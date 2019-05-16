Бердыев готов пойти на существенное понижение зарплаты в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» на пресс-брифинге объявил, что готов пойти на серьезное понижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть команду.

Когда нас приглашали сюда, была поставлена задача. Под нее приглашались игроки на серьезные контракты, потому что на тот момент таких проблем не было. Но потом случилось то, что случилось, и пришлось идти на оптимизацию. Тренеры понимают, что их зарплаты высоки. И мы согласны идти на понижение. Я – на существенное понижение, потому что мой контракт обременителен. Я об этом сказал и Сайманову, и еще одному руководителю. Для нас нет проблем в понижении.

Но я хотел сказать о другом. Даже с небольшим бюджетом можно добиваться успеха со сплоченным коллективом. Если брать сегодняшний тульский «Арсенал» – небольшой бюджет, но команда как играет! Так было в «Ростове», где тренеры и игроки были семьей. Было тяжело с финансами, их совсем не было, но результат был. И атмосфера была очень хорошая. Это очень важно. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этого. Сегодня в «Рубине» обстановка оставляет желать лучшего. Вот, если коротко.