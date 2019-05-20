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Валуев поздравил «Зенит» с чемпионством

вчера, 10:48

Бывший чемпион мира по версии WBA, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поздравил «Зенит» с чемпионством.

Уважаемые футболисты «Зенита», тренеры, и, конечно, болельщики клуба «Зенит». Наша команда стала чемпионом России. Мы давно этого ждали, настоящая командная игра, была борьба и радость за каждый забитый гол. Результат не заставил себя ждать. Это очень важно, весь Санкт-Петербург очень радуется такому результату. Давайте поаплодируем ребятам за эту победу. Они – молодцы.

 

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответил Albasin
   359 / 843
сегодня в 11:10
С какой стати он должен поздравлять Локомотив, если у него чемпионство липово-юбилейное?
Ты сам-то понял, чё сморозил про юбилей?))
Палыч82
Палыч82 ответил Albasin
   430 / 843
сегодня в 09:46
С какой стати он должен поздравлять Локомотив, если у него чемпионство липово-юбилейное?
И кому/чему в чемпионский сезон Локомотива исполнились считающиеся юбилейными 10, 50 или 100 лет?) Просветите, пожалуйста, проверенной информацией,)
Палыч82
Палыч82 ответил Parovoznic
   430 / 843
сегодня в 09:39
Чёта в прошлом сезоне он Локомотив не поздравлял. А впрочем, и хорошо: от поздравлений этого человека хочется отмыться.
Он ж вроде как за Зенит болеет,)
Albasin
Albasin ответил Parovoznic
   17 / 843
сегодня в 04:00
Чёта в прошлом сезоне он Локомотив не поздравлял. А впрочем, и хорошо: от поздравлений этого человека хочется отмыться.
С какой стати он должен поздравлять Локомотив, если у него чемпионство липово-юбилейное?
Parovoznic
Parovoznic
   359 / 843
вчера в 19:57
Чёта в прошлом сезоне он Локомотив не поздравлял.
А впрочем, и хорошо: от поздравлений этого человека хочется отмыться.
rubinovyi2
rubinovyi2
   325 / 843
вчера в 16:09
Высокий человек,да депутат к тому же...,не быстро дошло....))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил МКС
   6 / 843
вчера в 15:11
Дружбан кокорина Любят они беззащитных людей подубасить Ну собственно о чем я Это ж зенит
Страшно подумать,если бы он вместе с Кокориным с утреца в кафе заглянул позавтракать
Пака бы до сих пор искали.
clop
clop ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   84 / 843
вчера в 13:42
ЕМУ БЫ В ШКУРЫ ОДЕВАТЬСЯ И ДУБИНУ ДЕРЖАТЬ НА ПЛЕЧЕ )
С таких депутатов, как Валуев, только лишняя нагрузка на бюджет страны. Наверняка ведь депутат питается не вареной картошкой с квашеной капустой. Такому одной осетрины с черной икрой надо центнер в неделю. Где взять столько черной икры? Придется импортировать продовольствие в обмен на нефть.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
вчера в 13:17
Уж лучше пусть Валуев поздравляет, чем свиней их преданые болельщики Зверев с Моисеевым.
Palex
Palex
   60 / 843
вчера в 12:55
Не надо нам поздравлений от единоросов.
grazie100
grazie100
вчера в 12:15
Как видите депутаты тоже много делают нужного и полезного для народа.А народ им всё про деньги , да про нищету.
МКС
МКС
   30 / 843
вчера в 12:14
Дружбан кокорина

Любят они беззащитных людей подубасить

Ну собственно о чем я

Это ж зенит
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   243 / 843
вчера в 11:19
Спасибо Йети за поздравление!
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 11:14
лицо полное интеллекта, сразу видно депутат.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 10:57
ЕМУ БЫ В ШКУРЫ ОДЕВАТЬСЯ И ДУБИНУ ДЕРЖАТЬ НА ПЛЕЧЕ )
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
вчера в 10:56
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак
       35 / 843
    вчера в 10:50
    Кого Валуев поздравляет, а кого Моисеев с Трубачом в 2017.
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