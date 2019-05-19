Скандальная репетиция кубкового финала и теории заговоров

19 мая 2019, 19:58

«Локомотив» и «Урал» встретились за три дня до финала Кубка России, и хотя победителя выявить не удалось, скандал случился. «Соккер.ру» ищет правых и виноватых.

В концовке сезона, когда часть команд уже выполнила или, наоборот, провалила свои задачи, окопавшись в «болотце», где каждое место не лучше и не хуже соседнего, а другим клубам, напротив, очки нужны любой ценой, риск нечестной игры возрастает. Хочешь, не хочешь, а будешь более пристально присматриваться к воле и безволию в действиях футболистов, каждое решение арбитров хочется засунуть под микроскоп и выяснить, правомерное ли оно, а если нет, то случайна ошибка, или имеет место предвзятость. На игру в Екатеринбурге многие смотрели с подозрением с самого начала. И, видимо, не зря.

Что случилось в Екатеринбурге?

Нужно сказать, что в прошедшую среду «Локомотив» и «Урал» узнали, что в будущую среду сыграют друг против друга в финале Кубка России, который пройдет в Самаре. А в воскресенье их ждала календарная игра 29-го тура РПЛ . Так как «Урал» все задачи в чемпионате решил, было немало предположений, что в этой встрече с «Локомотивом» Дмитрий Парфенов даст отдых ряду лидеров и прибережет все козыри на кубковый матч. Железнодорожникам, в свою очередь, очки в РПЛ нужны кровь из носу, так как борьба за Лигу чемпионов не окончена, поэтому по предварительным раскладам выиграть должен был тот, кому нужнее, то есть «Локомотив».

И начало матча отчасти подтверждало эту теорию, ведь команда Семина владела игровым преимуществом, а в середине первого тайма Антон Миранчук забил достаточно «дешевый» гол в ворота хозяев, чтобы сторонники одной из теорий заговоров, о которых расскажем ниже, воскликнули: «Мы же говорили!» Однако дальше начались отклонения от сценария: до перерыва «Урал» сравнял счет, а на первой минуте второго тайма Эль-Кабир вывел «шмелей» вперед, пробив Гильерме с острого угла. «Локомотив» не могло не испугать такое развитие событий, но вскоре в качестве инъекции успокоительного москвичи получили парочку решений арбитра Москалева.

Во-первых, рефери проигнорировал попадание мяча в руку Идову в штрафной «Локо», во-вторых, указал на точку после падения Рифата Жемалетдинова в противоположной штрафной площади. В-третьих, в течение минуты две желтых карточки получил Стефан Страндберг (первый «горчичник» за разговоры, второй – за опасную, по мнению арбитра, игру в воздухе против Смолова). Антон Миранчук сравнял счет с пенальти – 2:2, но выиграть «Локомотив» все равно не сумел, пусть и играл полчаса в большинстве, а в концовке железнодорожники могли даже пропустить от Владимира Ильина, который попал в штангу. Довольных после игры не было: «Локо» не порадовала потеря очков, а представители «Урала» впали в ярость из-за судейства.

Реакция участников

«Не понравилось то, что сегодня не выиграли. Понравилось то, что сыграли вничью».

Ключевые слова Семина, ведь между поражением и ничьей для «Локо» тоже огромная разница. Набрав очко в Екатеринбурге, даже после победы «Краснодара» в Туле железнодорожники контролируют ситуации, и именно от них зависит, кто займет второе место и получит прямую путевку в Лигу чемпионов. Проиграй «Локомотив», пришлось бы в последнем туре не только самим выигрывать, но и рассчитывать на осечку конкурентов из столицы Кубани.

«Я доволен командой, горд за ребят. Хотели в последней домашней игре сезона при своих болельщиках показать и игру, и результат. Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ забил нам гол. Сейчас посмотрели повтор удаления - бред полнейший. Я понимаю, у соперника на кону выход в Лигу чемпионов, но пришли 20 тысяч болельщиков посмотреть футбол, а увидели творение. Но это всё уже закончилось, теперь нам нужно восстановить команду и двигаться дальше».

