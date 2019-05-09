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Федотов: «Не очень понятно, кто разбирает работу арбитров в РПЛ»

сегодня, 14:52

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство в РПЛ.

Мне бы хотелось высказаться. А то нас судят как-то в одностороннем порядке! Практически в каждом матче возникают эпизоды, которые судьями почему-то трактуются по-разному. В наши ворота ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях никто не наказывает. В матче с «Анжи» (0:1) отменили наш гол. А на 83-й минуте нужно было ставить пенальти в ворота махачкалинцев. Там же был явный захват, однако судья его почему-то не заметил. Потом мы приезжаем в Красноярск. Нарушение правил в штрафной «Енисея» на Галаджане пропускается. А затем Чиркину показывают желтую карточку в схожей ситуации и указывают на «точку». Но это еще не все. Прямо на глазах у судьи на протяжении 20 секунд держат с нарушением правил Ойеволе, но игра продолжается, никто не свистит. Все тихо-спокойно.

Обе эти встречи судил Казарцев. Не очень понятно, кто разбирает работу арбитров. Казарцеву выставляются нормальные оценки, и он продолжает судить. Странно, что никто это не комментирует. Тишина... Казарцев пропустил один матч. А потом его назначают на нашу игру с «Енисеем» (1:2). И происходит то же самое! Еще один показательный эпизод. Мы в концовке той встречи выполняем длинную передачу за спины защитникам. Ассистент Казарцева сразу фиксирует офсайд. И игрок красноярцев Сарр бьет по катящемуся мячу, делает передачу в центральную зону. Понимаете? Он выполняет ее совсем не с того метра, где был зафиксирован офсайд – метров на 15 в сторону. Видимо, арбитр оценил обстановку.

«Оренбург» решили не пускать в Лигу Европы? Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания. У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...

Мы всегда говорим об ошибках... Конечно, эпизоды очень сложные. Но ведь что получается? Наш гол сразу же отменяют. Причем судьи даже не советовались, не выясняли друг у друга. Им все ясно... А ведь можно было спокойненько до истины докопаться. Да и нашего защитника так явно захватывали, а арбитр промолчал. Я буквально позавчера смотрел игру «Ростов» – «Краснодар». Там какое-то незначительное касание сначала увидели, а потом такой же фол просмотрели. Как-то совершенно по-разному трактуются единоборства. Все это не красит наш футбол и отбрасывает его назад.

Свой следующий матч «Оренбург» проведет завтра против «Урала». На встрече будет работать Алексей Еськов

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   86 / 1085
сегодня в 16:30
Это на футбольном поле, а за пределами, предупредить надо игроков чтобы с ускоглазыми не связывались.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska plus
   310 / 1085
сегодня в 16:14
Странные вещи говорит Федотов, как маленький, с судьями работает только федун.
....., так как у Гинера с грошами стала напряженка!
Союзник противников
Союзник противников
   24 / 1085
сегодня в 16:09
Хреновые дела у младших газёнышей,патронируемых группен-руководителем Миллером.
ermak6848
ermak6848
   135 / 1085
сегодня в 16:02
не печалься тоФарищ ФедотоФ - " всё пройдёт как с белых яблонь дым..."
Balanenok
Balanenok
   219 / 1085
сегодня в 15:49
Судьям давно пора выходить на матчи в форме свиней.
Шуnя771
Шуnя771
   58 / 1085
сегодня в 15:37
В следующем сезоне судьи учтут ретивость Федотова))
МКС
МКС
   35 / 1085
сегодня в 15:33
    dargo
    dargo
       348 / 1085
    сегодня в 15:27
    Оренбург и Арсенал намного больше заслужили выступление в Лиге Европы, чем Спартак, который позорит Россию и вносит просто мизерную долю в копилку России в рейтинг УЕФА - Зенит, Краснодар и ЦСКА напрягаются, а народная команда засирает всё
    cska plus
    cska plus
       38 / 1085
    сегодня в 15:26
    Странные вещи говорит Федотов, как маленький, с судьями работает только федун.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       579 / 1085
    сегодня в 15:22
    очень даже понятно - Судейский Корпус Им. Федуна) СКИФ, короче)
    Лучший игрок Федуна
    Лучший игрок Федуна
       576 / 1085
    сегодня в 15:17
    Свистел на благо Федуна и будет свистеть.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 1085
    сегодня в 15:14
    Без участия судеек масковским ваще ничего не светит...
    ДСА
    ДСА
       147 / 1085
    сегодня в 15:12
    Не знаешь кто ? Говори, Пушкин!
    Snake Plissken
    Snake Plissken
       665 / 1085
    сегодня в 15:11
    Федун. Он же и назначает. Ну - когда не верит в спартак. А это 4/5 всего сезона
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       42 / 1085
    сегодня в 15:09
    Судейский корпус харчуется в тарасовке, поэтому и топят Оренбург, Ростов...
    Боятся, что более классные команды оставят мазутный проект без еврокубков.
    saha100
    saha100
       332 / 1085
    сегодня в 15:08
    Это вам наказание за слив бомжам
    particular
    particular
       3 / 1085
    сегодня в 15:02
    У нас, вообще, многое что ещё, кроме судейства, отбрасывает уровень РПЛ назад...
    Но, к сожалению, нет ничего, что двигало бы его вперёд...
    Убогое состояние топтания медведей перед ср@ньём...
    Aris
    Aris
    сегодня в 15:01
    Взятка - всему голова!
    Denkuz
    Denkuz
       108 / 1085
    сегодня в 14:58
    Всё понятно до ужаса, фердун приносит чемодан с народными деньгами, отдает, например, москалевву, кукуяну или лампочкину, те назначают в пользу свиней левые пенальти, штрафные или угловые. Потом, когда иуды сделают свое подлое дело, Егоров их покрывает (не бесплатно, естественно).
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