Гасперини: «Мы способны победить „Лацио“ в финале Кубка Италии»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от финального поединка Кубка Италии против «Лацио».

Мы подходим к этому матчу так, как должно подходить к финалу. Способность отстраняться от посторонних вещей всегда была нашей сильной чертой. Мы уже доказали, что можем победить «Лацио» в Серии А, и я считаю, что здесь у нас тоже есть шансы на победу.

В финале никогда не бывает фаворита, особенно в матче с такой командой, как «Лацио», которая, по сути, будет играть у себя дома. Тот факт, что 10 дней назад мы обыграли их на этом же стадионе, придаёт нам уверенности в том, что мы сможем сделать это снова. Однако исход этой встречи может быть любым.