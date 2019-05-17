Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Сёмина

17 мая 2019, 06:13

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии матча с «Уралом» в 29-м туре РПЛ ответил на вопрос о будущем главного тренера «железнодорожников» .

Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Сёмина? Вопрос в продолжении его работы с «Локомотивом» никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идём вперёд, развиваемся.

Ранее Кикнадзе рассказал о планах «Локомотива» на Фёдора Смолова и Гжегоша Крыховяка.