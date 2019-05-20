«Шахтер» передаст Ракицкому медаль чемпиона Украины

вчера, 12:06

«Шахтер» передаст защитнику «Зенита» золотую медаль чемпионата Украины. Напомним, что футболист первую часть сезона провел в составе «горняков», которые выиграли УПЛ . Также Ракицкий стал чемпионом России в составе «Зенита».