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Головин: «Главное для меня в „Монако“ - играть»

сегодня, 14:37

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на какой позиции ему удобнее всего выступать.

– Тренер все чаще стал убирать вас с позиции «десятки». Вам самому где комфортнее игралось в этом составе «Монако»?

– Это не столь принципиально. Главное – играть. А где это уже другой вопрос. Комфортнее всего чувствую себя на той позиции, на которой играл в ЦСКА. Самое важное заключается в том, что нужно приносить максимальную пользу команде.

– Жардим в марте говорил, что вам нужно чаще бить по воротам. Насколько удалось выполнить указание тренера?

– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить по воротам. Но с другой стороны, если партнёр находится в более выгодной позиции, всегда отдам передачу. Это доставляет не меньшее удовольствие.

«Монако» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 17-е место, избежав вылета.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   18 / 829
сегодня в 15:18
Наиграл уже...чуть в пердив не вылетели...конь-игрун)...
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 829
сегодня в 15:14
Беги оттуда,если будет шанс! А своего агента и спутницу-гламурного утконоса в шубе,не слушай.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   103 / 829
сегодня в 15:04
Играть в ЦСКА лучше получалось.
Don trambon
Don trambon
   58 / 829
сегодня в 14:47
– Писхуан в марте говорил, что вам нужно чаще бить жену. Насколько удалось выполнить указание тренера?

(Свинси)– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить. Но с другой стороны, если друг находится в более выгодной позиции, всегда позволю ударить первым. Это доставляет не меньшее удовольствие.

гыгыгы
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