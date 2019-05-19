Скандальная репетиция кубкового финала и теории заговоров

«Локомотив» и «Урал» встретились за три дня до финала Кубка России, и хотя победителя выявить не удалось, скандал случился. «Соккер.ру» ищет правых и виноватых.
В концовке сезона, когда часть команд уже выполнила или, наоборот, провалила свои задачи, окопавшись в «болотце», где каждое место не лучше и не хуже соседнего, а другим клубам, напротив, очки нужны любой ценой, риск нечестной игры возрастает. Хочешь, не хочешь, а будешь более пристально присматриваться к воле и безволию в действиях футболистов, каждое решение арбитров хочется засунуть под микроскоп и выяснить, правомерное ли оно, а если нет, то случайна ошибка, или имеет место предвзятость. На игру в Екатеринбурге многие смотрели с подозрением с самого начала. И, видимо, не зря.
Что случилось в Екатеринбурге?
Нужно сказать, что в прошедшую среду «Локомотив» и «Урал» узнали, что в будущую среду сыграют друг против друга в финале Кубка России, который пройдет в Самаре. А в воскресенье их ждала календарная игра 29-го тура РПЛ. Так как «Урал» все задачи в чемпионате решил, было немало предположений, что в этой встрече с «Локомотивом» Дмитрий Парфенов даст отдых ряду лидеров и прибережет все козыри на кубковый матч. Железнодорожникам, в свою очередь, очки в РПЛ нужны кровь из носу, так как борьба за Лигу чемпионов не окончена, поэтому по предварительным раскладам выиграть должен был тот, кому нужнее, то есть «Локомотив».
И начало матча отчасти подтверждало эту теорию, ведь команда Семина владела игровым преимуществом, а в середине первого тайма Антон Миранчук забил достаточно «дешевый» гол в ворота хозяев, чтобы сторонники одной из теорий заговоров, о которых расскажем ниже, воскликнули: «Мы же говорили!» Однако дальше начались отклонения от сценария: до перерыва «Урал» сравнял счет, а на первой минуте второго тайма Эль-Кабир вывел «шмелей» вперед, пробив Гильерме с острого угла. «Локомотив» не могло не испугать такое развитие событий, но вскоре в качестве инъекции успокоительного москвичи получили парочку решений арбитра Москалева.
Во-первых, рефери проигнорировал попадание мяча в руку Идову в штрафной «Локо», во-вторых, указал на точку после падения Рифата Жемалетдинова в противоположной штрафной площади. В-третьих, в течение минуты две желтых карточки получил Стефан Страндберг (первый «горчичник» за разговоры, второй – за опасную, по мнению арбитра, игру в воздухе против Смолова). Антон Миранчук сравнял счет с пенальти – 2:2, но выиграть «Локомотив» все равно не сумел, пусть и играл полчаса в большинстве, а в концовке железнодорожники могли даже пропустить от Владимира Ильина, который попал в штангу. Довольных после игры не было: «Локо» не порадовала потеря очков, а представители «Урала» впали в ярость из-за судейства.
Реакция участников
Юрий Семин: «Не понравилось то, что сегодня не выиграли. Понравилось то, что сыграли вничью».
Ключевые слова Семина, ведь между поражением и ничьей для «Локо» тоже огромная разница. Набрав очко в Екатеринбурге, даже после победы «Краснодара» в Туле железнодорожники контролируют ситуации, и именно от них зависит, кто займет второе место и получит прямую путевку в Лигу чемпионов. Проиграй «Локомотив», пришлось бы в последнем туре не только самим выигрывать, но и рассчитывать на осечку конкурентов из столицы Кубани.
Дмитрий Парфенов: «Я доволен командой, горд за ребят. Хотели в последней домашней игре сезона при своих болельщиках показать и игру, и результат. Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ забил нам гол. Сейчас посмотрели повтор удаления - бред полнейший. Я понимаю, у соперника на кону выход в Лигу чемпионов, но пришли 20 тысяч болельщиков посмотреть футбол, а увидели творение. Но это всё уже закончилось, теперь нам нужно восстановить команду и двигаться дальше».
Григорий Иванов, президент «Урала»: «Вы всё видели. Мы считаем, что судья поставил пенальти, которого не было. Перед этим падением Идову играет в нашей штрафной рукой. Даже я это видел со своей позиции. Что касается удаления Страндберга, любой футболист возмущался бы, потому что видел несправедливость. На месте Александра Егорова я давно уже подал бы в отставку со словами: „Ребят, у меня не получилось“. Он же ещё умничает, мол, что-то хорошее хочет сделать. Да ничего хорошего он не сделал!»
