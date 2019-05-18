Зидан: «Если я не смогу выбирать состав „Реала“, я уйду»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что у него есть полномочия по укомплектованию состава.
Кто выбирает состав? Выбор состава - это мое решение. Если я не смогу делать со своей командой то, что хочу, я уйду.
По слухам, Зидан выступил против продажи полузащитника Иско.
Есть у тебя шанс в межсезонье прийти к нам, правда придётся просить на коленях прощение,что отправился в Мадрид,а ведь к нам приезжал - подразнить чтоли? Ты же в Реал попал из Ювы или забыл уже,кто тебя в бомонд вывел? Юве -Величайший Клуб,жаль что Роналду это осознал уже на закате карьеры, пять лет назад бы пришёл,столько бы хеттриков совершил.
Есть у тебя шанс в межсезонье прийти к нам, правда придётся просить на коленях прощение,что отправился в Мадрид,а ведь к нам приезжал - подразнить чтоли? Ты же в Реал попал из Ювы или забыл уже,кто тебя в бомонд вывел? Юве -Величайший Клуб,жаль что Роналду это осознал уже на закате карьеры, пять лет назад бы пришёл,столько бы хеттриков совершил.