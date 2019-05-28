Головин: «Главное для меня в „Монако“ - играть»

сегодня, 14:37

Полузащитник «Монако» рассказал, на какой позиции ему удобнее всего выступать.

– Тренер все чаще стал убирать вас с позиции «десятки». Вам самому где комфортнее игралось в этом составе «Монако»?

– Это не столь принципиально. Главное – играть. А где это уже другой вопрос. Комфортнее всего чувствую себя на той позиции, на которой играл в ЦСКА . Самое важное заключается в том, что нужно приносить максимальную пользу команде.

– Жардим в марте говорил, что вам нужно чаще бить по воротам. Насколько удалось выполнить указание тренера?

– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить по воротам. Но с другой стороны, если партнёр находится в более выгодной позиции, всегда отдам передачу. Это доставляет не меньшее удовольствие.

«Монако» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 17-е место, избежав вылета.