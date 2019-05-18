Спаллетти: «Осталось всего две игры, и нам нужно выиграть хотя бы одну»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил значимость выхода клуба в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
Когда люди говорят, что для попадания в Лигу чемпионов нужно всего три очка, то они не понимают, что это не так уж и мало.
Осталось всего две игры, и нам нужно выиграть хотя бы одну. У нас очень опасный матч с «Наполи», с клубом, который последние несколько лет показывает, насколько команда сильна. Плюс у них есть тренер мирового класса - Карло Анчелотти.
Недавно «Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии и вернулся на третью позицию в таблице.