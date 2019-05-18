Вьери: «Когда Роналду и Месси закончат играть, я выброшу телевизор в окно»

Бывший итальянский футболист рассказал о своем отношении к нападающему «Ювентуса» .

Я должен рассказать о своем отношении к футболисту, который забил более 600 голов в своей карьере? Если бы я это сделал, мне бы пришлось себя назвать «полным нулем».

Следует поблагодарить Криштиану за его выбор в пользу Серии А. Он возвращает Италии имидж. Когда Роналду и Месси перестанут играть, я возьму телевизор, выброшу его в окно и пойду в кинотеатр весело проводить время.