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Федотов может сменить Бердыева у руля «Рубина»

16 мая 2019, 18:55

СМИ рассказали, кто может стать новым главным тренером «Рубина» после ухода Курбана Бердыева. Речь идет о наставнике «Оренбурга» Владимире Федотове.

Ожидается, что Бердыев объявит о решении покинуть казанцев после 30-го тура РПЛ. Контракт же Федотова с «Оренбургом» истекает по окончании этого сезона и пока не продлен.

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Все комментарии
Abris
Abris
   163 / 843
17 мая в 14:27
Сказки.
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
17 мая в 00:13
Бердыеву осталось ограбить спартак.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил mars6791
   325 / 843
16 мая в 23:07
Если не изменяет память, Евдокимов вроде тоже тренировал Оренбург.
Было такое и даже вывел в РПЛ,но проиграл стыковые,кому уже не помню.
Doping87
Doping87
   253 / 843
16 мая в 23:01
Бердыев разворовал Рубин, затем Ростов, теперь сноаа Рубин. Вор в законе, самый настоящий.
mars6791
mars6791
   606 / 843
16 мая в 22:50
При таком финансирование никто и ничто не поможет. Лучше уж банкротят клуб, чего мучаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
16 мая в 22:49
Идти на понижение - это сомнительная новость!?!
mars6791
mars6791 ответил rubinovyi2
   606 / 843
16 мая в 22:48
Если не изменяет память, Евдокимов вроде тоже тренировал Оренбург.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
16 мая в 22:35
После того как в Оренбург запилили свое рыло Гурцкая с Трабукки, Федотову там не осталось места.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
16 мая в 22:25
Все может быть, даже то, что быть не может...
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
16 мая в 21:45
Туркмена нужно в спартак, он его быстро в пердив сопроводит.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
16 мая в 21:41
Пошли по рукам
beefs
beefs
   169 / 843
16 мая в 21:14
Оренбург ждёт указаний от Гаспрома...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
16 мая в 20:31
Желаю удачи Федотову в команде Рубин
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
16 мая в 20:19
Все возможно. .
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
16 мая в 20:02
Какой следующий клуб будет разваливать туркмен?
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
16 мая в 19:54
Рубин = Бердыев.
rubinovyi2
rubinovyi2
   325 / 843
16 мая в 19:48
А еще СМИ рассказали..
"Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» является Роберт Евдокимов. Бывший тренер «Ротора» может возглавить команду летом ввиду того, что нынешний главный тренер казанцев Курбан Бердыев точно покинет команду по завершении текущего сезона.
А еще у нас в засаде есть Билялетдинов,запускатель электричек...,не пропадем...)))))"
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 19:45
После туркмена всегда разруха.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
16 мая в 19:45
Вот когда закончится чемпионат, тогда всё будет видно,а сейчас одни догадки.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
16 мая в 19:42
Оренбургу нужно не отпускать Федотова.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
16 мая в 19:39
Странное будет решение Оренбурга не продлить контракт с качественным тренером.
drug01
drug01
   124 / 843
16 мая в 19:37
Пора! Азмуна продал и... На покой!
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
16 мая в 19:35
Пора менять Бердыева!
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
16 мая в 19:04
Напрасно Федотов идет в этот пердивный клуб.
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