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«Рубин» закрывают? Бердыев собирается уйти

16 мая 2019, 15:00

«Соккер.ру» сомневается, что уход Курбана Бекиевича выгоден казанскому футболу. А вот для его будущего клуба это хорошая новость. 

Бердыев сегодня не ушел. Пока не ушел. Заявил, что понимает финансовую ситуацию и готов пойти на существенное снижение зарплаты. Но читайте между строк. Денег нет, задачи выполнять без бюджета нельзя, оптимизация проходит не очень удачно в финансовом плане – долги вряд ли закрыли. И новые появятся, и с лицензией будут проблемы, и бан от УЕФА не позволяет заработать премиальные в ЛЕ

«Рубин» весь сезон держится на отношении к Бердыеву. Молодые не разбежались зимой из-за тренера. Кудряшову и Кафанову жены не разрешили играть за идею? И это нормально, ушли зимой. Гранат принял решение, что готов работать без привычного оклада, но как Бердыев? Остался. Все просто и банально. Брифинг Бердыева значит, что если ситуацию в ближайшие недели не изменят – уйдет. И понимаете, что такой ход значит.  

«Рубин» может вылететь в ФНЛ?

Клуб перешел вроде как в частные руки, но легче не стало. Финансовая ситуация настолько печальная, что не очень любящий публичные выступления Бердыев собрал специальный брифинг, где сообщил – решение примет после матча с «Краснодаром». Но это настолько откровенный намек от закрытого человека, что сейчас вероятность ухода тренера 90 % против 10 %, что останется.

Ведь он-то пойдет на урезание оклада, а футболисты? В принципе, еще раз история «Анжи», только под другим соусом. Когда руководители не включают свои головы – летят чужие. В Казани много лет даже слишком активно тратили на футбол, как и во всей РПЛ. А теперь денег нет. Карпин давно говорил – лигу погубят большие зарплаты. Но это же «Валера, верим», разве можно воспринимать серьезно? А ведь был прав, нельзя иметь суммарные доходы от ТВ ниже, чем в Румынии, но платить игрокам столько, как в Серии А.  

Сборная РФ присматривается?

Понятно, что это не самый вероятный сценарий, но возможный. Как помните, выбирали между Бердыевым и Черчесовым. Вряд ли сейчас Станислав Саламович, получив проходную группу на Евро-2020, а также делая заявления о том, как они сыграют в Катаре на ЧМ-22, согласится бросить теплое место и непыльную работу в сборной России и переключится, например, на «Спартак». Но такие слухи бродили.

И если сборная неожиданно останется без главного тренера, то Дюкову надо срочно найти нового. И Курбан Бекиевич точно подходит. Заявлял о желании работать с национальной командой, в том числе упоминал об этом недавно. Учитывая, что на тренировках Бердыев водит игроков за руки, объясняя тактику, как делает Гвардиола или Сарри, то он неплохой тренер для любой сборной, которая должна драться, чтобы побеждать. 

Федун решит убрать Кононова?

Еще один любопытный вариант – Бердыев заходит в «Спартак» в 2019 году. Об этом говорили много лет, но раньше совет директоров пугала привычка Курбана Бекиевича заводить в клубы целую команду. Сейчас, поскольку время идет, а Курбан Бекиевич так и не работал ни разу в жизни в московских командах, он может поменять позицию и стратегию. Тем более, новый босс «Спартака» Цорн организовывал не только сборы команды Черчесова, но и матчи «Рубина», пускай и при других наставниках, до Бердыева. 

Зато выход на тренера имеет точно. Если у Кононова не получится, если Черчесов не спешит рисковать репутацией в «Спартаке», а Карпина, Шалимова или Парфенова считают не лучшими кандидатами, раз освобождается Бердыев, то не удивляйтесь, если Курбан Бекиевич станет главным тренером «красно-белых». Не все фанаты обрадуются – миф, что «Спартаку» нужны стеночки для титулов, популярен, раз Кононова клюют за интервью с обещаниями. Но все зависит от исполнителей. Понятно, что «Спартак» Бердыева будет играть не от обороны. 

