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«Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы

19 мая 2019, 18:36

«Спартак» и ЦСКА потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Оба клуба представят страну в Лиге Европы.

За тур до финиша две московские команды отстают от сегодня выигравшего свой матч «Краснодара» на 4 и 5 очков соответственно, что делает «быков» и их третье место, дающее право на участие в ЛЧ, недосягаемыми.

На третью путевку в Лигу Европы претендуют «Арсенал» и «Урал». Екатеринбургскому клубу для этого нужно завоевать Кубок России, в противном случае в еврокубок попадут «канониры».

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответил Jeck Denielse
   253 / 843
вчера в 22:15
Лично по мне, в этом сезоне Краснодар достойней смотриться, чем ЦСКА.
Egorium
Egorium
   111 / 843
вчера в 18:35
Спартак долго в ЛЕ не задержится, до первого ПАОКа.
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Stormtrooper-26
вчера в 15:07
Уровень обоих клубов как раз Лига Европы и не более того, так что справедливо...
уровень всего нашего чемпионата ЛЕ
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   371 / 843
вчера в 07:42
Уровень обоих клубов как раз Лига Европы и не более того, так что справедливо...
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   30 / 843
вчера в 04:09
Чувствуется опыт многолетней службы в ВКС. Делись этим опытом со своим стадом.
Хорошо

Когда буду пастухом

Тебя первого в стадо приглашу
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Piter SpaM
   108 / 843
вчера в 03:22
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил МКС
       108 / 843
    вчера в 03:21
    Чувствуется опыт многолетней службы в ВКС. Делись этим опытом со своим стадом.
    Balanenok
    Balanenok
       92 / 843
    вчера в 02:06
    Свиней нельзя пускать в Европу.
    МКС
    МКС ответил Snake Plissken
       30 / 843
    вчера в 00:37
    Крестовская свинья - это Панов? Да - вы таких любите
    Панов прежде всего бывший футболист зенита

    Поэтому вы ему и рукоплескали

    А теперь все сразу стали мусульманами

    Свинину на дух не переносите

    Узбеки не родня ваша?
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил МКС
       82 / 843
    вчера в 00:25
    За крестовских свиней уже даже и не стыдно Просто позор
    Крестовская свинья - это Панов? Да - вы таких любите
    Nimbles
    Nimbles
       33 / 843
    19 мая в 23:50
    Спартак в ЛЕ не выступает, он там позорится.
    МКС
    МКС ответил Ваня лучший
       30 / 843
    19 мая в 23:49
    Я бы сказал, но с хряками лучше не общаться и с тобой тоже. У очень запах гнусный
    Эх Толик

    Что тебе сказать

    После уборной закрывай толчок

    И застегивай ширинку

    Полощи рот

    Чисти зубы

    Мойся иногда

    В общем соблюдай гигиену

    Увидишь запах сразу исчезнет
    Piter SpaM
    Piter SpaM ответил Ваня лучший
       384 / 843
    19 мая в 23:03
    Эта кормушка не халявная в отличие от денежного мешка Газпрома. Там ещё надо поломаться как следует. ЦСКА три сезона назад прошёл квалификацию и попал в группу ЛЧ. Победив Славию и Спортинг. Никому больше из РПЛ Квалификация ЛЧ не покорялась. Достаточно вспомнить прошлогодний провал хряков в квалификации. Иначе говоря не факт, что Краснодар пробьется в группу ЛЧ.
    Вообще-то Спартак при Эмери пробился в ЛЧ через квал. пройдя Фенербахче. И он был первым. Отдохни, устал наверное желчь изливать.
    Гавроша
    Гавроша
       20 / 843
    19 мая в 22:58
    Ну почему мазутный проект опять будет позорить Россию?
    mikysss
    mikysss
       68 / 843
    19 мая в 22:51
    Ну что ж? Ждем рекордов от игоря в лЕ?))) ладно забейте шутка юмора удачи не побоюсь этого слова всем в еврокубках этой осенью и надеюсь что все таки арсенал будет 6-й командой по объективным причинам
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил МКС
       108 / 843
    19 мая в 22:39
    Я бы сказал, но с хряками лучше не общаться и с тобой тоже. У очень запах гнусный
    МКС
    МКС ответил Игорь Солнцев
       30 / 843
    19 мая в 22:05
    Стыдно за свиней тарасовских, чего уж там.
    За крестовских свиней уже даже и не стыдно

    Просто позор
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       69 / 843
    19 мая в 21:58
    Стыдно за свиней тарасовских, чего уж там.
    Константин Белых
    Константин Белых ответил FILL3286
       127 / 843
    19 мая в 21:57
    У конюшни отмазка будет такая после позора с дандолками вардарами и прочих ГРАНДОВ,вот мол у нас кабылы молодые и буду на этом играть после всяких позоров,главное что бы дырофее43 не подводил,а он не подведет,снова будет выкидывать что нибудь))))
    Больше всех бомбит у Лучшего Ивана)) Судя по ярости в комментах отсутствие ЛЧ для пони как серпом по шурундулам))
    МКС
    МКС ответил Ваня лучший
       30 / 843
    19 мая в 21:56
    Я бреднями не занимаюсь и не интересуюсь. Мне на память пришла история, когда проявилась во всей "красе" гнусность клуба Хряк Москва. Было это в 05 году в мае месяце. Игра Хряк Москва - ЦСКА. В Луже, хозяева поля хряки. За два дня до этого ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Впервые в истории РФ. Народ и я в том числе приехал в Москву посмотреть на Кубок, поблагодарить ЦСКА за успех. Были автобусы из Твери, Тулы, Владимира и др. городов. И этот гнусный клуб Хряк Москва запретил выставлять Кубок УЕФА. Народ конечно возмущался. Хряки от зависти, у них и близко такого успеха не было, жапре или людям порадоваться успеху нашего клуба,видимо считая, что поддержка ЦСКА будет слишком большой. Несмотря на эту гнусность ЦСКА легко и непринуждённо придушил позорников. При этом с финала прошло всего два дня и ЦСКА не провел даже ни одной тренировки, в основном отмечали успех. Вот примеркак гнусность одной команды придаёт силы другой. После этого было ещё много позорныз страниц в истории хряков, но эта особенно позоиная.
    Че та совсем у тебя все плохо

