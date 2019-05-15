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Самедов может завершить карьеру в конце этого сезона

15 мая 2019, 10:50

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2018/19.

Я пока не знаю, буду ли я продлевать контракт с «Крыльями». Мне все понравилось, сам город, наша футбольная база, посмотрим, что будет, сейчас я просто хочу вылечиться. Когда я завершу карьеру? Это произойдет либо после этого сезона, либо после следующего.

Ранее Самедов заявил, что уровень РПЛ за последние пять лет неизменно снижается.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
15 мая в 12:07
В свинарнике всю карьеру загубил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 11:59
Хороший игрок...отличный человек...
Считаю карьерной ошибкой его уход из Локомотива.....

Удачи ,здоровья и успехов после футбола !!!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 11:13
В СочАх можно ещё покуваркаться!
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 10:58
Чё ещё не все места на базаре под арбузы выкупил?
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 10:57
Годик ещё пробегает, если Крылья не вылетят.
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