Федотов может сменить Бердыева у руля «Рубина»

СМИ рассказали, кто может стать новым главным тренером «Рубина» после ухода Курбана Бердыева. Речь идет о наставнике «Оренбурга» Владимире Федотове.
Ожидается, что Бердыев объявит о решении покинуть казанцев после 30-го тура РПЛ. Контракт же Федотова с «Оренбургом» истекает по окончании этого сезона и пока не продлен.
"Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» является Роберт Евдокимов. Бывший тренер «Ротора» может возглавить команду летом ввиду того, что нынешний главный тренер казанцев Курбан Бердыев точно покинет команду по завершении текущего сезона.
А еще у нас в засаде есть Билялетдинов,запускатель электричек...,не пропадем...)))))"
"Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» является Роберт Евдокимов. Бывший тренер «Ротора» может возглавить команду летом ввиду того, что нынешний главный тренер казанцев Курбан Бердыев точно покинет команду по завершении текущего сезона.
А еще у нас в засаде есть Билялетдинов,запускатель электричек...,не пропадем...)))))"