    Выступаешь как Геббельс на тоибуне партии НСДРП

    Кто тебя так обидел то

    Кто виноват скажи Анатолий?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Константин Белых
       108 / 843
    19 мая в 21:45
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил МКС
         108 / 843
      19 мая в 21:39
      Я бреднями не занимаюсь и не интересуюсь. Мне на память пришла история, когда проявилась во всей "красе" гнусность клуба Хряк Москва. Было это в 05 году в мае месяце. Игра Хряк Москва - ЦСКА. В Луже, хозяева поля хряки. За два дня до этого ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Впервые в истории РФ. Народ и я в том числе приехал в Москву посмотреть на Кубок, поблагодарить ЦСКА за успех. Были автобусы из Твери, Тулы, Владимира и др. городов. И этот гнусный клуб Хряк Москва запретил выставлять Кубок УЕФА. Народ конечно возмущался. Хряки от зависти, у них и близко такого успеха не было, жапре или людям порадоваться успеху нашего клуба,видимо считая, что поддержка ЦСКА будет слишком большой. Несмотря на эту гнусность ЦСКА легко и непринуждённо придушил позорников. При этом с финала прошло всего два дня и ЦСКА не провел даже ни одной тренировки, в основном отмечали успех. Вот примеркак гнусность одной команды придаёт силы другой. После этого было ещё много позорныз страниц в истории хряков, но эта особенно позоиная.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Doping87
         4 / 843
      19 мая в 21:21
      Кони заслуженно, а вот свиньи даже на ЛЕ не тянут...
      Как то несправедливо....ЦСКА трудом и потом 18 лет добывал очки в копилку рейтинга чтоб от Лиги было 3 участника в ЛЧ...а сам остался за бортом турнира...
      МКС
      МКС ответил Ваня лучший
         30 / 843
      19 мая в 21:17
      В этой связи у меня есть предложение подготовит книгу позора Спартака, начиная с бромантанаа и кончая Гушакиадой. Там много позорныз страниц. Как раз к столетию этого позорнейшего клуба. У меня есть два очень характерных факта. Напомню в ближайшее время. Пора ставить хряков на их заслуженное место
      Начни свою книжку со слов ..........

      " В те стародавние времена, когда у Руля Спартака стоял жирный боров

      А Российским клубом армии руководили чеченские боевики, уничтожавшие эту армию в горах Кавказа................"

      Ну дальше сам придумаешь
      particular
      particular
         1 / 843
      19 мая в 21:13
      Очное соперничество двух клубов с равных позиций и с равными возможностями..:))
      По итогам еурозабега, короткого или длинного, будет видно, - Who is Who..:))
      Сп62
      Сп62
         378 / 843
      19 мая в 21:11
      Не комментарии, а дурдом. Вот уж действительно аналитики. Позор.
      poodle
      poodle ответил счет 7-0
         820 / 843
      19 мая в 20:38
      Ужасно, что спартак опять будет позорить страну.
      с другой стороны,как это не прискорбно,мы все к этому готовы и вынуждены это терпеть,будем запивать позоры спартака в европе,других вариков нет!
      Юрниекс
      Юрниекс
         232 / 843
      19 мая в 20:35
      И нам и свиньям этого не нужно. Мы, выигрывали этот кубок,хрюндели,отметились славным рекордом- последнее место в группе.. Нам надо в Л.Ч.чего то серьезного добиваться,свиньям,попытатся кубок верблюдов опять выиграть...У каждого клуба свои планы..
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил Константин Белых
         82 / 843
      19 мая в 20:25
      Позор у вас начнется со следующего сезона настоящий. Когда от старости Игорян песочком сыпать начнет. А также все лидеры разбегутся без ЛЧ и зарплат. А насчет позорнейшего клуба это ты явно погорячился. Пара хороших трансферов (на что у Гинера бабок нет и непредвидится окромя продажи Зене Фернандеса) И в следующем сезоне место ваше 7-10. Где то так..
      Костик. Ты там своим рыхлым привет лучше передавай. Саньку "Три дырки", Семьлихову, Культяпкину. Федун уже оплатил последний тур? А то не ровен час - и рыхлым в квалификции играть придётся. А для свиней - это как с ЦСКА, то есть без шансов )))
      Константин Белых
      Константин Белых ответил Ваня лучший
         127 / 843
      19 мая в 20:22
      В этой связи у меня есть предложение подготовит книгу позора Спартака, начиная с бромантанаа и кончая Гушакиадой. Там много позорныз страниц. Как раз к столетию этого позорнейшего клуба. У меня есть два очень характерных факта. Напомню в ближайшее время. Пора ставить хряков на их заслуженное место
      Позор у вас начнется со следующего сезона настоящий. Когда от старости Игорян песочком сыпать начнет. А также все лидеры разбегутся без ЛЧ и зарплат. А насчет позорнейшего клуба это ты явно погорячился. Пара хороших трансферов (на что у Гинера бабок нет и непредвидится окромя продажи Зене Фернандеса) И в следующем сезоне место ваше 7-10. Где то так..
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