Бывший чемпион мира по версии WBA , а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поздравил «Зенит» с чемпионством.

Уважаемые футболисты «Зенита», тренеры, и, конечно, болельщики клуба «Зенит». Наша команда стала чемпионом России. Мы давно этого ждали, настоящая командная игра, была борьба и радость за каждый забитый гол. Результат не заставил себя ждать. Это очень важно, весь Санкт-Петербург очень радуется такому результату. Давайте поаплодируем ребятам за эту победу. Они – молодцы.