Стефан Страндберг: «Мы проводили отличную игру, пока нам не поставили этот дешевый пенальти. Про мое удаление и говорить нечего – это 100% не красная карточка, даже Смолов подтвердил это. Если такие фолы всегда карать предупреждением, то в каждой игре будет по 50 удалений».
Чтобы дополнить картину реакций, нужно сказать, что Страндберг, уходя с поля, демонстрировал жест «деньги», явно намекая на ангажированность судей. Ну, или у него просто подушечки пальцев чесались.
Очередной скандал в РПЛ! Удаленный футболист «Урала» показал красноречивый жест в адрес арбитров, а президент клуба потребовал увольнения главы департамента судейства и инспектирования https://t.co/PSGHa27rBK pic.twitter.com/y1b0NqyDzg— Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 19 мая 2019 г.
Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»: «Не могу сказать, что сегодня судейство было совсем безошибочное, причем ошибки были и в ту, и в другую сторону. Мне кажется, нельзя говорить о предвзятом судействе, но по нему есть замечания. То, что были игра рукой, вторая желтая - это однозначно, пенальти тоже был однозначный. Мне больше казалось, что были ошибки при уходе мяча за пределы поля, определении положения вне игры - там могут быть вопросы к судьям, но это уже позади. Надеюсь, что с внедрением ВАР степень чистоты принимаемых судейских решений будет высокой. Будем внимательно за этим следить, но очень надеемся, что судейство будет соответствовать качеству игры».
Теории заговоров
А теперь самое интересное: изучим теории заговоров, которых только вокруг этого матча родилось, как минимум, три!
1. Судьи тащат «Локомотив» в Лигу чемпионов за уши. Сухина – самый эффективный менеджер в клубе
Самая популярная теория не нова: начальник «Локомотива» и бывший арбитр Станислав Сухина имеет хорошее влияние и связи в судейском корпусе, что использует во благо команды. И в чемпионском сезоне были подозрения в благосклонности судей к «Локомотив», и уже этой весной железнодорожники одерживали победы со счетом 1:0 над «Краснодаром» и «Динамо» благодаря не самым очевидным, мягко говоря, пенальти. Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров извинялся за назначение пенальти и удаление Каборе в матче «Локомотив» - «Краснодар». Интересно, будут ли комментарии по итогам матча в Екатеринбурге?
2. Клубы договорились (зачеркнуто. не смогли договориться) не смогли договориться о размене результатами в матчах чемпионата и финале Кубка России
На повестке дня была и такая теория, которая, правда, не очень-то сработала. Считалось, что «Урал» сдаст «Локомотиву» матч в РПЛ в обмен на победу в финале Кубка России. Вроде как железнодорожникам куда важнее попадание в Лигу чемпионов, чем второстепенный трофей, а «шмели» получат кубок и прямую путевку в Лигу Европы. Беспечная игра «Урала» в обороне и пропущенный в первом тайме гол поддерживали теоретиков такого заговора, но потом команда Парфенова дала бой и едва не выиграла. Впрочем, сторонники этой теории все равно не растерялись и перешли в наступление: оказывается, «Урал» выставил боевой состав и не давал «Локомотиву» спуска именно потому, что москвичи отказались отдать финал в обмен на эту игру. «Шмели» решили насолить железнодорожникам, но попали под судейский каток, который гости держали в качестве плана «Б».
3. РФС демонстрирует «Уралу» достоинства VAR
И наконец, не столь популярная, но весьма любопытная теория заговора, которую удалось подсмотреть в одном из закоулков «Твиттера». Недавно президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что вся лига поддерживает внедрение VAR, а в противниках числится только президент «Урала». Такие ошибки не в пользу «Урала» - возможное давление на Григория Иванова, попытка заставить его пересмотреть свое отношение к системе видеопомощи арбитрам.
Если бы оно было так, то даже Манчестер Юнайтед приехал бы побороться за Кубок России
Если бы оно было так, то даже Манчестер Юнайтед приехал бы побороться за Кубок России
" а «шмели» получат кубок и прямую путевку в Лигу чемпионов. "-за победу в Кубке России?Мы что,в рейтинге поднялись?)
Поэтому поставил "4".
" а «шмели» получат кубок и прямую путевку в Лигу чемпионов. "-за победу в Кубке России?Мы что,в рейтинге поднялись?)
Поэтому поставил "4".
Не вижу ничего страшного, если Спартаку придётся в этом случае в ЛЕ проходить отбор.
Не вижу ничего страшного, если Спартаку придётся в этом случае в ЛЕ проходить отбор.
Но все равно берут и стыдятся
Стыдятся и снова берут
И егорову потом то же очень стыдно
Стыдится и берет
Но все равно берут и стыдятся
Стыдятся и снова берут
И егорову потом то же очень стыдно
Стыдится и берет