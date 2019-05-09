Федотов: «Не очень понятно, кто разбирает работу арбитров в РПЛ»

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство в РПЛ .

Мне бы хотелось высказаться. А то нас судят как-то в одностороннем порядке! Практически в каждом матче возникают эпизоды, которые судьями почему-то трактуются по-разному. В наши ворота ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях никто не наказывает. В матче с «Анжи» (0:1) отменили наш гол. А на 83-й минуте нужно было ставить пенальти в ворота махачкалинцев. Там же был явный захват, однако судья его почему-то не заметил. Потом мы приезжаем в Красноярск. Нарушение правил в штрафной «Енисея» на Галаджане пропускается. А затем Чиркину показывают желтую карточку в схожей ситуации и указывают на «точку». Но это еще не все. Прямо на глазах у судьи на протяжении 20 секунд держат с нарушением правил Ойеволе, но игра продолжается, никто не свистит. Все тихо-спокойно.

Обе эти встречи судил Казарцев. Не очень понятно, кто разбирает работу арбитров. Казарцеву выставляются нормальные оценки, и он продолжает судить. Странно, что никто это не комментирует. Тишина... Казарцев пропустил один матч. А потом его назначают на нашу игру с «Енисеем» (1:2). И происходит то же самое! Еще один показательный эпизод. Мы в концовке той встречи выполняем длинную передачу за спины защитникам. Ассистент Казарцева сразу фиксирует офсайд. И игрок красноярцев Сарр бьет по катящемуся мячу, делает передачу в центральную зону. Понимаете? Он выполняет ее совсем не с того метра, где был зафиксирован офсайд – метров на 15 в сторону. Видимо, арбитр оценил обстановку.

«Оренбург» решили не пускать в Лигу Европы? Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания. У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...

Мы всегда говорим об ошибках... Конечно, эпизоды очень сложные. Но ведь что получается? Наш гол сразу же отменяют. Причем судьи даже не советовались, не выясняли друг у друга. Им все ясно... А ведь можно было спокойненько до истины докопаться. Да и нашего защитника так явно захватывали, а арбитр промолчал. Я буквально позавчера смотрел игру «Ростов» – «Краснодар». Там какое-то незначительное касание сначала увидели, а потом такой же фол просмотрели. Как-то совершенно по-разному трактуются единоборства. Все это не красит наш футбол и отбрасывает его назад.