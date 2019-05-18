Спаллетти: «У „Интера“ одна из лучших защит в Серии А»

Главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящий матч 37-го тура Серии А против «Наполи».

У «Наполи» есть разные варианты в атаке: команда обладает маленькими и быстрыми нападающими, которые успешно забивают голы.

Однако у нас одна из лучших защит в Серии А, поэтому мне будет интересно увидеть это противостояние.