«Ростов»: «Просим навести порядок в департаменте судейства»

«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.
Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (они представлены на видео, которое можно увидеть на официальном сайте клуба) и навести порядок в департаменте судейства.
ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи Чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе.
Завтра ростовчане примут «Локомотив» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России. Встречу обслужит Сергей Лапочкин.
Но...Надеюсь Ростов выиграет !!!!!!!!!
Но...Надеюсь Ростов выиграет !!!!!!!!!
И вот встречаются две команды : у одной все в строю, а у другой куча дисквалификаций.
Нельзя аналогичные нарушения судить по разному !!!
И вот встречаются две команды : у одной все в строю, а у другой куча дисквалификаций.
Нельзя аналогичные нарушения судить по разному !!!
Накануне домашнего матча в Кубке с Локо....
Прям стул из под Сухины выбили...)))
Накануне домашнего матча в Кубке с Локо....
Прям стул из под Сухины выбили...)))