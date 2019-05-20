«Шахтер» передаст Ракицкому медаль чемпиона Украины

«Шахтер» передаст защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины. Напомним, что футболист первую часть сезона провел в составе «горняков», которые выиграли УПЛ. Также Ракицкий стал чемпионом России в составе «Зенита».
Накануне главный тренер дончан Паулу Фонсека отметил, что вклад Ракицкого в успех «Шахтера» тоже есть. До перехода в «Зенит» он провел в УПЛ 11 матчей, забив 1 гол.
Скоро уголовник выйдет,может почистить всё у всех.
Скоро уголовник выйдет,может почистить всё у всех.
Семак стал обладателем кубка УЕФА в составе ЦСКА, хотя провел только осеннюю часть, армейцы дели запрос в УЕФА и там сочли, что Семак достоин этого титула!!!
Ракицкий - молодец!!! Два золота за сезон - это впечатляет!!!
Семак стал обладателем кубка УЕФА в составе ЦСКА, хотя провел только осеннюю часть, армейцы дели запрос в УЕФА и там сочли, что Семак достоин этого титула!!!
Ракицкий - молодец!!! Два золота за сезон - это впечатляет!!!
Снова стыдно за зенит
Снова стыдно за зенит
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