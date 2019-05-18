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Спаллетти: «Осталось всего две игры, и нам нужно выиграть хотя бы одну»

18 мая 2019, 13:33

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил значимость выхода клуба в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Когда люди говорят, что для попадания в Лигу чемпионов нужно всего три очка, то они не понимают, что это не так уж и мало. 

Осталось всего две игры, и нам нужно выиграть хотя бы одну. У нас очень опасный матч с «Наполи», с клубом, который последние несколько лет показывает, насколько команда сильна. Плюс у них есть тренер мирового класса - Карло Анчелотти. 

Недавно «Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии и вернулся на третью позицию в таблице. 

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
18 мая в 16:09
Нужно побеждать.
Charlie Scene
Charlie Scene
   271 / 843
18 мая в 14:46
Кретин , настраивай игроков на победу в каждом матче!
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 14:22
В принципе Лучано нормально отработал в Интере, учитывая проблемы связанные с истерикой Иккарди.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 13:50
Удачи Интеру!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   270 / 843
18 мая в 13:38
У Наполи не выиграют :(
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 13:36
Задача будет выполнена.
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