Спаллетти: «Осталось всего две игры, и нам нужно выиграть хотя бы одну»

Главный тренер «Интера» отметил значимость выхода клуба в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Когда люди говорят, что для попадания в Лигу чемпионов нужно всего три очка, то они не понимают, что это не так уж и мало.

Осталось всего две игры, и нам нужно выиграть хотя бы одну. У нас очень опасный матч с «Наполи», с клубом, который последние несколько лет показывает, насколько команда сильна. Плюс у них есть тренер мирового класса - Карло Анчелотти.