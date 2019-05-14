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«Ростов»: «Просим навести порядок в департаменте судейства»

14 мая 2019, 13:32

«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (они представлены на видео, которое можно увидеть на официальном сайте клуба) и навести порядок в департаменте судейства.

ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи Чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе.

Завтра ростовчане примут «Локомотив» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России. Встречу обслужит Сергей Лапочкин

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Все комментарии
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
14 мая в 23:12
Ростов просит невыполнимого.
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 20:05
Понравится ли Ростову новый порядок? Не придётся ли сожалеть о старом?
Egorium
Egorium
   116 / 840
14 мая в 16:13
Егорова гнать нужно вон давно, судьей был никчемным, а руководитель вообще никакой.
Faustello
Faustello ответил mihaluch
   22 / 840
14 мая в 15:33
Навести порядок,наведут, а на какие шиши судьи жить будут.
Им светлоокий блестозуб по 150 к за матч ЗП пробил и насколько я понял отменнил штрафы за ошибки, так что даже не знаю как они концы с концами то сводить будут если перестанут брать...
Faustello
Faustello
   22 / 840
14 мая в 15:30
Блистательно-хрустательный его величество лучезарный улыбашка )))
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
14 мая в 15:04
стыдно за Зенит
Dominators
Dominators
   383 / 840
14 мая в 15:03
Так и вижу сразу ослепительную улыбку человека с новыми зубами , в ответ на обращение Ростова ...
A.Gordeev
A.Gordeev
14 мая в 14:33
Дайте, пожалуйста, адрес старого сайта
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   287 / 840
14 мая в 14:03
Это ещё одна ОПГ в нашем футболе.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
14 мая в 13:57
Егоров скажет, что судья был прав.
parallels
parallels
   5 / 840
14 мая в 13:55
позор спартаку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 13:53
Лапочкин - гарантия (сами знаете для кого)))) участия 6-й команды в еврокубках.......

Но...Надеюсь Ростов выиграет !!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 13:51
Пора бы Егорову уже планку жестко закрепить. А то один судит по правилам и сыпет Ж/К , а другой, как любит говорить Егоров , высоко задрал планку и практически пропускает большую часть нарушений!
И вот встречаются две команды : у одной все в строю, а у другой куча дисквалификаций.
Нельзя аналогичные нарушения судить по разному !!!
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 13:49
Наивно полагать, что Егоров наведет порядок, он звено в коррупционной сети, личный судья фердуна в прошлом.
iri13
iri13 ответил mihaluch
   253 / 840
14 мая в 13:46
Навести порядок,наведут, а на какие шиши судьи жить будут.
..угу..глас вопиющего в пустыне и только.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 13:41
Навести порядок,наведут, а на какие шиши судьи жить будут.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 13:40
Надо отлучить Федуна от судейского корпуса. И всё сразу наладится.😄
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 13:36
Вовремя....)))
Накануне домашнего матча в Кубке с Локо....
Прям стул из под Сухины выбили...)))
drug01
drug01
   124 / 840
14 мая в 13:34
Давно пора!!!!
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