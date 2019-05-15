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Тебас: «Месси – лучший игрок в истории Ла Лиги»

15 мая 2019, 01:44

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о том, покинет ли «Барселону» её капитан Лионель Месси.

Я так не думаю. Мне не кажется, что он передумает [оставаться в «Барселоне»]. 

Месси – лучший игрок в истории Ла Лиги, и я считаю, что он заслуживает этого признания. Думаю, что мы ещё долго не увидим игрока его уровня.

По моему мнению, Месси заслуживает быть признанным лучшим футболистом в истории Ла Лиги.

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу недавно заявил, что Месси никогда не покинет каталонский клуб.

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013 ответил Рауль и Зидан
   108 / 840
15 мая в 18:43
Да ладно гнать ,это ваш глор , который претворяется что наш . Как он только не пытался заблокировать трансфер Неймара , и подал в суд , и деньги не принимал что только не делал . Так опу даже руководители Барсы не рвали , как это делал он . Как он игры ла лиги пытался на пару с Барсой в америку продать . Может уже признаёте очевидные вещи ?
мне пофиг, чей он глор. моя бы воля - выгнали бы его нафиг, как и ряд других личностей. но воля не моя, поэтому мне, по большому счёту, параллельно на него.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Cules2013
   214 / 840
15 мая в 15:15
Да ладно гнать ,это ваш глор , который претворяется что наш . Как он только не пытался заблокировать трансфер Неймара , и подал в суд , и деньги не принимал что только не делал . Так опу даже руководители Барсы не рвали , как это делал он . Как он игры ла лиги пытался на пару с Барсой в америку продать . Может уже признаёте очевидные вещи ?
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
15 мая в 11:57
Да лучший гроза леганесов и осасун, хотя ща придет еще один бездарный распиаренный азар,и Мб отберет этот титул у гномеу
NGY
NGY ответил амурец
   48 / 840
15 мая в 10:36
ну в Ла Лиге может быть, а ее ёё переделами уже 4 сезона подряд в ЛЧ наблюдаем этого лучшего игрока
Это тоже весьма и весь спортно.

По колличеству титулов Ла Лиги, Франсиско Хенто нет равных в истории Испании. Да и в Лиге чемпионов тоже!
NGY
NGY ответил cevin cigan
   48 / 840
15 мая в 10:34
Кто куда покинет? Ты о чём бро? Он же к барсукам привязан,как "земля за колхозом!"
Но Тебас все равно, решает подстраховаться.
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 09:35
Тебаса ничего кроме лаве не интересует, потому он говорит ровно то, что ему выгодно здесь и сейчас.
Вы только посмотрите на его морду...
cevin cigan
cevin cigan ответил NGY
   77 / 840
15 мая в 08:36
Тебас нынче боиться, что вслед за Роном и еще одна звезда покинет чемпионат, и сейчас активно нализывает аргентинцу.
Кто куда покинет? Ты о чём бро? Он же к барсукам привязан,как "земля за колхозом!"
NGY
NGY
   48 / 840
15 мая в 07:28
Тебас нынче боиться, что вслед за Роном и еще одна звезда покинет чемпионат, и сейчас активно нализывает аргентинцу.
neomessi
neomessi ответил 95-shishani-95
   379 / 840
15 мая в 06:47
Нет он фан реала и глор лео.
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
15 мая в 05:03
В Ла Лиге да.
амурец
амурец
   115 / 840
15 мая в 02:29
ну в Ла Лиге может быть, а ее ёё переделами уже 4 сезона подряд в ЛЧ наблюдаем этого лучшего игрока
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
15 мая в 01:58
Глор Барсы заговорил?
Чего ещё ожидать от глора Барсы?!
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