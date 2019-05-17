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Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Сёмина

17 мая 2019, 06:13
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии матча с «Уралом» в 29-м туре РПЛ ответил на вопрос о будущем главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Сёмина? Вопрос в продолжении его работы с «Локомотивом» никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идём вперёд, развиваемся.

Ранее Кикнадзе рассказал о планах «Локомотива» на Фёдора Смолова и Гжегоша Крыховяка

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik ответил kotmyshka
   86 / 843
17 мая в 19:12
Ну и правильно
Что правильно?
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
17 мая в 10:36
Ну и правильно
МапС
МапС
   113 / 843
17 мая в 10:05
По московским меркам людей на трибунах не так уж и много.
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 09:36
Лучшего тренера для ЛОКО, чем Палыч не найти. Тот случай, когда команда и тренер созданы друг для друга. Их нельзя разъединять-обоим будет плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 09:29
Палыч по сути дома!!! Локо - его дом, который он сам и построил!!!
Палыч еще попылит!!!
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 08:30
От добра , добра не ищут .
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 08:07
Палыч на своём месте!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 07:52
Успехов Сёмину!
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 07:47
Палыча нельзя трогать иначе паровоз сойдёт с рельсов.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 07:13
Сёмин будет пожизненно тренером "Локомотива".
Ваня лучший
Ваня лучший
   108 / 843
17 мая в 07:11
Семин приятное исключение из правил. Романцев, Газзаев, Тарханов, Павлов, теперь вот Бердыева резко сдулись в районе 60 лет. А у Палыча вторая, а может и третья молодость настала. Удачи ему и здоровья.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
17 мая в 06:53
Удачи Семину .
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