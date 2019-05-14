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Егоров: «Давайте буду присылать Иванову состав, а он мне — список судей»

14 мая 2019, 14:12
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты во время матча «Оренбург» — «Урал» (2:2).

Еськов не должен был засчитывать гол в ворота «Урала», был офсайд. В первой фазе ассистент пропустил вне игры. Когда пошел второй пас, он сигнализировал офсайд. Еськов посчитал, что пас пошел от защитника, принял решение и засчитал гол.

Штрафной в последнем моменте, когда забил Погребняк, тоже не нужно было назначать, как и штрафной в сторону ворот «Урала». Фидлер был в единоборстве, тоже не надо было ставить.

Григорий Иванов попросил не ставить Еськова на матчи «Урала»? Давайте я ему буду присылать состав «Урала» на матч, а он мне — список арбитров. Пусть каждый занимается своим делом.

Ранее «Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

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Все комментарии
ckori
ckori
14 мая в 21:19
тема судейства-неразрешимая проблема-и зачем об этом говорить!Есть такая категория людей у которых кто то виноват-только не они сами!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
14 мая в 15:16
можно я буду составлять список судей?
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 14:54
Егоров опять отмахнулся, не успел позвонить в тарсовку фердуну.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 14:41
Егорову нужно прекращать сотрудничать с федуном, всё может плохо закончиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
14 мая в 14:15
Пришли Семаку список команд в ЛЧ сильнее Вильярреала раз в пять (1-15)
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