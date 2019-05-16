«Рубин» закрывают? Бердыев собирается уйти

16 мая 2019, 15:00

«Соккер.ру» сомневается, что уход Курбана Бекиевича выгоден казанскому футболу. А вот для его будущего клуба это хорошая новость.

Бердыев сегодня не ушел. Пока не ушел. Заявил, что понимает финансовую ситуацию и готов пойти на существенное снижение зарплаты. Но читайте между строк. Денег нет, задачи выполнять без бюджета нельзя, оптимизация проходит не очень удачно в финансовом плане – долги вряд ли закрыли. И новые появятся, и с лицензией будут проблемы, и бан от УЕФА не позволяет заработать премиальные в ЛЕ .

«Рубин» весь сезон держится на отношении к Бердыеву. Молодые не разбежались зимой из-за тренера. Кудряшову и Кафанову жены не разрешили играть за идею? И это нормально, ушли зимой. Гранат принял решение, что готов работать без привычного оклада, но как Бердыев? Остался. Все просто и банально. Брифинг Бердыева значит, что если ситуацию в ближайшие недели не изменят – уйдет. И понимаете, что такой ход значит.

«Рубин» может вылететь в ФНЛ ?

Клуб перешел вроде как в частные руки, но легче не стало. Финансовая ситуация настолько печальная, что не очень любящий публичные выступления Бердыев собрал специальный брифинг, где сообщил – решение примет после матча с «Краснодаром». Но это настолько откровенный намек от закрытого человека, что сейчас вероятность ухода тренера 90 % против 10 %, что останется.

Ведь он-то пойдет на урезание оклада, а футболисты? В принципе, еще раз история «Анжи», только под другим соусом. Когда руководители не включают свои головы – летят чужие. В Казани много лет даже слишком активно тратили на футбол, как и во всей РПЛ . А теперь денег нет. Карпин давно говорил – лигу погубят большие зарплаты. Но это же «Валера, верим», разве можно воспринимать серьезно? А ведь был прав, нельзя иметь суммарные доходы от ТВ ниже, чем в Румынии, но платить игрокам столько, как в Серии А.

Сборная РФ присматривается?

Понятно, что это не самый вероятный сценарий, но возможный. Как помните, выбирали между Бердыевым и Черчесовым. Вряд ли сейчас Станислав Саламович, получив проходную группу на Евро-2020, а также делая заявления о том, как они сыграют в Катаре на ЧМ -22, согласится бросить теплое место и непыльную работу в сборной России и переключится, например, на «Спартак». Но такие слухи бродили.

И если сборная неожиданно останется без главного тренера, то Дюкову надо срочно найти нового. И Курбан Бекиевич точно подходит. Заявлял о желании работать с национальной командой, в том числе упоминал об этом недавно. Учитывая, что на тренировках Бердыев водит игроков за руки, объясняя тактику, как делает Гвардиола или Сарри, то он неплохой тренер для любой сборной, которая должна драться, чтобы побеждать.

Федун решит убрать Кононова?

Еще один любопытный вариант – Бердыев заходит в «Спартак» в 2019 году. Об этом говорили много лет, но раньше совет директоров пугала привычка Курбана Бекиевича заводить в клубы целую команду. Сейчас, поскольку время идет, а Курбан Бекиевич так и не работал ни разу в жизни в московских командах, он может поменять позицию и стратегию. Тем более, новый босс «Спартака» Цорн организовывал не только сборы команды Черчесова, но и матчи «Рубина», пускай и при других наставниках, до Бердыева.

Зато выход на тренера имеет точно. Если у Кононова не получится, если Черчесов не спешит рисковать репутацией в «Спартаке», а Карпина, Шалимова или Парфенова считают не лучшими кандидатами, раз освобождается Бердыев, то не удивляйтесь, если Курбан Бекиевич станет главным тренером «красно-белых». Не все фанаты обрадуются – миф, что «Спартаку» нужны стеночки для титулов, популярен, раз Кононова клюют за интервью с обещаниями. Но все зависит от исполнителей. Понятно, что «Спартак» Бердыева будет играть не от обороны.

Бердыев возглавит «Динамо»?

Тоже вариант, и не худший. Бердыев сегодня упомянул, что «Арсенал» не имеет больших денег, зато есть веселая игра. Но чем «Динамо» хуже? Разве что тем, что пока в руководстве решали судьбу Широкова и передавали клуб из рук в руки, оформляя документы, то задерживали зарплату. Тогда для начала старый спонсор и новый владелец, купивший «Динамо» за 1 рубль, должен гарантировать погашение долгов и финансирование, а тогда уже можно думать, какие перспективы.

Прямо сейчас заявленный бюджет «Динамо» не ниже, чем у самых богатых середняков РПЛ . Хотя и ниже обозначенного «Рубином». Впрочем, если у вторых деньги закончились, а москвичам подкинут 35 млн евро за год, то Бердыев с такими деньгами и составом «Динамо» легко наведет шороху. Его команды давно не играют строго от обороны – ни «Ростов», ни «Рубин» не работали так, как чемпионский состав из Казани. Поэтому «динамовцы» с их надежной защитой, но хромающей реализацией для Бердыева подходят. Умеет выжимать результат.

У Курбана Бекиевича другие планы?

Можно остаться в «Рубине», но какой смысл? Если с финансовой ситуацией все ясно и денег не будет, пусть молодой наставник попытается поработать. Бердыев, прекрасно понимая концовку истории, окажется тем, с кем «Рубин» развалился и вылетел в статусе банкрота. И так сейчас к тренеру претензии, словно он лично задолжал Караденизу, а не клуб, на который навешали долгов до возвращения наставника.

Не Бердыев покупал испанцев, у него сейчас 10 россиян в основе. А ведь еще полгода назад был вариант, что Бердыев так быстро покинет «Рубин», не рассматривались. Искали средства, омолаживали состав, собирали талантливых ребят, готовили их к продажам, как Азмуна в «Зенит», пытались выжить. Но по части финансов ничего не изменилось, поэтому сейчас тренер явно намекнул на отставку. А это значит, что казанский футбол в глубоком кризисе.

А вот наставник с таким опытом и недавними успехами – вспомните выступления «Ростова» в ЛЧ и ЛЕ , не пропадет. Бердыев тогда отстранился на руководящую должность, но все понимали, кто вдохновлял южан. Вряд ли Бердыев вернется в «Ростов», хотя не знаем планы Карпина, ведь у него есть предложения. Но где бы создатель чемпионского «Рубина» ни оказался – новый клуб не проиграет.

Казанцы не очень высоко в таблице из-за ничейного комплекса, но поражений меньше, чем у «Спартака». И по игре полный порядок, как у «Ахмата» Рахимова, например. В РПЛ есть сильные середняки, и печально, если за сезон подпишут смертный финансовый приговор не только «Анжи». Впрочем, если в Казани местный народ категорически не желает интересоваться футболом – трибуны пустые, то большого футбола скоро в городе не будет.