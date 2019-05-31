ГлавнаяНовости

Адиев: «Хочу найти для себя правильный путь продолжения карьеры»

31 мая 2019, 03:01

Российский специалист Магомед Адиев, покидающий пост главного тренера «Анжи», ответил на вопрос о своём будущем.

По ходу сезона появилась информация, что вами интересуется «Ахмат». Вы чувствуете себя сейчас востребованным тренером?

Востребован – это громко сказано. Просто чувствую, что есть определённый интерес. Я общаюсь со многими людьми, ко мне присматриваются, я тоже присматриваюсь. Есть определённые диалоги. Но я не считаю себя тренером, который постоянно должен быть при работе. Когда ты на полную отдаёшь себя команде, просто садится батарея. Периодически ловлю себя на мысли, что нужна пауза.

Чувствую в себе силы работать уже сейчас, но при этом абсолютно не форсирую события. Если мне придётся взять паузу до зимы, то я приму это с удовольствием. Хочу найти для себя правильный путь продолжения карьеры. Мне нужно точно понимать, какие задачи передо мной ставят. Да, вы правильно сказали, есть определённые слухи. Но ведь по сути я не показал в «Анжи» главное –  результат. Поэтому, приняв свой следующий клуб, я хочу абстрагироваться от всего и сконцентрироваться на том, чтобы дать результат. Чувствую, что способен на это, но мне нужна определённая исходная позиция. Если я её не почувствую, то не буду работать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии2
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
31 мая в 09:17
Адиеву через месяц будет 42 года, главным тренером был всего год и он заявляет: "я не считаю себя тренером, который постоянно должен быть при работе".
Уработался бедный.
Я думаю эта фраза характеризует Адиева по полной, полный беспонт. Его уровень планшетки главному тренеру таскать и водичку подавать когда ему пить захотелось.
Главным в Анжи стал, только потому, что Кадиев нашёл лошпеда, которому платить не надо.
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 07:47
Реклама, возьмите меня...
счет 7-0
счет 7-0
   402 / 816
31 мая в 07:07
Удачи Адиеву!
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
31 мая в 07:04
В Махачкале шансов нет.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 06:03
Магомеду удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100