Бердыев возглавит «Динамо»?

Тоже вариант, и не худший. Бердыев сегодня упомянул, что «Арсенал» не имеет больших денег, зато есть веселая игра. Но чем «Динамо» хуже? Разве что тем, что пока в руководстве решали судьбу Широкова и передавали клуб из рук в руки, оформляя документы, то задерживали зарплату. Тогда для начала старый спонсор и новый владелец, купивший «Динамо» за 1 рубль, должен гарантировать погашение долгов и финансирование, а тогда уже можно думать, какие перспективы. 

Прямо сейчас заявленный бюджет «Динамо» не ниже, чем у самых богатых середняков РПЛ. Хотя и ниже обозначенного «Рубином». Впрочем, если у вторых деньги закончились, а москвичам подкинут 35 млн евро за год, то Бердыев с такими деньгами и составом «Динамо» легко наведет шороху. Его команды давно не играют строго от обороны – ни «Ростов», ни «Рубин» не работали так, как чемпионский состав из Казани. Поэтому «динамовцы» с их надежной защитой, но хромающей реализацией для Бердыева подходят. Умеет выжимать результат.  

У Курбана Бекиевича другие планы?

Можно остаться в «Рубине», но какой смысл? Если с финансовой ситуацией все ясно и денег не будет, пусть молодой наставник попытается поработать. Бердыев, прекрасно понимая концовку истории, окажется тем, с кем «Рубин» развалился и вылетел в статусе банкрота. И так сейчас к тренеру претензии, словно он лично задолжал Караденизу, а не клуб, на который навешали долгов до возвращения наставника.

Не Бердыев покупал испанцев, у него сейчас 10 россиян в основе. А ведь еще полгода назад был вариант, что Бердыев так быстро покинет «Рубин», не рассматривались. Искали средства, омолаживали состав, собирали талантливых ребят, готовили их к продажам, как Азмуна в «Зенит», пытались выжить. Но по части финансов ничего не изменилось, поэтому сейчас тренер явно намекнул на отставку. А это значит, что казанский футбол в глубоком кризисе.

А вот наставник с таким опытом и недавними успехами – вспомните выступления «Ростова» в ЛЧ и ЛЕ, не пропадет. Бердыев тогда отстранился на руководящую должность, но все понимали, кто вдохновлял южан. Вряд ли Бердыев вернется в «Ростов», хотя не знаем планы Карпина, ведь у него есть предложения. Но где бы создатель чемпионского «Рубина» ни оказался – новый клуб не проиграет.

Казанцы не очень высоко в таблице из-за ничейного комплекса, но поражений меньше, чем у «Спартака». И по игре полный порядок, как у «Ахмата» Рахимова, например. В РПЛ есть сильные середняки, и печально, если за сезон подпишут смертный финансовый приговор не только «Анжи». Впрочем, если в Казани местный народ категорически не желает интересоваться футболом – трибуны пустые, то большого футбола скоро в городе не будет. 

Без Бердыева и денег «Рубин» вполне может скатиться в ФНЛ, знаем много подобных историй. Клубы с титулами тоже вылетают. Поэтому для немногочисленных, но верных фанатов «Рубина» сегодня плохой день. Вероятный уход Бердыева ничего хорошего для них не означает. Без привычного тренера потратили много денег на тех, кто не заиграл, но турнирных задач перед клубом нет, иначе не было бы брифинга, разговора об урезании зарплаты и попытках найти финансирование. 

