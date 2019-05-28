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Совет директоров «Спартака» положительно оценил результаты молодежки

сегодня, 14:59

Главный тренер молодежки «Спартака» Алексей Лунин считает, что результаты молодежной команды в минувшем сезоне признаны советом директоров футбольного клуба положительными. В молодежном первенстве «Спартак» занял второе место, победителем стал ЦСКА.

Мы отчитались о проделанной работе, работа признана положительной.

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Байкал-38
Байкал-38
   11 / 829
сегодня в 15:41
Горлукович: «Болельщикам „Спартака“ не привыкать, что ЦСКА оказался выше»
Это их с молодёжки учат. Причём говорят, что это хорошо.
Преемственность поколении в Спартаке поставлена на высшем уровне.
Насмешили так насмешили!
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 829
сегодня в 15:24
Раз позади ЦСКА,то я тоже признаю работу штаба положительной.
Alpribas
Alpribas
   44 / 829
сегодня в 15:03
Второе место в молодежке, Кубок Тины и пятое место свиней-1, можно сказать сезон был успешный.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   5 / 829
сегодня в 15:02
И тут тарасовка ниже ЦСКА.
Anisovich
Anisovich
   31 / 829
сегодня в 15:01
Особенно хороши были максимушко, Ломовицкий и чурбан-гулиев.
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