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«Урал» готов отпустить Парфенова при наличии серьезного предложения

16 мая 2019, 14:11

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб не будет чинить препятствий для главного тренера команды Дмитрия Парфенова, если тому поступит предложение от топ-клуба РПЛ.

Сейчас мы с ним никуда не разойдемся, это наш тренер. Но если поступит какое-то хорошее предложение от большого клуба, мы, конечно, не будем его удерживать. Мы не можем конкурировать с «Зенитом» или «Спартаком». У нас с Парфеновым хорошие отношения. Мы уважаем его выбор. У нас с ним заключен контракт на нормальных условиях.

Отметим, что Парфенов два сезона подряд выводит свои команды в финалы Кубка России. 

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Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
16 мая в 22:06
)) типа, "берите, кому надо - не дорого возьмём" ))
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
16 мая в 18:47
Если только свиньи не украдут.
drug01
drug01
   124 / 840
16 мая в 14:54
Жаль отличный тренер!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
16 мая в 14:39
Парфенов знатно свиней объезжал.
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 14:30
Наверное федун глаз положил, как никак Парфёнов постоянно унижает свинарник.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 14:30
Если только считать спартак топ-клубом, больше некуда.
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