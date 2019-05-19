«Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы

19 мая 2019, 18:36

«Спартак» и ЦСКА потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Оба клуба представят страну в Лиге Европы.

За тур до финиша две московские команды отстают от сегодня выигравшего свой матч «Краснодара» на 4 и 5 очков соответственно, что делает «быков» и их третье место, дающее право на участие в ЛЧ , недосягаемыми.

На третью путевку в Лигу Европы претендуют «Арсенал» и «Урал». Екатеринбургскому клубу для этого нужно завоевать Кубок России, в противном случае в еврокубок попадут «канониры».