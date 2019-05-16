«Урал» готов отпустить Парфенова при наличии серьезного предложения

16 мая 2019, 14:11

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб не будет чинить препятствий для главного тренера команды , если тому поступит предложение от топ-клуба РПЛ .

Сейчас мы с ним никуда не разойдемся, это наш тренер. Но если поступит какое-то хорошее предложение от большого клуба, мы, конечно, не будем его удерживать. Мы не можем конкурировать с «Зенитом» или «Спартаком». У нас с Парфеновым хорошие отношения. Мы уважаем его выбор. У нас с ним заключен контракт на нормальных условиях.

Отметим, что Парфенов два сезона подряд выводит свои команды в финалы Кубка России.