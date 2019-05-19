От одного до пяти. Они сразятся за Родину

19 мая 2019, 22:48

После 29-го тура в РПЛ сформировалась еврокубковая пятерка, которую уже никто не разобьет. Впрочем, по-прежнему остаются нюансы, о которых – на «Соккер.ру».

Итак, благодаря победам «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» первая пятерка в РПЛ зафиксирована. Притязания тульского «Арсенала» официально признаны неудавшимися, «оружейники» гарантированно финишируют на шестой строчке, и это вторая команда в топ-6 после «Зенита», которая точно знает свое место перед заключительным раундом. Стоит добавить также, что в первой пятерке финишировали те же клубы, что и год назад, только они поменялись местами:

«Зенит» был 5-м, а стал чемпионом

«Локомотив» был чемпионом, а теперь финиширует на 2-й или 3-й строчке.

«Краснодар» уже улучшил результат сезона 2017/18 – был 4-м, а теперь выбирает между 2-м и 3-м местом.

«Спартак» с 3-й строчки скатился до 4-5-го места.

ЦСКА был вторым, а теперь будет 4-м или 5-м.

Теперь стоит напомнить, каким маршрутом ведет в еврокубки та или иная строчка.

1-е место. «Зенит» - групповой этап Лиги чемпионов.

2-е место. «Локомотив» или «Краснодар» - групповой этап Лиги чемпионов.

3-е место. «Локомотив» или «Краснодар» - 3-й квалификационный раунд ЛЧ (в случае поражения в 3-м отборочном раунде или раунде плей-офф, прямая путевка в основную сетку Лиги Европы).

4-е место. «Спартак» или ЦСКА – 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

5-е место. «Спартак» или ЦСКА – 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Вам может показаться незначительной разница между 4-м и 5-м местом, которые поделят «Спартак» и ЦСКА , но тут нужно напомнить о маленьком, но важном нюансе. В среду состоится финал Кубка России, и если победу одержит «Локомотив», который точно финиширует в тройке, то прямая путевка в групповой раунд Лиги Европы достанется команде с четвертого места, пятый клуб РПЛ стартует с 3-го квалификационного раунда. Кроме того, путевка в еврокубок перепадет тульскому «Арсеналу», который зарезервировал за собой шестое место.

Так что «Спартак», ЦСКА и «Арсенал» должны болеть за «Локомотив» в кубковом финале. Если бы туляки в полуфинале Кубка России прошли «Урал» и сейчас бы готовились к финалу с «Локо», то мы бы уже знали всех участников еврокубков от России, а так остается интрига – «Урал» или «Арсенал», причем «шмели» в случае победы в среду завоюют прямой билет в групповую стадию Лиги Европы.

Цели и задачи команд из топ-5 РПЛ перед заключительным туром

«Зенит» - наслаждаться чемпионством

Игра в 30-м туре: с «Енисеем» (дома)

«Зенит» уже два матча провел в ранге чемпиона: армейцев одолел в красивой игре на своем поле и получил после этого кубок чемпионов РПЛ , а в Ростове-на-Дону проиграл, не очень-то и стараясь. Чемпион поступил благородно, не омрачив «Ростову» и его болельщикам день прощания с легендой №2 – Тимофеем Калачевым. В последнем туре лучшая команда сезона примет на своем поле одну из худших – красноярский «Енисей», и это повод сделать Санкт-Петербургу прощальный подарок в виде уверенной победы. Но даже если победа получится неуверенной – тоже никаких проблем, «Зенит» свою задачу уже решил.

«Локомотив» - занять второе место

Игра в 30-м туре: с «Уфой» (дома)

«Локомотив» может второй год подряд отобраться в групповой этап Лиги чемпионов, до знаменательного события остался маленький шажок. Не проиграв «Уралу», железнодорожники сохранили инициативу в борьбе за вторую строчку с «Краснодаром», и хотя между этими командами равенство по набранным очкам, москвичи расположились выше, так как имеют преимущество личных встреч над «быками». Таким образом, в 30-м туре «Локомотиву» важно сыграть не хуже «Краснодара» по результату, то есть команду Семина устроит даже поражение, если краснодарцы, в свою очередь, тоже проиграют.

«Краснодар» - занять второе место

Игра в 30-м туре: с «Рубином» (дома)

«Краснодар» хочет на второе место, но не держит свою судьбу в собственных руках, ведь «быки» зависят от осечки «Локо». Вот если «красно-зеленые» уступят в последнем туре «Уфе», то команду Мурада Мусаева даже ничья в матче с «Рубином» устроит, но стоит ли рассчитывать на то, что «Локомотив» не возьмет три очка? Стоит сказать о соперниках команд, бьющихся за вторую строчку: «Уфа» точно сыграет в стыковых матчах, дружина Вадима Евсеева может только сменить 14-е место на 13-е, обойдя «Крылья Советов». «Рубин» будет 10-м или 11-м – невелика разница, хотя понимаем, что существует не только турнирная мотивация, а практику стимулирования соперников своих конкурентов в последних турах никто не отменял, пусть в этом никто и не признается.

«Спартак» - занять четвертое место

Игра в 30-м туре: с «Оренбургом» (в гостях)

Вполне может статься, что после кубкового финала четвертое место отправит своего обладателя напрямую в групповой раунд Лиги Европы, а это совсем не то же самое, что пробиваться через тернии квалификации, особенно памятуя об «успехах» «Спартака» в противостояниях с «Легией», «Санкт-Галленом» и АЕКом. «Красно-белые» гарантируют себе четвертую строчку, если продлят победную серию до четырех матчей. После побед над «Уралом», «Уфой» и «Крыльями Советов» нужно обыграть «Оренбург», который обеспечил себе комфортный финиш в промежутке между 7-м и 9-м местом, но «Спартаку» на своем поле бой даст обязательно. Команду Кононова точно устроит победа, а так нужно сыграть по результату лучше ЦСКА , отстающего на одно очко. При равенстве очков армейцы окажутся выше.

ЦСКА - занять четвертое место

Игра в 30-м туре: с «Крыльями Советов» (дома)