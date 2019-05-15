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Индзаги: «Дважды проиграли „Аталанте“, но хотим победить их в финале Кубка»

15 мая 2019, 07:05

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Италии против «Аталанты».

Это очень важный матч, в котором мы будем играть за трофей на своём стадионе, перед своими болельщиками. 

Нам повезло, что у нас есть так много футболистов, привыкших к матчам подобного уровня. Но мы должны быть здравомыслящими и трезво оценивать свои шансы.

Я хочу поднять кубок на нашем стадионе на глазах у наших болельщиков. Мы дважды проиграли «Аталанте», но матч двухнедельной давности многому нас научил.

«Аталанта» делает необыкновенные вещи и имеет отличного тренера, но я чувствую уверенность, потому что видел, как наши парни работают на тренировках.

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Все комментарии
galem72
galem72
   346 / 840
15 мая в 13:16
Удачи римским Орлятам!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
15 мая в 10:37
"Аталанта" держит в уме ЛЧ.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 09:28
Удачи .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 09:00
Желаю Лацио победы
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 08:02
Фактор своего поля и поддержка болельщиков могут сказаться в пользу "Лацио".
112910315
112910315
   1 / 840
15 мая в 07:38
Одни хотят, другие побеждают
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 07:28
Аталанта посильнее будет.
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