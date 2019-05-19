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От одного до пяти. Они сразятся за Родину

19 мая 2019, 22:48

После 29-го тура в РПЛ сформировалась еврокубковая пятерка, которую уже никто не разобьет. Впрочем, по-прежнему остаются нюансы, о которых – на «Соккер.ру».

Итак, благодаря победам «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» первая пятерка в РПЛ зафиксирована. Притязания тульского «Арсенала» официально признаны неудавшимися, «оружейники» гарантированно финишируют на шестой строчке, и это вторая команда в топ-6 после «Зенита», которая точно знает свое место перед заключительным раундом. Стоит добавить также, что в первой пятерке финишировали те же клубы, что и год назад, только они поменялись местами:

«Зенит» был 5-м, а стал чемпионом
«Локомотив» был чемпионом, а теперь финиширует на 2-й или 3-й строчке.
«Краснодар» уже улучшил результат сезона 2017/18 – был 4-м, а теперь выбирает между 2-м и 3-м местом.
«Спартак» с 3-й строчки скатился до 4-5-го места.
ЦСКА был вторым, а теперь будет 4-м или 5-м. 

Теперь стоит напомнить, каким маршрутом ведет в еврокубки та или иная строчка.

1-е место. «Зенит» - групповой этап Лиги чемпионов.
2-е место. «Локомотив» или «Краснодар» - групповой этап Лиги чемпионов.
3-е место. «Локомотив» или «Краснодар» - 3-й квалификационный раунд ЛЧ (в случае поражения в 3-м отборочном раунде или раунде плей-офф, прямая путевка в основную сетку Лиги Европы).
4-е место. «Спартак» или ЦСКА – 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.
5-е место. «Спартак» или ЦСКА – 2-й квалификационный раунд Лиги Европы. 

Вам может показаться незначительной разница между 4-м и 5-м местом, которые поделят «Спартак» и ЦСКА, но тут нужно напомнить о маленьком, но важном нюансе. В среду состоится финал Кубка России, и если победу одержит «Локомотив», который точно финиширует в тройке, то прямая путевка в групповой раунд Лиги Европы достанется команде с четвертого места, пятый клуб РПЛ стартует с 3-го квалификационного раунда. Кроме того, путевка в еврокубок перепадет тульскому «Арсеналу», который зарезервировал за собой шестое место. 

Так что «Спартак», ЦСКА и «Арсенал» должны болеть за «Локомотив» в кубковом финале. Если бы туляки в полуфинале Кубка России прошли «Урал» и сейчас бы готовились к финалу с «Локо», то мы бы уже знали всех участников еврокубков от России, а так остается интрига – «Урал» или «Арсенал», причем «шмели» в случае победы в среду завоюют прямой билет в групповую стадию Лиги Европы. 

Цели и задачи команд из топ-5 РПЛ перед заключительным туром

«Зенит» - наслаждаться чемпионством
Игра в 30-м туре: с «Енисеем» (дома)

«Зенит» уже два матча провел в ранге чемпиона: армейцев одолел в красивой игре на своем поле и получил после этого кубок чемпионов РПЛ, а в Ростове-на-Дону проиграл, не очень-то и стараясь. Чемпион поступил благородно, не омрачив «Ростову» и его болельщикам день прощания с легендой №2 Тимофеем Калачевым. В последнем туре лучшая команда сезона примет на своем поле одну из худших – красноярский «Енисей», и это повод сделать Санкт-Петербургу прощальный подарок в виде уверенной победы. Но даже если победа получится неуверенной – тоже никаких проблем, «Зенит» свою задачу уже решил. 

«Локомотив» - занять второе место
Игра в 30-м туре: с «Уфой» (дома)

«Локомотив» может второй год подряд отобраться в групповой этап Лиги чемпионов, до знаменательного события остался маленький шажок. Не проиграв «Уралу», железнодорожники сохранили инициативу в борьбе за вторую строчку с «Краснодаром», и хотя между этими командами равенство по набранным очкам, москвичи расположились выше, так как имеют преимущество личных встреч над «быками». Таким образом, в 30-м туре «Локомотиву» важно сыграть не хуже «Краснодара» по результату, то есть команду Семина устроит даже поражение, если краснодарцы, в свою очередь, тоже проиграют. 

«Краснодар» - занять второе место
Игра в 30-м туре: с «Рубином» (дома)

«Краснодар» хочет на второе место, но не держит свою судьбу в собственных руках, ведь «быки» зависят от осечки «Локо». Вот если «красно-зеленые» уступят в последнем туре «Уфе», то команду Мурада Мусаева даже ничья в матче с «Рубином» устроит, но стоит ли рассчитывать на то, что «Локомотив» не возьмет три очка? Стоит сказать о соперниках команд, бьющихся за вторую строчку: «Уфа» точно сыграет в стыковых матчах, дружина Вадима Евсеева может только сменить 14-е место на 13-е, обойдя «Крылья Советов». «Рубин» будет 10-м или 11-м – невелика разница, хотя понимаем, что существует не только турнирная мотивация, а практику стимулирования соперников своих конкурентов в последних турах никто не отменял, пусть в этом никто и не признается. 

