Непомнящий: «Не сомневаюсь, что у „Зенита“ будут проблемы в Лиге чемпионов»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал завоевание «Зенитом» золотых медалей чемпионата России.
Чемпионство «Зенита» абсолютно логично. Если помните, в конце лета - начале осени мы восторгались «Зенитом» - тогда это была солидная команда с хорошим составом. Потом наступил период, когда питерцы потеряли свою игру, и было непонятно, во что они будут играть дальше. Но вдруг - успешная зимняя трансферная кампания, три хороших приобретения - и «Зенит» заблистал, а в итоге по праву взял золотые медали.
Масштабные кадровые изменения у питерцев вряд ли произойдут. Но в том, что «Зенит» будет испытывать в Лиге чемпионов проблемы, я не сомневаюсь. Это связано с уровнем чемпионата России.
По весне обязательно будут! Пока команда не вкатилась нас уже от туда гонят!
Тем более с введением пресловутого ограничения на легионеров!
Для того что бы более бедные команды могли составить конкуренцию!
Вспоминаем как ввели его за 2 дня до начала чемпионата!
По весне обязательно будут! Пока команда не вкатилась нас уже от туда гонят!
Тем более с введением пресловутого ограничения на легионеров!
Для того что бы более бедные команды могли составить конкуренцию!
Вспоминаем как ввели его за 2 дня до начала чемпионата!
Алеша
Путин Чемп купил
Кубок купил
А уж ЛЧ купить как два пальца об асфальт
Алеша
Путин Чемп купил
Кубок купил
А уж ЛЧ купить как два пальца об асфальт
ахахах
ахахах