Новый формат лимита на легионеров будет утвержден на следующей неделе

Президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком на следующей неделе утвердит новый формат лимита на легионеров в РПЛ .

Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться.

Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь планового исполкома, который планировался в июне. Думаю, что на следующей неделе проведем исполком по этому вопросу, чтобы клубы смогли провести трансферную политику.