Непомнящий: «Не сомневаюсь, что у „Зенита“ будут проблемы в Лиге чемпионов»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал завоевание «Зенитом» золотых медалей чемпионата России.

Чемпионство «Зенита» абсолютно логично. Если помните, в конце лета - начале осени мы восторгались «Зенитом» - тогда это была солидная команда с хорошим составом. Потом наступил период, когда питерцы потеряли свою игру, и было непонятно, во что они будут играть дальше. Но вдруг - успешная зимняя трансферная кампания, три хороших приобретения - и «Зенит» заблистал, а в итоге по праву взял золотые медали.

Масштабные кадровые изменения у питерцев вряд ли произойдут. Но в том, что «Зенит» будет испытывать в Лиге чемпионов проблемы, я не сомневаюсь. Это связано с уровнем чемпионата России.