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kastites
kastites
   148 / 833
вчера в 16:32
Спартак пора давно уже закрыть навсегда )))
Чист
Чист
   744 / 833
18 мая в 22:18
Вообще государству надо отказаться от винансирования клубов пусть сами зарабатывают и зарплату платить по результату - какой дурак будет пахать сидя на окладе -на производстве это сразу видно
Чист
Чист ответил Sunchees
   744 / 833
18 мая в 22:15
Да Рубин уже в этом году бы вылетел, не будь Бердыева в качестве тренера. Что обычно происходит у нас с командами, "омолаживающими" состав из-за финансовых проблем? Сразу вылетают. Здесь еще легко отделались. Впрочем, уйдет тренер - вылетят однозначно. А Бердыев вряд ли куда-то пойдет в скором времени. Скорее всего, либо следующей зимой, либо летом 20-го, не раньше. А то может и не уйдет, кто знает.
Ведь и эта малая посещаемость дежится на Бедыеве с его уходом посещаемость упадёт до нуля - да и Шаймиевскмй сынок оказался жадноватым - чего догда брался за это дело
Пепс
Пепс
   187 / 833
17 мая в 13:11
Горин блин...
Пепс
Пепс ответил Absinthe3
   187 / 833
17 мая в 13:10
Почему же государственный концерн Газпром, ежегодно вкладывая чуть ли не сотню лямов, поддерживает Зенит, в таком случае?
И в Шальке ... но это видимо политика
beefs
beefs
   163 / 833
17 мая в 07:54
Ну и дела, чем дальше, тем смешнее...
mars6791
mars6791 ответил Danila Selin
   520 / 833
16 мая в 22:45
Тут два товарища такие длиннющие тексты понаписали про газпромы, ржд и т.д. , что это частные компании и т.д. и т.п. и никакого государства. Ребята вы сами то верите в эту ахинею? Ну если только государство принадлежит этим частным компаниям, тогда еще можно как то вас понять.
pomor45
pomor45
   69 / 833
16 мая в 22:18
Любите посудачить на тему: кому принадлежит Газпром? Смотрите: Росимущество - 38%; Роснефтегаз - 11%; Росгазификация - 1%; Bank of NY -23%; Прочие - 23%.
Кто эти "прочие"? E.ON Ruhrgas AG, крупнейшая германская компания-дистрибьютор природного газа - 6,5%; Deutsche UFG, компания-хэджфонд, 100% принадлежащая Дойче Банку — более 3 %; НАФТА-МОСКВА, Кипрская компания 5,3%; НАФТА-ВОСТОК, фонд - 1,5%; ИНТЕКО (да-да, мадам Батуриной) - 1%;
Остальные 5,5% распылены междусобойчиком, т.с. на молочишко себе любимым.
Итак, Россия, наш президент Путин В.В., правителельство и сам Газпром не в состоянии жестко принять однозначное решение по тем или иным действиям, а должны договариваться с теми же, кто и готовит всю эту херню с газовыми поставками - амерами, бюргерами и 5-й колонной, владеющей активами, располагающимися вне российской юрисдикции, и непосредственно управляющими концерном.
Как такая разношерстная компашка так дружно кормит Зенит понять не просто невозможно, а совершенно ясно, что это полная 66 ня.
pomor45
pomor45 ответил Absinthe3
   69 / 833
16 мая в 22:10
Почему же государственный концерн Газпром, ежегодно вкладывая чуть ли не сотню лямов, поддерживает Зенит, в таком случае?
Газпром - это ПАО. В этом акционерном обществе госчасть никакому клубу ничего не даёт. Остальная часть все вопросы решает и отвечает за них своими акционерными пакетам, в т.ч. и Банк Нью Йорка, которому при надлежит 23% акций. Зенит - весомый европейский бренд для рекламы и прочих действий бизнеса. Никакой другой клуб России таких возможностей предоставить не может. Так что все расходы акционеров, в т.ч. и таких, как Bank of NY и прочих крупных частников, вполне оправдываются. Иначе с них ни не выдавить ни цента. Вот провалится Зенит в рейтинге УЕФА в четвертый десяток и прощай финансирование. Но он пока во втором десятке и всё нормально. Кстати, ФФП УЕФА ограничивает спонсорские вливания и вложения владельцев суммой не более 25-30 млн.