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«Шахтер» передаст Ракицкому медаль чемпиона Украины

вчера, 12:06

«Шахтер» передаст защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины. Напомним, что футболист первую часть сезона провел в составе «горняков», которые выиграли УПЛ. Также Ракицкий стал чемпионом России в составе «Зенита». 

Накануне главный тренер дончан Паулу Фонсека отметил, что вклад Ракицкого в успех «Шахтера» тоже есть. До перехода в «Зенит» он провел в УПЛ 11 матчей, забив 1 гол.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит ответил LOpp
   148 / 843
сегодня в 00:54
а Зенит передаст Паредасу золотую медаль?
Уже передали (не шутка)..
Parovoznic
Parovoznic
   359 / 843
вчера в 19:55
Питерцы, ваш пострел везде успел?)))
Izmar
Izmar
   654 / 843
вчера в 18:25
Удачи Ракицкому в еврокубках!
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
вчера в 18:08
Следующая цель - ЛЧ и ЛЕ за 1 сезон
1 команда
1 команда
   94 / 843
вчера в 16:36
Он ее заслужил.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
вчера в 15:34
Сразу в ячейку надо.
Скоро уголовник выйдет,может почистить всё у всех.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Albasin
   9 / 843
вчера в 14:19
Это просто жест доброй воли какой-то.
Нормальная ситуация!!! Кокорину вон тоже медальку дают и ничего.
Семак стал обладателем кубка УЕФА в составе ЦСКА, хотя провел только осеннюю часть, армейцы дели запрос в УЕФА и там сочли, что Семак достоин этого титула!!!
Ракицкий - молодец!!! Два золота за сезон - это впечатляет!!!
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 13:32
а Зенит передаст Паредасу золотую медаль?
удав
удав
   375 / 843
вчера в 13:32
неплохо дважды чемпион за один сезон)
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
вчера в 12:42
Вот это достойно!
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 12:37
Она ему что шла что ехала,он приехал бакланов крутить на деньги,а не за медалями(((ХАХАХАХАХАХАХ
Снова стыдно за зенит
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
вчера в 12:28
Остаётся только порадоваться за Ярослава!!!
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 12:23
Достойное поведение клуба.
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
вчера в 12:16
Петр свет Алексеевич наверное лично привезет, а то мало ли что после сегодняшней инаугурации Зеленского начнется. А если серьезно, то молодцы руководство "Шахтера".
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
вчера в 12:15
Это правильно
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 12:12
МОЖЕТ САМЕДОВ С АНАНИДЗАЙ ПЕРЕДАДУТ СПАРТАКУ ПУТЁВКУ НА СТЫКИ В ФНЛ ?

ГЫ-ГЫ
Albasin
Albasin
   17 / 843
вчера в 12:09
Это просто жест доброй воли какой-то.
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
вчера в 12:09
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