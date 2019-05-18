Зидан не уверен насчет будущего Бэйла в «Реале»

Главный тренер «Реала» прокомментировал возможный уход полузащитника из клуба.

Будущее Бэйла? Я не знаю. Не могу вам сказать, последняя ли эта будет игра Гарета в этом сезоне. В следующем году будут перемены, но я не знаю, что произойдет.