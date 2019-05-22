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Непомнящий: «Не сомневаюсь, что у „Зенита“ будут проблемы в Лиге чемпионов»

сегодня, 09:12

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал завоевание «Зенитом» золотых медалей чемпионата России.

Чемпионство «Зенита» абсолютно логично. Если помните, в конце лета - начале осени мы восторгались «Зенитом» - тогда это была солидная команда с хорошим составом. Потом наступил период, когда питерцы потеряли свою игру, и было непонятно, во что они будут играть дальше. Но вдруг - успешная зимняя трансферная кампания, три хороших приобретения - и «Зенит» заблистал, а в итоге по праву взял золотые медали.

Масштабные кадровые изменения у питерцев вряд ли произойдут. Но в том, что «Зенит» будет испытывать в Лиге чемпионов проблемы, я не сомневаюсь. Это связано с уровнем чемпионата России.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   55 / 834
сегодня в 13:18
Проблемы в ЛЧ, у любого клуба будут не только у Зенита! И Непомнящий ничего нового не сказал! Другое дело сколько Зенит наберет очков? Как некоторые 2 очка или 10?
По весне обязательно будут! Пока команда не вкатилась нас уже от туда гонят!
Тем более с введением пресловутого ограничения на легионеров!
Для того что бы более бедные команды могли составить конкуренцию!
Вспоминаем как ввели его за 2 дня до начала чемпионата!
амурец
амурец ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   145 / 834
сегодня в 13:05
По крайней мере такого позора как Спартак учудил в Ливерпуле, точно не будет.😁
да там даже Барселону 4:0 отливерпулили так что Спартаку ещё повезло
амурец
амурец ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   145 / 834
сегодня в 13:04
Что-то мне кажется, что проиграть минскому Динамо 0-4 намного позорнее, чем проиграть Ливерпулю 0-7. Ливерпуль - лучший клуб мира всё-таки, а вот 0-4 от слабака - это точно позор.
проиграть 7:0 Ливеру это не позор, даже вон Барса 4:0 Ливеру летела, но вот быть отрапиденными в ЛЕ это вот как то не очень престижно
амурец
амурец
   145 / 834
сегодня в 13:02
проблемы в ЛЧ будут у всех наших клубов, к сожалению пока ЛЧ это ещё не наш уровень, вот в ЛЕ кони могут и покуражиться
oncha
oncha
   241 / 834
сегодня в 12:57
Рекорд свиней 7-0 еще долго побит не будет, возможно, свиньи и в ЛЕ опять новый позорный рекорд поставят.
mihaluch
mihaluch
   46 / 834
сегодня в 11:34
До жеребьёвки не о каких проблемах говорить не стоит.
МКС
МКС
   29 / 834
сегодня в 10:59
Да какие проблемы

Алеша

Путин Чемп купил

Кубок купил

А уж ЛЧ купить как два пальца об асфальт
Denkuz
Denkuz
   82 / 834
сегодня в 10:46
Хорошо, что свиньи в ЛЧ не попали, вот где были бы проблемы.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   139 / 834
сегодня в 10:41
Проблемы в еврокубках десятилетиями испытывают в основном свиньи, их и паочат и аечат и рапидят на ранних стадиях. Только страну позорить выходят постоянно.
cska plus
cska plus
   3 / 834
сегодня в 10:31
Об этом знает даже Гена, но никогда не признается.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:21
Можно подумать, что остальным там будет легко.
FILL3286
FILL3286
   12 / 834
сегодня в 10:20
Будет просто позор и все!
ахахах
mamba9090909
mamba9090909
   794 / 834
сегодня в 10:07
Проблемы, в ЛЧ, бывают абсолютно у всех.
Left Boy
Left Boy
   168 / 834
сегодня в 10:06
Какие проблемы они по привычке наколдуют себе изи группу
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   13 / 834
сегодня в 09:59
Что-то мне кажется, что проиграть минскому Динамо 0-4 намного позорнее, чем проиграть Ливерпулю 0-7. Ливерпуль - лучший клуб мира всё-таки, а вот 0-4 от слабака - это точно позор.
LOpp
LOpp
   15 / 834
сегодня в 09:58
Опять тарасовские эксперты на Зенит наговаривают.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 834
сегодня в 09:54
По крайней мере такого позора как Спартак учудил в Ливерпуле, точно не будет.😁
iri13
iri13
   214 / 834
сегодня в 09:52
Валерий Козьмич, при всем уважении..в ЛЧ проблемы даже у Барселоны и им подобных случаются..так что.. не новость.
ОВВ74
ОВВ74
   535 / 834
сегодня в 09:46
и к новому году великого физрука выпрут с позором из 51ика...
Garrincha58
Garrincha58
   355 / 834
сегодня в 09:37
а у кого их нет этих проблем я так считаю пока этот тупой ЛИМИТ будет в действии проблем будет всё больше и больше так как наши ЗМС российские не желают повышать своё мастерство а у некоторых и вовсе это мастерство отсутствует
Палыч82
Палыч82 ответил trimetil
   434 / 834
сегодня в 09:36
Зенит стабильно выходит в евровесну в отличии от некоторых московских команд, вылетающих в квалификации.
Не зарекайтесь, с того времени уже состав сильно обновился. Удачи Зениту в Лиге Чемпионов
trimetil
trimetil
   192 / 834
сегодня в 09:30
Зенит стабильно выходит в евровесну в отличии от некоторых московских команд, вылетающих в квалификации.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   206 / 834
сегодня в 09:27
А я думал, что Непомнящий имел в виду Вильярреал.
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 834
сегодня в 09:24
Бог даст группу попроще.
kastites
kastites
   148 / 834
сегодня в 09:23
Чемпионат России очень слабый благодаря москалям и мутко
andre_can
andre_can
   766 / 834
сегодня в 09:19
а Мы из группы и с 6-тью очками умеем выходить ;)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   13 / 834
сегодня в 09:18
Валерий Кузьмич, да какие проблемы, что вы их пугаете. Займут последнее место и поедут домой спокойно.
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