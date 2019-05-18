Зидан: «Если я не смогу выбирать состав „Реала“, я уйду»

18 мая 2019, 16:53

Главный тренер «Реала» подтвердил, что у него есть полномочия по укомплектованию состава.

Кто выбирает состав? Выбор состава - это мое решение. Если я не смогу делать со своей командой то, что хочу, я уйду.

По слухам, Зидан выступил против продажи полузащитника Иско.