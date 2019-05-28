ГлавнаяНовости

Новый формат лимита на легионеров будет утвержден на следующей неделе

сегодня, 13:33

Президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком на следующей неделе утвердит новый формат лимита на легионеров в РПЛ.

Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться.

Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь планового исполкома, который планировался в июне. Думаю, что на следующей неделе проведем исполком по этому вопросу, чтобы клубы смогли провести трансферную политику.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кикнадзе: «Миранчуки сегодня стоят 20-25 млн евро»
Сегодня, 13:23 Комментарии10
РФС примет меры для сохранения «Анжи»
Сегодня, 13:23 Комментарии7
Дюков: «Я пиво не пью, но это одна из мер для увеличения посещаемости»
Сегодня, 13:16 Комментарии10
Крыховяк подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Сегодня, 12:58 Комментарии4
Президент «Урала»: «Я думаю, что с Пашей Погребняком мы договоримся»
Сегодня, 12:44 Комментарии6
Пономарев: «Ставлю этому сезону РПЛ „десятку“»
Сегодня, 12:20 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 14:00
Фердун еще не принял оптимального для себя решения.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:53
Из мухи делают слона, для вида, якобы паботают.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
сегодня в 13:37
Нафиг не нужен этот лимит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100