«Спартак» - занять четвертое место
Игра в 30-м туре: с «Оренбургом» (в гостях)

Вполне может статься, что после кубкового финала четвертое место отправит своего обладателя напрямую в групповой раунд Лиги Европы, а это совсем не то же самое, что пробиваться через тернии квалификации, особенно памятуя об «успехах» «Спартака» в противостояниях с «Легией», «Санкт-Галленом» и АЕКом. «Красно-белые» гарантируют себе четвертую строчку, если продлят победную серию до четырех матчей. После побед над «Уралом», «Уфой» и «Крыльями Советов» нужно обыграть «Оренбург», который обеспечил себе комфортный финиш в промежутке между 7-м и 9-м местом, но «Спартаку» на своем поле бой даст обязательно. Команду Кононова точно устроит победа, а так нужно сыграть по результату лучше ЦСКА, отстающего на одно очко. При равенстве очков армейцы окажутся выше. 

ЦСКА - занять четвертое место
Игра в 30-м туре: с «Крыльями Советов» (дома)

Как и в конце прошлого чемпионата, ЦСКА и «Спартак» в заключительном туре выясняют отношения в заочном споре. В 30-м раунде сезона 2017/18 делил вторую строчку, у «Спартака» тоже было преимущество в одно очко, но ЦСКА сумел обойти принципиальных соперников на последнем вираже. ЦСКА тогда обыграл «Анжи», а «Спартак» споткнулся на «Динамо». Задача команды Виктора Ганчаренко такая же, как год назад: выиграть, а там посмотрим. Нужно выступить лучше «Спартака» по результату. Повторится ли история вновь, или на сей раз «красно-белые» своего не упустят?

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответил mikysss
   440 / 833
20 мая в 10:41
так никто ж не спорит))
удачи нам всем в ЕК. Хватит уже грызться между собой
Keni Tanirverdiyev
Keni Tanirverdiyev
   546 / 833
20 мая в 03:31
Думаю хорошая пятерка. Зенит проголодалься по ЛЧ выступает там по лучше других. Краснодар наконецто ворвалься туда и как минимум в Группе смогуть занять 3 место. Локо надеюсь в этом сезоне выступит по удачливее чем в прошлом. Ну а Спартак если пройдет кваликфикацию то в плей оф точно попадут. Цска думаю тоже будет в весенней стадии. Ну а 6 ой я думаю будет все таки Арсенал от которого будем ждать тоже как минимум 1/16
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
20 мая в 01:20
Чуть напишут про Спартак хоть слово-свиньи тут как тут.А нам,спартаковцам,читать приходится то,что они пишут копытцами..
Snake Plissken
Snake Plissken
   80 / 833
20 мая в 00:29
Свиньи готовятся повторить свой ЛЕ рекорд
МКС
МКС
   30 / 833
20 мая в 00:04
Ну кому достанется прямая путевка в ЛЕ посмотрим в 30м туре

А за Локо пусть судьи болеют

У них к слову сказать - это неплохо получается
mikysss
mikysss ответил Паровозов
   68 / 833
19 мая в 23:27
Слежу, в ЛЧ провал, в ЛЕ два сезона очень хорошо сыграли.
так никто ж не спорит))
mikysss
mikysss ответил parallels
   68 / 833
19 мая в 23:27
рапид.
я тактично промолчу...
parallels
parallels ответил mikysss
   5 / 833
19 мая в 23:19
Ты бы за своими следил ну честно, а так соглашусь конечно с автором и с тобой
рапид.
Паровозов
Паровозов ответил mikysss
   87 / 833
19 мая в 23:15
Ты бы за своими следил ну честно, а так соглашусь конечно с автором и с тобой
Слежу, в ЛЧ провал, в ЛЕ два сезона очень хорошо сыграли.
-Хостинский-
-Хостинский-
   272 / 833
19 мая в 23:13
Ждём парковки от Автобуса с Уфы =)
mikysss
mikysss ответил parallels
   68 / 833
19 мая в 23:07
хорошо, что напомнили про рапиды!
    mikysss
    mikysss ответил parallels
       68 / 833
    19 мая в 23:06
    хорошо, что напомнили про рапиды!
      mikysss
      mikysss ответил Паровозов
         68 / 833
      19 мая в 23:05
      Легию, Санкт-Галлен и АЕК автор хорошо подметил.
      Ты бы за своими следил ну честно, а так соглашусь конечно с автором и с тобой
      parallels
      parallels
         5 / 833
      19 мая в 23:03
      хорошо, что напомнили про рапиды!
      Паровозов
      Паровозов
         87 / 833
      19 мая в 22:53
      Легию, Санкт-Галлен и АЕК автор хорошо подметил.
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