Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 1/2 финала Кубка России

Назначены арбитры на ответные матчи 1/2 финала Кубка России.
15 мая (среда)
«Арсенал» - «Урал»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Ростов» - «Локомотив»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
Напомним, что в первом матче «Урал» дома обыграл «Арсенал», а «Локомотив» и «Ростов» разошлись миром.