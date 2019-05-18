ГлавнаяНовости

Зидан не уверен насчет будущего Бэйла в «Реале»

18 мая 2019, 14:53

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход полузащитника Гарета Бэйла из клуба. 

Будущее Бэйла? Я не знаю. Не могу вам сказать, последняя ли эта будет игра Гарета в этом сезоне. В следующем году будут перемены, но я не знаю, что произойдет. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Сегодня, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Сегодня, 23:37 Комментарии0
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Сегодня, 23:11 Комментарии1
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Сегодня, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Сегодня, 20:43 Комментарии13
Щесны: «Рэмзи поможет нам в достижении наших целей»
Сегодня, 20:35 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Медив
Медив ответил 95-shishani-95
   44 / 843
18 мая в 19:57
Хорватское недоразумение? А как же мората?)) Но раньше был супер трансфер из Реала в Челси- Макелеле
Да, Макелеле это была хорошая покупка для Челси и его уход подкосил Реал на пару лет. История видимо повторяется в обратную сторону.
По поводу Мораты - он бесхарактерный, но какой то скилл у него все же есть.
Ковачич - наоборот, у него вроде есть характер и желание, но блин скилла в упор не видно. Все хочу, как будет свободное время, найти его игру за Интер, когда он феерил, чтобы просто посмотреть за что ему такие авансы выдавали
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Медив
   46 / 843
18 мая в 19:38
Хватит и того, что Реал спихнул Челси свое хорватское недоразумение... Не справедливо, если все это счастье будет идти только Челси. Пусть поделятся с кем то еще
Хорватское недоразумение? А как же мората?))
Но раньше был супер трансфер из Реала в Челси- Макелеле
Медив
Медив ответил Шишанутый
   44 / 843
18 мая в 19:05
Эх жаль на Челсе бан наложили а то им бы спихнули этого бегунка в обмен на Азара.
Хватит и того, что Реал спихнул Челси свое хорватское недоразумение... Не справедливо, если все это счастье будет идти только Челси. Пусть поделятся с кем то еще
Шишанутый
Шишанутый ответил Медив
   13 / 843
18 мая в 18:54
Да что он знает... Бейла ждут в Реале прекрасные годы, наполненные многомиллионными выплатами по контракту
Эх жаль на Челсе бан наложили а то им бы спихнули этого бегунка в обмен на Азара.
League1
League1 ответил Медив
   110 / 843
18 мая в 17:35
А чем алжирский отличается от арабского?
Ничем особенно не отличается. Просто есть литературный арабский язык, а алжирский - это местный диалект арабского языка.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 17:00
Че там скрывать, вы уже решили его убирать
da da da
da da da ответил Медив
   230 / 843
18 мая в 16:40
А чем алжирский отличается от арабского?
лол
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   581 / 843
18 мая в 16:37
верни Рона!
рус фан
рус фан
   233 / 843
18 мая в 16:05
Да с Гаретом возможны варианты, но скорее всего уйдет он из Реала как и Иско, Крооса так же могут продать, Зидан купил Азара, уже кто то выпадает на скамейку, если Погба купят, еще двое на выход из средней линии, Йович кстати начнет со скамеечки полагаю, Зидан не играет в двух форвардов.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
18 мая в 15:52
Человек который забил 2 фантастических гола в финале ЛЧ вдруг стал ненужным товаром.
Человека 5 лет мариновали на лавке из-за португальской принцессы ещё и что то требуют.
Халва мадрид! Этим все сказано
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 15:46
Хочется продать, но никто не берёт.
No problem
No problem ответил Медив
   180 / 843
18 мая в 15:44
Да что он знает... Бейла ждут в Реале прекрасные годы, наполненные многомиллионными выплатами по контракту
Прекрасные годы????,
на лавке или за бугром лол?
Медив
Медив ответил League1
   44 / 843
18 мая в 15:39
Зидан знает алжирский, берберский, арабский, итальянский, французский и испанский языки. Бэйл - только английский. Роналду знает португальский, английский, испанский, итальянский. Меси - только испанский.
А чем алжирский отличается от арабского?
Медив
Медив
   44 / 843
18 мая в 15:38
Да что он знает... Бейла ждут в Реале прекрасные годы, наполненные многомиллионными выплатами по контракту
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 15:33
Зидан знает алжирский, берберский, арабский, итальянский, французский и испанский языки.
Бэйл - только английский.
Роналду знает португальский, английский, испанский, итальянский.
Меси - только испанский.
112910315
112910315
   2 / 843
18 мая в 15:33
Бэйл уверен в своём будущем до 2022 года
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 15:13
Надо ещё на сезон его оставить. Может наконец сможет выучить испанский язык.
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
18 мая в 15:00
Чего там знать, выживают Бейла и по делу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100