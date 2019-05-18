Зидан не уверен насчет будущего Бэйла в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход полузащитника Гарета Бэйла из клуба.
Будущее Бэйла? Я не знаю. Не могу вам сказать, последняя ли эта будет игра Гарета в этом сезоне. В следующем году будут перемены, но я не знаю, что произойдет.
По поводу Мораты - он бесхарактерный, но какой то скилл у него все же есть.
Ковачич - наоборот, у него вроде есть характер и желание, но блин скилла в упор не видно. Все хочу, как будет свободное время, найти его игру за Интер, когда он феерил, чтобы просто посмотреть за что ему такие авансы выдавали
По поводу Мораты - он бесхарактерный, но какой то скилл у него все же есть.
Ковачич - наоборот, у него вроде есть характер и желание, но блин скилла в упор не видно. Все хочу, как будет свободное время, найти его игру за Интер, когда он феерил, чтобы просто посмотреть за что ему такие авансы выдавали
Но раньше был супер трансфер из Реала в Челси- Макелеле
Но раньше был супер трансфер из Реала в Челси- Макелеле
Человека 5 лет мариновали на лавке из-за португальской принцессы ещё и что то требуют.
Халва мадрид! Этим все сказано
Человека 5 лет мариновали на лавке из-за португальской принцессы ещё и что то требуют.
Халва мадрид! Этим все сказано
на лавке или за бугром лол?
на лавке или за бугром лол?
Бэйл - только английский.
Роналду знает португальский, английский, испанский, итальянский.
Меси - только испанский.
Бэйл - только английский.
Роналду знает португальский, английский, испанский, итальянский.
Меси - только испанский.