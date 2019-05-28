Совет директоров «Спартака» положительно оценил результаты молодежки

Главный тренер молодежки «Спартака» Алексей Лунин считает, что результаты молодежной команды в минувшем сезоне признаны советом директоров футбольного клуба положительными. В молодежном первенстве «Спартак» занял второе место, победителем стал ЦСКА.
Мы отчитались о проделанной работе, работа признана положительной.
Это их с молодёжки учат. Причём говорят, что это хорошо.
Преемственность поколении в Спартаке поставлена на высшем уровне.
Насмешили так насмешили!
Это их с молодёжки учат. Причём говорят, что это хорошо.
Преемственность поколении в Спартаке поставлена на высшем уровне.
Насмешили так насмешили!