Головин: «Главное для меня в „Монако“ - играть»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на какой позиции ему удобнее всего выступать.
– Тренер все чаще стал убирать вас с позиции «десятки». Вам самому где комфортнее игралось в этом составе «Монако»?
– Это не столь принципиально. Главное – играть. А где это уже другой вопрос. Комфортнее всего чувствую себя на той позиции, на которой играл в ЦСКА. Самое важное заключается в том, что нужно приносить максимальную пользу команде.
– Жардим в марте говорил, что вам нужно чаще бить по воротам. Насколько удалось выполнить указание тренера?
– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить по воротам. Но с другой стороны, если партнёр находится в более выгодной позиции, всегда отдам передачу. Это доставляет не меньшее удовольствие.
«Монако» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 17-е место, избежав вылета.
(Свинси)– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить. Но с другой стороны, если друг находится в более выгодной позиции, всегда позволю ударить первым. Это доставляет не меньшее удовольствие.
гыгыгы
(Свинси)– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить. Но с другой стороны, если друг находится в более выгодной позиции, всегда позволю ударить первым. Это доставляет не меньшее удовольствие.
гыгыгы