Григорий Иванов, президент «Урала»: «Вы всё видели. Мы считаем, что судья поставил пенальти, которого не было. Перед этим падением Идову играет в нашей штрафной рукой. Даже я это видел со своей позиции. Что касается удаления Страндберга, любой футболист возмущался бы, потому что видел несправедливость. На месте Александра Егорова я давно уже подал бы в отставку со словами: „Ребят, у меня не получилось“. Он же ещё умничает, мол, что-то хорошее хочет сделать. Да ничего хорошего он не сделал!»

Стефан Страндберг: «Мы проводили отличную игру, пока нам не поставили этот дешевый пенальти. Про мое удаление и говорить нечего – это 100% не красная карточка, даже Смолов подтвердил это. Если такие фолы всегда карать предупреждением, то в каждой игре будет по 50 удалений».

Чтобы дополнить картину реакций, нужно сказать, что Страндберг, уходя с поля, демонстрировал жест «деньги», явно намекая на ангажированность судей. Ну, или у него просто подушечки пальцев чесались.

Очередной скандал в РПЛ ! Удаленный футболист «Урала» показал красноречивый жест в адрес арбитров, а президент клуба потребовал увольнения главы департамента судейства и инспектирования https://t.co/PSGHa27rBK pic.twitter.com/y1b0NqyDzg — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 19 мая 2019 г.

Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»: «Не могу сказать, что сегодня судейство было совсем безошибочное, причем ошибки были и в ту, и в другую сторону. Мне кажется, нельзя говорить о предвзятом судействе, но по нему есть замечания. То, что были игра рукой, вторая желтая - это однозначно, пенальти тоже был однозначный. Мне больше казалось, что были ошибки при уходе мяча за пределы поля, определении положения вне игры - там могут быть вопросы к судьям, но это уже позади. Надеюсь, что с внедрением ВАР степень чистоты принимаемых судейских решений будет высокой. Будем внимательно за этим следить, но очень надеемся, что судейство будет соответствовать качеству игры».

Теории заговоров

А теперь самое интересное: изучим теории заговоров, которых только вокруг этого матча родилось, как минимум, три!

1. Судьи тащат «Локомотив» в Лигу чемпионов за уши. Сухина – самый эффективный менеджер в клубе

Самая популярная теория не нова: начальник «Локомотива» и бывший арбитр Станислав Сухина имеет хорошее влияние и связи в судейском корпусе, что использует во благо команды. И в чемпионском сезоне были подозрения в благосклонности судей к «Локомотив», и уже этой весной железнодорожники одерживали победы со счетом 1:0 над «Краснодаром» и «Динамо» благодаря не самым очевидным, мягко говоря, пенальти. Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров извинялся за назначение пенальти и удаление Каборе в матче «Локомотив» - «Краснодар». Интересно, будут ли комментарии по итогам матча в Екатеринбурге?

2. Клубы договорились (зачеркнуто. не смогли договориться) не смогли договориться о размене результатами в матчах чемпионата и финале Кубка России

На повестке дня была и такая теория, которая, правда, не очень-то сработала. Считалось, что «Урал» сдаст «Локомотиву» матч в РПЛ в обмен на победу в финале Кубка России. Вроде как железнодорожникам куда важнее попадание в Лигу чемпионов, чем второстепенный трофей, а «шмели» получат кубок и прямую путевку в Лигу Европы. Беспечная игра «Урала» в обороне и пропущенный в первом тайме гол поддерживали теоретиков такого заговора, но потом команда Парфенова дала бой и едва не выиграла. Впрочем, сторонники этой теории все равно не растерялись и перешли в наступление: оказывается, «Урал» выставил боевой состав и не давал «Локомотиву» спуска именно потому, что москвичи отказались отдать финал в обмен на эту игру. «Шмели» решили насолить железнодорожникам, но попали под судейский каток, который гости держали в качестве плана «Б».

3. РФС демонстрирует «Уралу» достоинства VAR