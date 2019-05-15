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Бердыев покинет «Рубин» по собственному желанию

15 мая 2019, 18:11

Согласно информации источника, летом «Рубин» ждут тренерские перестановки. Курбан Бердыев решил покинуть клуб по собственному желанию по окончании сезона.

Матчи заключительных туров РПЛ против «Анжи» и «Краснодара» станут последними для 66-летнего специалиста у руля казанцев. В 28-м туре «Рубин» разгромно уступил «Локомотиву» и сейчас занимает десятую строчку в турнирной таблице.

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Сп62
Сп62
   388 / 840
16 мая в 12:14
Человек заслуженный. Надо сказать СПАСИБО.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Ангел неБесГрешен
   329 / 840
16 мая в 11:19
А с какой стати мне завидовать то? Просто так Бикеич не уйдёт, какая то фишка имеется...
Тогда вообще не пойму,к чему писать такую чушь,что тренером назначат племяша Бекеича?
Исходя из этого,можно решить,что Семак внучатый племянник Миллера.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил rubinovyi2
   27 / 840
16 мая в 09:02
Ты не племяш? Зависть не самое лучшее качество...)
А с какой стати мне завидовать то? Просто так Бикеич не уйдёт, какая то фишка имеется...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Ангел неБесГрешен
   329 / 840
16 мая в 08:07
Уйдет из тренеров, но не из Рубина вообще. Или назначат какого нить тренера для галочки, а по факту рулить будет туркмен. Вполне допускаю, что тренером будет один из племяшей или родственников Бердыева...
Ты не племяш?
Зависть не самое лучшее качество...)
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 03:51
Понял, что украсть больше нечего, нужно искать более состоятельную команду, мечтает грабануть спартак.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
16 мая в 00:19
спекся шарлатан
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 00:04
Уйдет из тренеров, но не из Рубина вообще. Или назначат какого нить тренера для галочки, а по факту рулить будет туркмен. Вполне допускаю, что тренером будет один из племяшей или родственников Бердыева...
Zoigen47
Zoigen47
   756 / 840
15 мая в 23:27
Рубин вместе с Бердыевым целесообразно ликвидировать из РПЛ.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
15 мая в 23:03
Надо новую команду Бекиичу)))
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
15 мая в 22:22
Отфизручил, бедолага!
mugik1973
mugik1973 ответил Белорусский вокзал
   328 / 840
15 мая в 21:42
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       127 / 840
    15 мая в 21:36
    Степь, юрта, табун... Что ещё нужно, что бы встретить старость?)
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 840
    15 мая в 21:29
    А чего ему,два клуба ограбил,теперь можно и отдохнуть.
    Caliostro
    Caliostro
       608 / 840
    15 мая в 21:12
    Фи-га сее....Может в АПЛ уедет?
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       158 / 840
    15 мая в 21:07
    Возвращайся в Ростов!!!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       36 / 840
    15 мая в 20:52
    Мы о нем ещё услышим.
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил compka
       329 / 840
    15 мая в 20:49
    скажите что это утка!
    Не переживай,даже если Бекеич и уйдет из тренеров,то в клубе-то он останется.
    Он же один из учредителей.
    ошалевший
    ошалевший
       551 / 840
    15 мая в 20:47
    видимо высасывать уже нечего,раз сам уходит
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       216 / 840
    15 мая в 20:33
    Иногда надо перерыв делать в работе если все рушиттся
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Jum13
       293 / 840
    15 мая в 20:28
    А какое отношение ООО имеет к республиканской власти?
    Поясню. Ты находишь для своей команды спонсора. Богатого-пребогатого. Но он не хочет иметь с тобой дел ! И тут глава региона ненавязчиво подсказывает ему, что он не прав и работать ему надо именно с тобой, а не с кем-то еще. И все, с главами регионов портить отношения - вредно для здоровья. Понятно ?
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
       326 / 840
    15 мая в 20:15
    Его Семак позвал в помощники.
    Пепс
    Пепс ответил Absinthe5
       187 / 840
    15 мая в 20:13
    Всё это дармейские сплетни) КББ поднимет команду!
    Хотелось бы верить
    Пепс
    Пепс
       187 / 840
    15 мая в 20:09
    Конявые набежали как всегда... А я рад был когда вас Зенит нагнул в последней игре ахаха :)))) Жирно так ... просто нагнул и все... без вариантов ))))) А там в Зене 4 Рубиновых бывших и тренер наш бывший чемпион капитан , легенда типа ЦСКА которого вы себе не взяли , подумали што старый наверно ))))))
    Пепс
    Пепс
       187 / 840
    15 мая в 20:05
    Вот блин... Если не утка , то СПАСИБО тебе Курбан Бекиевич за те поверженные гранды - Барселона, Атлетико, Интер, Челси, Тоттенхэм.... и прочих .... для особо одаренных напомню как в одну калитку вынесли Динамо Киев из квалификации ЛЧ... За 2 чемпионства подряд- для периферийной команды уже подвиг, за Кубок России и пару Суперкубков , за 2 бронзовые медали ... Да и вообще Рубин образца 2008- начала 2013 года был просто шикарной командой !!!! СПАСИБО !!!!!!!!!!
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1
       306 / 840
    15 мая в 20:04
    Где Бердыев там финансовый крах. Очень хорошо что он не пришел в Спартак.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       50 / 840
    15 мая в 19:25
    Так Бердый же учредитель ООО Рубин. Как он от туда уйти может? Останется в структуре? Или пойдёт диверсии в спартаке устраивать?
    ASerega
    ASerega
    15 мая в 19:22
    Всегда думалось что "Ростов" у Курбана был лебединой песней ...
    Jum13
    Jum13 ответил сулейман шлагбаум 1
       126 / 840
    15 мая в 19:21
    Что мог сделать Бердыев в команде, на которую республиканские власти забили большой и толстый *** ?
    А какое отношение ООО имеет к республиканской власти?
    compka
    compka
       666 / 840
    15 мая в 19:20
    скажите что это утка!
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       293 / 840
    15 мая в 19:18
    Что мог сделать Бердыев в команде, на которую республиканские власти забили большой и толстый *** ?
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