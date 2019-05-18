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Вьери: «Когда Роналду и Месси закончат играть, я выброшу телевизор в окно»

18 мая 2019, 14:26

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери рассказал о своем отношении к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду

Я должен рассказать о своем отношении к футболисту, который забил более 600 голов в своей карьере? Если бы я это сделал, мне бы пришлось себя назвать «полным нулем».

Следует поблагодарить Криштиану за его выбор в пользу Серии А. Он возвращает Италии имидж. Когда Роналду и Месси перестанут играть, я возьму телевизор, выброшу его в окно и пойду в кинотеатр весело проводить время. 

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
19 мая в 14:01
Ещё один сектант. Аха-ха)
Action
Action
   611 / 843
19 мая в 11:21
Вьери мне нравился всегда ,хоть и играл в Интере. Жаль в ЮВе не смог раскрыться.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
18 мая в 18:54
в кинотеатре будет смотреть эльклассико.... у этого итальяшки наверное одна макаронина в голове,без пасты. и это не удивительно,ведь должны знать за какой клуб он выступал.
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
18 мая в 17:29
Чем телевизор виноват?
kust07
kust07
   372 / 843
18 мая в 17:19
Все правильно,телевизор ,когда-то надо менять
League1
League1 ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   110 / 843
18 мая в 16:52
Удивительное дело, когда в наше время еще смотрят телек)
Это у нас зомбоящик и смотреть его нельзя, а то свихнешься.
А у них возможно по другому.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 16:25
Жена по шее даст если выкинешь телевизор.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   120 / 843
18 мая в 15:37
Прям как персофаны)
А остальные продолжат смотреть- потому что футбол далеко не только Месси и Роналду.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 15:31
В чём то он прав. Подобное противостояние явление неординарное.
Alex12357
Alex12357
   346 / 843
18 мая в 15:23
После ухода этих двух эгоистов ,мир увидит командный футбол !!!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   131 / 843
18 мая в 15:23
Удивительное дело, когда в наше время еще смотрят телек)
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
18 мая в 15:19
Удивительное дело в наше время телевизор в окно выкинуть.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
18 мая в 15:18
Никто ему не поверит
NGYRZ
NGYRZ ответил da da da
   71 / 843
18 мая в 15:01
имидж возвратил если бы он перешел в Милан или Интер,в Юве и без него справлялись последние годы.
1. У каждой серии есть, начало и конец, в прошлом сезоне и позопрошлом, Юве мог потерять чемпионство и чудом его выиграли, и каждый раз с разницей в 4 очка, от наполи.
А в этом, с Роналду уверенно добыли чемпионство и это учитывая серьезные проблемы у Юве с игрой.

2. Роналду брали прежде всего под ЛЧ, о чем все вокруг и говорили, да ты и сам это прекрасно понимаешь, просто дурочку включил.

3.Он хотя бы перешел, играть в новый клуб, с новыми партнерами, фанатами, не то что игрок одной команды, набивающий стату в одном клубе, самом дорогом клубе, да еще и каждый год требующий покупать ему лучших игроков мира, чтобы вместе с ними кромить Осасуны.

Он понимает, что как в Барселоне с её атакующим стилем, он так личную стату нигде не набьет, пожтому и не высовывается.
Гавриленко
Гавриленко ответил da da da
   34 / 843
18 мая в 14:52
А так и команду угробил, и себе жизнь сломал.
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
18 мая в 14:51
Подари лучше тому, у кого его нет.
da da da
da da da
   230 / 843
18 мая в 14:39
имидж возвратил если бы он перешел в Милан или Интер,в Юве и без него справлялись последние годы.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   210 / 843
18 мая в 14:37
Ну купишь новый
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 14:37
Молодец!
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
18 мая в 14:33
Вьери: «Когда Роналду и Месси закончат играть, я выброшу телевизор в окно и куплю ещё больше и лучше!
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
18 мая в 14:27
Для ювентуса даже Сутормин будет космическим трансфером.
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