Индзаги: «Дважды проиграли „Аталанте“, но хотим победить их в финале Кубка»

Главный тренер «Лацио» поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Италии против «Аталанты».

Это очень важный матч, в котором мы будем играть за трофей на своём стадионе, перед своими болельщиками.

Нам повезло, что у нас есть так много футболистов, привыкших к матчам подобного уровня. Но мы должны быть здравомыслящими и трезво оценивать свои шансы.

Я хочу поднять кубок на нашем стадионе на глазах у наших болельщиков. Мы дважды проиграли «Аталанте», но матч двухнедельной давности многому нас научил.

«Аталанта» делает необыкновенные вещи и имеет отличного тренера, но я чувствую уверенность, потому что видел, как наши парни работают на тренировках.