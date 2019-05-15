Бердыев покинет «Рубин» по собственному желанию

Согласно информации источника, летом «Рубин» ждут тренерские перестановки. Курбан Бердыев решил покинуть клуб по собственному желанию по окончании сезона.
Матчи заключительных туров РПЛ против «Анжи» и «Краснодара» станут последними для 66-летнего специалиста у руля казанцев. В 28-м туре «Рубин» разгромно уступил «Локомотиву» и сейчас занимает десятую строчку в турнирной таблице.
Исходя из этого,можно решить,что Семак внучатый племянник Миллера.))
Исходя из этого,можно решить,что Семак внучатый племянник Миллера.))
Зависть не самое лучшее качество...)
Зависть не самое лучшее качество...)
Он же один из учредителей.
Он же один из учредителей.