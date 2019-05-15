Лулич: «Мы проанализировали поражение от „Аталанты“. Это будет другая игра»

Полузащитник «Лацио» поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии против «Аталанты».

Мы проанализировали поражение [от «Аталанты»] в чемпионате и увидели, что мы сделали не так. Завтра [15 мая] будет другая игра. Наша физика и психология должны быть на соответствующем уровне. Мы побежим так же, как «Аталанта».

В среду вы увидите, у кого будет больше желания победить. Мы готовы, у нас был хоть и не идеальный, но хороший матч против «Кальяри». Однако, чтобы победить «Аталанту», вам нужно больше. Мы хорошо поработали и готовы продемонстрировать это на поле.