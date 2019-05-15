Самедов может завершить карьеру в конце этого сезона

Полузащитник «Крыльев Советов» может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2018/19.

Я пока не знаю, буду ли я продлевать контракт с «Крыльями». Мне все понравилось, сам город, наша футбольная база, посмотрим, что будет, сейчас я просто хочу вылечиться. Когда я завершу карьеру? Это произойдет либо после этого сезона, либо после следующего.