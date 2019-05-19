«Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы

«Спартак» и ЦСКА потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Оба клуба представят страну в Лиге Европы.
За тур до финиша две московские команды отстают от сегодня выигравшего свой матч «Краснодара» на 4 и 5 очков соответственно, что делает «быков» и их третье место, дающее право на участие в ЛЧ, недосягаемыми.
На третью путевку в Лигу Европы претендуют «Арсенал» и «Урал». Екатеринбургскому клубу для этого нужно завоевать Кубок России, в противном случае в еврокубок попадут «канониры».
Когда буду пастухом
Тебя первого в стадо приглашу
Когда буду пастухом
Тебя первого в стадо приглашу
Поэтому вы ему и рукоплескали
А теперь все сразу стали мусульманами
Свинину на дух не переносите
Узбеки не родня ваша?
Поэтому вы ему и рукоплескали
А теперь все сразу стали мусульманами
Свинину на дух не переносите
Узбеки не родня ваша?
Что тебе сказать
После уборной закрывай толчок
И застегивай ширинку
Полощи рот
Чисти зубы
Мойся иногда
В общем соблюдай гигиену
Увидишь запах сразу исчезнет
Что тебе сказать
После уборной закрывай толчок
И застегивай ширинку
Полощи рот
Чисти зубы
Мойся иногда
В общем соблюдай гигиену
Увидишь запах сразу исчезнет
Просто позор
Просто позор
Выступаешь как Геббельс на тоибуне партии НСДРП
Кто тебя так обидел то
Кто виноват скажи Анатолий?
Выступаешь как Геббельс на тоибуне партии НСДРП
Кто тебя так обидел то
Кто виноват скажи Анатолий?
" В те стародавние времена, когда у Руля Спартака стоял жирный боров
А Российским клубом армии руководили чеченские боевики, уничтожавшие эту армию в горах Кавказа................"
Ну дальше сам придумаешь
" В те стародавние времена, когда у Руля Спартака стоял жирный боров
А Российским клубом армии руководили чеченские боевики, уничтожавшие эту армию в горах Кавказа................"
Ну дальше сам придумаешь
По итогам еурозабега, короткого или длинного, будет видно, - Who is Who..:))
По итогам еурозабега, короткого или длинного, будет видно, - Who is Who..:))