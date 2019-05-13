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Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 1/2 финала Кубка России

13 мая 2019, 19:06

Назначены арбитры на ответные матчи 1/2 финала Кубка России.

15 мая (среда)

«Арсенал» - «Урал»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Ростов» - «Локомотив»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, что в первом матче «Урал» дома обыграл «Арсенал», а «Локомотив» и «Ростов» разошлись миром.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Аксинья
   223 / 840
13 мая в 20:54
Ну исландец последнее время нулевый, узбек выглядит намного предподчительнее...А вот потеря Паршивлюка это уже серьезно...
Это да. Но в предстоящей игре каждый игрок ценен. Вариативность замен очень важна. У Локо в этом плане есть преимущество
Аксинья
Аксинья ответил Трезвый повар
   173 / 840
13 мая в 20:41
Несмотря на локальное преимущество Ростова шансы команд в ответной игре равные. У Ростова в прошедшем туре травмировались Паршивлюк и Сигурдарсон
Ну исландец последнее время нулевый, узбек выглядит намного предподчительнее...А вот потеря Паршивлюка это уже серьезно...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 20:36
Ростов победит
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 19:56
А нам всё равно!
Dominators
Dominators
   383 / 840
13 мая в 19:51
Не буду загадывать , поле большое , а мяч круглый . Желаю всем сердцем выхода Ростова в финал и победы в нем . Лишь бы ВАР был и Лампочкину обломится ...
Трезвый повар
Трезвый повар
   223 / 840
13 мая в 19:43
Несмотря на локальное преимущество Ростова шансы команд в ответной игре равные. У Ростова в прошедшем туре травмировались Паршивлюк и Сигурдарсон
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 19:22
Лампочкин будет тянуть паровоз в финал. Победа в кубку Локо даст шанс внутриМКАДным попасть в ЛЕ и с шестого места. А от нынешнего Арсенала можно всего ждать...
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
13 мая в 19:20
Надеюсь Ростов победит шпалы.
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