкротства это дискредетирует всю росийскую лигу. Такими темпами скоро останутся только московские клубы, Зенит да Краснодар. А вся остальная Росия без футбола останется.
dino-hsv
dino-hsv
   399 / 840
13 мая в 13:42
у урала каждый 2 матч - договорняк. естественно они против.
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 13:36
VAR выгоден коням и свиням, командам, которым больше всего подсуживают судьи, а будет и VAR подсуживать.
Томик
Томик ответил Шишанутый
   136 / 840
13 мая в 13:24
ВАР это пустая трата денег. Итак клубы в Росии полу банкроты еле выживают. Каждый год клуьы умерают а они еще какой то не нужный ВАР придумали покупать! Лучше бы Анжи помогли этими деньгами!!! Скоро играть не кому будет даже 15 команд не наберется на Рпфл а они ВАР покупают. Это пляски на костях.
Анжи помогли? Это уже слишком. Анжи надо было три года назад ещё уходить в ФНЛ, как и должно было быть. Может быть и в такую яму бы не попали.
Шуnя771
Шуnя771 ответил LOpp
   51 / 840
13 мая в 13:16
Клубы у нас разные по своим возможностям. Вчера говорил с (президентом «Краснодара») Сергеем Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена. если уж для Галицкого ВАР это дорого, то что говорить об остальных клубах со скромными финансовыми возможностями.
Да у Галицкого не лучшие сейчас времена походу... С "Магнитом" веселее было...
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 13:08
Клубы у нас разные по своим возможностям. Вчера говорил с (президентом «Краснодара») Сергеем Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена.

если уж для Галицкого ВАР это дорого, то что говорить об остальных клубах со скромными финансовыми возможностями.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
13 мая в 13:05
С ВАРом не наваришь...
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
13 мая в 13:03
ВАР это пустая трата денег. Итак клубы в Росии полу банкроты еле выживают. Каждый год клуьы умерают а они еще какой то не нужный ВАР придумали покупать! Лучше бы Анжи помогли этими деньгами!!! Скоро играть не кому будет даже 15 команд не наберется на Рпфл а они ВАР покупают. Это пляски на костях.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 12:59
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Palex
   557 / 840
13 мая в 12:40
Он за свинок топит если что
Ну или он ещё сам не решил за кого болеть
Скорее всего за тех, кто в таблице выше, сейчас наверное за локо
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 12:39
у нас найдут подход, хоть к ВАРу, хоть к судьям...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
   557 / 840
13 мая в 12:38
Ты вообще прочитал мое сообщение?
Либо ты не понял посыл, либо проигнорировал

Газпром гос. компания, и отчисляет в казну деньги, которые идут на строительства дорог, домов, школ, садов... на зп гос. учреждениям... прикопанный мере как нам это говорят
Вар - проблема рфс, вот и пусть думают где брать деньги
Пусть просят у газарома, я не против
Более того, я за то, что бы самые обеспеченные клубы скинулись и приобрели это оборудование для всех

И да, почему газпром, а не ржд? РЖД тоже государству принадлежит
Или просто желчь образуется только в сторону Зенита?
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
13 мая в 12:38
"Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на клубах Премьер-Лиги," Кто бы сомневался. После ЧМ отчитались о миллиардных прибылях, на ВАР не осталось. Там еще Григорьянц каждый тур отчитывается сколько штрафов КДК с клубов срубил, можно на ВАР пустить. К ВВП обратитесь, он поможет найти, раз сами не в состоянии. А по самой системе лично я двумя руками за. От прогресса не уйти.
pomor45
pomor45 ответил сулейман шлагбаум 1
   62 / 840
13 мая в 12:31
" Слабым в финансовом отношении клубам" не надо лезть в вышку. И все.
По сути так, но слабых половина и сразу вопрос финансового ценза не решить.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 12:16
Прядкин уже в уме подсчитывает сколько он на этом VARе наварит.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
13 мая в 12:15
Теперь многие судьи уволятся.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил pomor45
   293 / 840
13 мая в 12:08
ВАР - это дело общее и госкорпорациям надо сообща помочь слабым в финансовом отношении клубам. Причем не добровольно, а в установленном РФС порядке. Правительству не мешало бы рассмотреть налоговые льготы таким помощникам по типу благотворительности.
" Слабым в финансовом отношении клубам" не надо лезть в вышку. И все.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NoKerzhNoParty
   109 / 840
13 мая в 11:58
Луккойл частная компания, а Газпром госкорпорации я, тк контрольный пакет акций у государства. Вот и вся разница.
Palex
Palex ответил NoKerzhNoParty
   60 / 840
13 мая в 11:51
Кстати не видел его вчера,после поражения.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Palex
   557 / 840
13 мая в 11:49
А что ему ещё остаётся, за свой то клуб стыдно
Palex
Palex ответил NoKerzhNoParty
   60 / 840
13 мая в 11:48
Или РЖД. А то этот Ваня уже помешался на Газпроме и Зените.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
   557 / 840
13 мая в 11:40
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