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Лулич: «Мы проанализировали поражение от „Аталанты“. Это будет другая игра»

15 мая 2019, 05:48

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии против «Аталанты».

Мы проанализировали поражение [от «Аталанты»] в чемпионате и увидели, что мы сделали не так. Завтра [15 мая] будет другая игра. Наша физика и психология должны быть на соответствующем уровне. Мы побежим так же, как «Аталанта».

В среду вы увидите, у кого будет больше желания победить. Мы готовы, у нас был хоть и не идеальный, но хороший матч против «Кальяри». Однако, чтобы победить «Аталанту», вам нужно больше. Мы хорошо поработали и готовы продемонстрировать это на поле.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 10:15
Удачи и победы "biancocelesti" в финале!
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 840
15 мая в 09:21
https://www.soccer.ru/?new_design=0
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