евро, а бюджет Зенита более 130 млн.евро. Следовательно, остальное - собственные доходы клуба и это тоже входит в поддержание бренда. Поэтому и претензий со стороны УЕФА по соответствию ФФП никаких нет. Иначе бы немедленно наложили бан на участие в ЕК, как тому же Рубину, например, и обложили штрафами, как тот же Зенит в 2015 году. Динамо М после таких же мер УЕФА до сих пор очухаться не может: вливания спонсоров ограничены, а собственные доходы никудышные с такой-то посещаемостью. Так что бросили бы вы наводить тень на плетень. Финансирование строго регламентировано ФФП УЕФА и его комитеты строго следят за отчётностью клубов, входящих в ассоциацию. В нынешних условиях нормально существовать сможет только тот клуб, который хорошо хозяйствует и имеет приличные собственные доходы. Остальные обречены на бюджеты. ограниченные разрешёнными объемами вливаний владельцев и спонсоров. Зенит хорошо хозяйствует по российским меркам, но пока совершенно недостаточно по европейским. Вот, когда сумеет войти в 10-ку самых прибыльных клубов Европы (сейчас еле-еле в 20-ке), тогда и можно будет говорить о нём, как о европейском топе. Остальные клубы России в Европе вообще ни о чём, а в РПЛ у клубов со средней посещаемостью менее 20000 зрителей никакой перспективы нет.
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
16 мая в 21:52
Доводы и выводы из пальца.
pomor45
pomor45
   69 / 833
16 мая в 21:25
Ох, уж, эти горинские страдания.
Danila Selin
Danila Selin ответил Absinthe3
   291 / 833
16 мая в 21:25
Ну это уже скучно! Газпром - госконцерн! Кто захотел - государство? Отсюда вопрос: почему государство хочет давать деньги Зениту, но не хочет Анжи, Рубину и т. д.? Чем Зенит лучше? Дискриминация?
Нет никакой дискриминации. Тем более гос концерн - не всё государство. да ис такой логикой почему тогда миллиардеры и сами простые люди жертвуют на благотворительность и лечение условному Ване, а Пете или Васе нет. Чем они Хуже Вани? ничем, но денег на Петю Васю и Ваню сразу не хватит. Нужно выбирать, вот выбор и пал Ваню.
Тоже самое и с клубами. На всех не хватит. И никто не обязывает поддерживать Рубин, Амкар, Анжи и далее. + я ещё раз говорю. Это их воля их решение. Кого захотели того и поддержали, дискриминации здесь нет абсолютно. А если утверждаете что есть, то тогда по такой логике, если жертвуете деньги на лечение условного Вани, то вы дискриминируете Петю и Васю.
Nikola45
Nikola45
   51 / 833
16 мая в 21:01
Коли то нет, очень жаль! Говорил я ему в прошлую беседу, что закат Рубина не за горами!
nikoladolgov
nikoladolgov
   295 / 833
16 мая в 20:57
Туда ему и дорога, старый киргиз !
Absinthe3
Absinthe3 ответил Danila Selin
   64 / 833
16 мая в 20:52
Я уже отвечал, но кратко повторю: потому что в данном случае добрая воля. Захотели и дали денег зениту. Надоест или ещё что перестанут давать. Это добрая воля. Заставить давать бабки никто не может. Вас же не заставляют комуто что то жертвовать и спонсировать. Есть возможность и желание сами выбираете и делаете. Поэтому и государство, в т. Ч. И компании с государственным участием - кому захотели , тому и дали. Обязанности у них нет!
Ну это уже скучно! Газпром - госконцерн! Кто захотел - государство? Отсюда вопрос: почему государство хочет давать деньги Зениту, но не хочет Анжи, Рубину и т. д.? Чем Зенит лучше? Дискриминация?
Danila Selin
Danila Selin ответил Absinthe3
   291 / 833
16 мая в 20:45
Почему же государственный концерн Газпром, ежегодно вкладывая чуть ли не сотню лямов, поддерживает Зенит, в таком случае?
