Вьери: «Когда Роналду и Месси закончат играть, я выброшу телевизор в окно»

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери рассказал о своем отношении к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Я должен рассказать о своем отношении к футболисту, который забил более 600 голов в своей карьере? Если бы я это сделал, мне бы пришлось себя назвать «полным нулем».
Следует поблагодарить Криштиану за его выбор в пользу Серии А. Он возвращает Италии имидж. Когда Роналду и Месси перестанут играть, я возьму телевизор, выброшу его в окно и пойду в кинотеатр весело проводить время.
А у них возможно по другому.
А у них возможно по другому.
А остальные продолжат смотреть- потому что футбол далеко не только Месси и Роналду.
А остальные продолжат смотреть- потому что футбол далеко не только Месси и Роналду.
А в этом, с Роналду уверенно добыли чемпионство и это учитывая серьезные проблемы у Юве с игрой.
2. Роналду брали прежде всего под ЛЧ, о чем все вокруг и говорили, да ты и сам это прекрасно понимаешь, просто дурочку включил.
3.Он хотя бы перешел, играть в новый клуб, с новыми партнерами, фанатами, не то что игрок одной команды, набивающий стату в одном клубе, самом дорогом клубе, да еще и каждый год требующий покупать ему лучших игроков мира, чтобы вместе с ними кромить Осасуны.
Он понимает, что как в Барселоне с её атакующим стилем, он так личную стату нигде не набьет, пожтому и не высовывается.
А в этом, с Роналду уверенно добыли чемпионство и это учитывая серьезные проблемы у Юве с игрой.
2. Роналду брали прежде всего под ЛЧ, о чем все вокруг и говорили, да ты и сам это прекрасно понимаешь, просто дурочку включил.
3.Он хотя бы перешел, играть в новый клуб, с новыми партнерами, фанатами, не то что игрок одной команды, набивающий стату в одном клубе, самом дорогом клубе, да еще и каждый год требующий покупать ему лучших игроков мира, чтобы вместе с ними кромить Осасуны.
Он понимает, что как в Барселоне с её атакующим стилем, он так личную стату нигде не набьет, пожтому и не высовывается.