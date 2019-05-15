Тебас: «Месси – лучший игрок в истории Ла Лиги»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о том, покинет ли «Барселону» её капитан Лионель Месси.
Я так не думаю. Мне не кажется, что он передумает [оставаться в «Барселоне»].
Месси – лучший игрок в истории Ла Лиги, и я считаю, что он заслуживает этого признания. Думаю, что мы ещё долго не увидим игрока его уровня.
По моему мнению, Месси заслуживает быть признанным лучшим футболистом в истории Ла Лиги.
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу недавно заявил, что Месси никогда не покинет каталонский клуб.
По колличеству титулов Ла Лиги, Франсиско Хенто нет равных в истории Испании. Да и в Лиге чемпионов тоже!
По колличеству титулов Ла Лиги, Франсиско Хенто нет равных в истории Испании. Да и в Лиге чемпионов тоже!
Вы только посмотрите на его морду...
Вы только посмотрите на его морду...
Чего ещё ожидать от глора Барсы?!
Чего ещё ожидать от глора Барсы?!