Я уже отвечал, но кратко повторю: потому что в данном случае добрая воля. Захотели и дали денег зениту. Надоест или ещё что перестанут давать. Это добрая воля. Заставить давать бабки никто не может. Вас же не заставляют комуто что то жертвовать и спонсировать. Есть возможность и желание сами выбираете и делаете. Поэтому и государство, в т. Ч. И компании с государственным участием - кому захотели , тому и дали. Обязанности у них нет!
Absinthe3
Absinthe3 ответил Danila Selin
   64 / 833
16 мая в 20:28
А причём здесь республика? Государство не обязано содержать спортивные клубы, тем более при капитализме. Нет средств к существовали — оревуар. таковы законы выживания.
Почему же государственный концерн Газпром, ежегодно вкладывая чуть ли не сотню лямов, поддерживает Зенит, в таком случае?
Sunchees
Sunchees
   541 / 833
16 мая в 19:49
Да Рубин уже в этом году бы вылетел, не будь Бердыева в качестве тренера. Что обычно происходит у нас с командами, "омолаживающими" состав из-за финансовых проблем? Сразу вылетают. Здесь еще легко отделались. Впрочем, уйдет тренер - вылетят однозначно. А Бердыев вряд ли куда-то пойдет в скором времени. Скорее всего, либо следующей зимой, либо летом 20-го, не раньше. А то может и не уйдет, кто знает.
Danila Selin
Danila Selin ответил Ваня лучший
   291 / 833
16 мая в 19:36
А разве Газпром и РЖД не государство? Однако содержат. Ключевая фраза в этой статье "Большие зарплаты погубят лигу, те. РПЛ". Вот и результат. Амкар, Анжи, теперь Рубин
Про большие зарплаты я слова против не сказал. тут я соглашусь, добавлю только что это не только к нашему чемпу относится. рано или поздно и за рубежом этот пузырь лопнет.
Касательно Газпрома и РЖД — формально они не государственные компании. Плюс их никто не заставлял. Это добровольная инвестиционная деятельность (вкладывание вырученных средств в проекты. Это нормально для любой компании, что государственной, что нет) вкладывать прибыль куда либо. И ключевое тут то, что никто им не говорил: вы должны или обязаны вкладывать/давать деньги такому-то клубу. И никто не скажет, потомку что у государства не такой обязанности: содержать кого или что либо.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Danila Selin
   95 / 833
16 мая в 18:27
А разве Газпром и РЖД не государство? Однако содержат. Ключевая фраза в этой статье "Большие зарплаты погубят лигу, те. РПЛ". Вот и результат. Амкар, Анжи, теперь Рубин
Danila Selin
Danila Selin ответил spartakus50
   291 / 833
16 мая в 18:07
Зато в Казани отличный стадион, простаивает правда...
Переделают в бассейн, делов-то. на крайняк будут концерты там давать.
Danila Selin
Danila Selin ответил mars6791
   291 / 833
16 мая в 18:06
Это предполагалось. С таким финансированием клуб вылетит в фнл , а может и обанкротится. Позор для такой республики, далеко не бедной.
А причём здесь республика? Государство не обязано содержать спортивные клубы, тем более при капитализме. Нет средств к существовали — оревуар. таковы законы выживания.
Сп62
Сп62
   385 / 833
16 мая в 17:02
Был Шаймиев - был футбол. Нет Шаймиева ...
mars6791
mars6791 ответил Aerobniy
   520 / 833
16 мая в 16:52
Таких пердивных штук 8-10 в РПЛ.
mars6791
mars6791
   520 / 833
16 мая в 16:51
Это предполагалось. С таким финансированием клуб вылетит в фнл , а может и обанкротится. Позор для такой республики, далеко не бедной.
Aerobniy
Aerobniy
   200 / 833
16 мая в 16:45
Рубин давно в пердив просится, не жалко.
spartakus50
spartakus50
16 мая в 15:41
Зато в Казани отличный стадион, простаивает правда...
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