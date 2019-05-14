Егоров: «Давайте буду присылать Иванову состав, а он мне — список судей»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты во время матча «Оренбург» — «Урал» (2:2).

Еськов не должен был засчитывать гол в ворота «Урала», был офсайд. В первой фазе ассистент пропустил вне игры. Когда пошел второй пас, он сигнализировал офсайд. Еськов посчитал, что пас пошел от защитника, принял решение и засчитал гол.

Штрафной в последнем моменте, когда забил Погребняк, тоже не нужно было назначать, как и штрафной в сторону ворот «Урала». Фидлер был в единоборстве, тоже не надо было ставить.

Григорий Иванов попросил не ставить Еськова на матчи «Урала»? Давайте я ему буду присылать состав «Урала» на матч, а он мне — список арбитров. Пусть каждый занимается своим делом.