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Зидан: «Если я не смогу выбирать состав „Реала“, я уйду»

18 мая 2019, 16:53

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что у него есть полномочия по укомплектованию состава.

Кто выбирает состав? Выбор состава - это мое решение. Если я не смогу делать со своей командой то, что хочу, я уйду.

 По слухам, Зидан выступил против продажи полузащитника Иско.

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RedRedTeam
RedRedTeam
вчера в 18:49
Без судьи реал НОЛЬ. Без судьи пенальду НОЛЬ. Без судьи зизу НОЛЬ.
амурец
амурец
   117 / 843
19 мая в 00:49
Вообще то правильно говорит, тренер отвечает за результат, соответственно он и комплектует состав
RUPRICHT
RUPRICHT
   584 / 843
18 мая в 23:15
КРУТОЙ ТРЕНЕР !!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   102 / 843
18 мая в 22:27
Перес, Если Зидан 5-0 Барсе проиграет я его в унитаз солью..
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
18 мая в 19:03
Ну эт ясно, терь зизу будет лично судьям носить чемоданчик?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Colchoneros
   443 / 843
18 мая в 18:48
Зидан: «Если мне не купят состав „Реала то“, я уйду!
да ему поХ на состав, главное,что бы Трофеи купили. В Юве были гарантии только скудетто,а в Реале теперь ваообще никаких гарантий. Расчехлил это алжирец и решил заднюю включить. не хорошо быть заднеприводным,хотя в гейропе почётно.
Есть у тебя шанс в межсезонье прийти к нам, правда придётся просить на коленях прощение,что отправился в Мадрид,а ведь к нам приезжал - подразнить чтоли? Ты же в Реал попал из Ювы или забыл уже,кто тебя в бомонд вывел? Юве -Величайший Клуб,жаль что Роналду это осознал уже на закате карьеры, пять лет назад бы пришёл,столько бы хеттриков совершил.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
18 мая в 18:43
да если бы ты сразу пришёл в Турин,то с Кришти такой бы замес ссобразили,что все трофеи были бы за пазухой. А так погнался за мешком,а мешок оказался дЫрявым... во-хо-хо.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
18 мая в 18:18
Зидан молодец,не держиться за место,как физрук Вальверде.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
18 мая в 17:57
правильно!В топку Переса с его Неймаром
112910315
112910315
   2 / 843
18 мая в 17:47
Тренер отвечает за результат, тренер выбирает состав. Если владелец клуба или кто-то другой вмешивается, лучше уйти сразу, не тратить попусту время, нервы. Очевидно это и произошло, когда Зидан ушёл первый раз. Лишившись всех шансов на какие-либо трофеи задолго до окончания сезона, Президент клуба пригласив второй раз Зидана возглавить клуб, пообещав не вмешиваться в его тренерскую работу. Если Перес не сдержит обещания, Зидан уйдёт снова. Очевидно, что уже есть какие-то предпосылки вмешательства Президента в тренерскую деятельность Зидана, поэтому, это заявления звучит, как предостережения Пересу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 17:36
Должно быть этот приход будет несколько короче предыдущего.
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
18 мая в 17:35
Зидан: «Если мне не купят состав „Реала то“, я уйду!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   360 / 843
18 мая в 17:30
Но и отвечать придется стопроцентно самому
vastudio
vastudio
   453 / 843
18 мая в 17:26
Вот и сдулся тренеришка ))) Дайте бабло)))))
Artuom
Artuom ответил Albasin
   77 / 843
18 мая в 17:22
Всех лучших со всего мира, тогда буду работать.
В данный момент это больше к МС(в основном), Барселоне и ПСЖ относится. А Реал давненько уже не делал сильных покупок.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 17:05
Правильно, а смысл тогда отвечать за результат сограничениями в работе
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 16:56
Всех лучших со всего мира, тогда буду работать.
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