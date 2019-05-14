«Ростов»: «Просим навести порядок в департаменте судейства»

«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (они представлены на видео, которое можно увидеть на официальном сайте клуба) и навести порядок в департаменте судейства.