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Спаллетти: «У „Интера“ одна из лучших защит в Серии А»

18 мая 2019, 13:37
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч 37-го тура Серии А против «Наполи». 

У «Наполи» есть разные варианты в атаке: команда обладает маленькими и быстрыми нападающими, которые успешно забивают голы. 

Однако у нас одна из лучших защит в Серии А, поэтому мне будет интересно увидеть это противостояние. 

Ранее Лучано Спаллетти отметил значимость выхода клуба в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
18 мая в 18:50
СПАЛлетти надо отправить в СПАЛ , там вообще всё самое лучшее...
Вылетел с треском из Еврокубков,да и в чемпионате с трудом в 4ку попал.... Боиться лысый интерн Конте,вот и запел на принтере.
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Гавриленко
   21 / 843
18 мая в 17:10
Это главные страйкеры ювентуса. Аха-ха.)
Твоё место в модераторской. Аха-ха)
Гавриленко
Гавриленко ответил Bеликий Князь
   34 / 843
18 мая в 15:09
Это главные страйкеры ювентуса. Аха-ха.)
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
18 мая в 13:50
Рокки, Тальявенто, Иратти.
Аха-ха)
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