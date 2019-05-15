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Гасперини: «Мы способны победить „Лацио“ в финале Кубка Италии»

15 мая 2019, 05:15

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финального поединка Кубка Италии против «Лацио».

Мы подходим к этому матчу так, как должно подходить к финалу. Способность отстраняться от посторонних вещей всегда была нашей сильной чертой. Мы уже доказали, что можем победить «Лацио» в Серии А, и я считаю, что здесь у нас тоже есть шансы на победу.

В финале никогда не бывает фаворита, особенно в матче с такой командой, как «Лацио», которая, по сути, будет играть у себя дома. Тот факт, что 10 дней назад мы обыграли их на этом же стадионе, придаёт нам уверенности в том, что мы сможем сделать это снова. Однако исход этой встречи может быть любым.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
15 мая в 10:50
Удачи Аталанте! И в финале кубка, и в борьбе за место в ЛЧ!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 09:57
Бергамаски мощно накатили на финиш. Их победа будет логичной.
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 09:33
Аталанта уже пару сезонов радует своей игрой. Докажите, что заслужили трофей! Ну и в ЛЧ на вас будет интересно глянуть.
shlifen
shlifen
   144 / 840
15 мая в 08:58
На самом деле в последних матчах (и с Аталантой особенно) - было заметно что Лацио просто выдохся к концу сезона, им бы лавку хорошими игроками усилить, а так Лацио просто без сил... Может конечно изыщут резервы (финал как никак), но по игре пока Аталанта должна побеждать (не забываем что это они, кажись, Юве выбили из кубка) - может они не сильно распиаренные, зато Гасперини поставил хорошую игру с ограниченными ресурсами (привет Гаттузо) =))
handreb
handreb
   67 / 840
15 мая в 08:19
А Лацио способен победить вас.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 06:29
Тут фаворита нет.
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