Самедов может завершить карьеру в конце этого сезона

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2018/19.
Я пока не знаю, буду ли я продлевать контракт с «Крыльями». Мне все понравилось, сам город, наша футбольная база, посмотрим, что будет, сейчас я просто хочу вылечиться. Когда я завершу карьеру? Это произойдет либо после этого сезона, либо после следующего.
Ранее Самедов заявил, что уровень РПЛ за последние пять лет неизменно снижается.
Считаю карьерной ошибкой его уход из Локомотива.....
Удачи ,здоровья и успехов после футбола !!!!!!!!!
Считаю карьерной ошибкой его уход из Локомотива.....
Удачи ,здоровья и успехов после футбола !!!!!!!!!