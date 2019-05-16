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Бердыев готов пойти на существенное понижение зарплаты в «Рубине»

16 мая 2019, 11:48

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на пресс-брифинге объявил, что готов пойти на серьезное понижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть команду.

Когда нас приглашали сюда, была поставлена задача. Под нее приглашались игроки на серьезные контракты, потому что на тот момент таких проблем не было. Но потом случилось то, что случилось, и пришлось идти на оптимизацию. Тренеры понимают, что их зарплаты высоки. И мы согласны идти на понижение. Я – на существенное понижение, потому что мой контракт обременителен. Я об этом сказал и Сайманову, и еще одному руководителю. Для нас нет проблем в понижении.

Но я хотел сказать о другом. Даже с небольшим бюджетом можно добиваться успеха со сплоченным коллективом. Если брать сегодняшний тульский «Арсенал» – небольшой бюджет, но команда как играет! Так было в «Ростове», где тренеры и игроки были семьей. Было тяжело с финансами, их совсем не было, но результат был. И атмосфера была очень хорошая. Это очень важно. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этого. Сегодня в «Рубине» обстановка оставляет желать лучшего. Вот, если коротко.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Parovoznic
   329 / 840
16 мая в 18:19
Я бы ответил. Но тут, грят, нельзя выкладывать ссыли на другие источники
А ничего и не надо выкладывать...
Еще в далеком 2017 году про эти 3 млн евро написала газета БО,ее тут же перепечатали все СМИ,в том числе и спортивные,и теперь эта никем и ничем не подтвержденная инфа,периодически всплывает.
Parovoznic
Parovoznic ответил rubinovyi2
   368 / 840
16 мая в 17:05
Кассиром в Рубине работаешь или просто желтенькую газетенку БО почитываешь? Так вот сразу могу сказать,все что там написано,особо касаемо Бердыева,то можно смело делить на два,а то и на три.
Я бы ответил. Но тут, грят, нельзя выкладывать ссыли на другие источники
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Parovoznic
   329 / 840
16 мая в 15:55
Тока что ответил
Кассиром в Рубине работаешь или просто желтенькую газетенку БО почитываешь?
Так вот сразу могу сказать,все что там написано,особо касаемо Бердыева,то можно смело делить на два,а то и на три.
Parovoznic
Parovoznic ответил Leha-ha50
   368 / 840
16 мая в 15:35
Темнит чего то туркмен - определенно!!!
Тока что ответил
Parovoznic
Parovoznic ответил Alpribas
   368 / 840
16 мая в 15:34
Что-то хитрит туркмен, он просто так ничего не делает.
У него самая большая з/п в РФПЛ из тренеров, 3 млн евро.
Второй - Палыч, вроде бы что-то за 2 млн.
Так что если туркмен существенно скинет себе з/п, скажем, на полляма, то его з/п всё равно останется самой большой в РФПЛ.

Фсё очень просто!))))
161регион
161регион
   99 / 840
16 мая в 14:12
Да ну на....
minai
minai
   285 / 840
16 мая в 13:49
То есть, чтобы добиться успеха, нужна нищая семья. Так шоле ?
rubinovyi2
rubinovyi2
   329 / 840
16 мая в 13:23
Спаллетти,Боаш,Луческу,Манчини...,мы и сейчас готовы на дальнейшее повышение и получение зарплаты,даже там не работая.Не ищите в этом подтекста,просто мы так любим,уж так любим Зенит,и так нам в нем все нравилось.)))))
Jum13
Jum13
   126 / 840
16 мая в 12:42
БоБиК оказался никому не нужен, а в Рубине ещё что-то осталось )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 12:33
Это напоминает Карпина, сидевшего на двух стульях в Спартаке.
"Ну я ведь не могу сам себя уволить!"
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
16 мая в 12:32
Темнит чего то туркмен - определенно!!!
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
16 мая в 12:22
Ахахаха сами себе выписывают сами урезают. А холопы все верят в боженьку. Похоже рубильник ждет участь Анжи .
Сп62
Сп62
   388 / 840
16 мая в 12:17
Почему человеку нельзя поверить? Разве есть основания?
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
16 мая в 12:14
Что-то хитрит туркмен, он просто так ничего не делает.
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 12:05
Награбил столько, что и зарплата не нужна.
Absinthe3
Absinthe3
   63 / 840
16 мая в 11:58
Лошадки, пишите)
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