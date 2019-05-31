Дзюба: «Асхабадзе и Челоянц делали всё, чтобы меня не было в „Спартаке“»

Нападающий сборной России прокомментировал встречу с президентом «Спартака» Леонидом Федуном во время зимнего сбора российских клубов в Катаре и рассказал о том, как принял решение перейти из московского клуба в «Зенит».

Поразило, когда на Кубке в Катаре вы тепло пообщались с Леонидом Федуном. Казалось, после фразы «За копейку мать родную удавит», вы, мягко говоря, не друзья.

Да, пообщались, но не могу сказать, что у нас близкие отношения. Во-первых, я не злопамятный. Эти слова на его совести – думаю, он и сам уже не раз пожалел о них. Это была его инициатива – подойти и поговорить. Я бы сам не стал бы – не потому, что гордый или ещё что-то, просто где я и где Федун? Я же не могу сказать – Леонид Арнольдыч, здрасьте! Может, он вообще не помнит меня?

Ну сказал и сказал однажды – я знаю, что это не так, и он это знает. Я ему за многое благодарен, мне известно, что спустя какое-то время до него дошла информация, что определённые люди – от Асхабадзе (Прим. - бывший гендиректор «Спартака») до Челоянца (Прим. - бывший член совета директоров «Спартака»), что тут скрывать – делали всё, чтобы мы разошлись, люто не хотели, чтобы я был в «Спартаке». Почему? Это вопрос к ним. Про Челоянца понимаю – он хотел Мовсисяна (Прим. - экс-нападающий "Спартака) любыми способами продлить. Была ситуация – Леонид Арнольдович сказал мне: «Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить». Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чём-то договорился. И вот руководство приезжает, думаю, наконец-то, а Мовсисян мне говорит: «Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне – переподписывать». То, что Челоянц продавливал. Вот и всё.

А потом идёт игра, тайм один состав, тайм – другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но всё понял ещё до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали – хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал – неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается – и раз, вместо меня выпускают Ананидзе. Мы с ним дружим, спрашиваю – что такое? Он мне – не знаю, я вообще не планировался, но сказали, меняй этого, Дзюбу. Ни с того ни с сего. Видимо, была дана команда. Я сразу позвонил и сказал – всё, «Зенит». Мне начали говорить – подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких «подумать». Это была последняя капля моего унижения – такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со «Спартаком» для меня будут особенными.

Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник – по юношам выиграл там всё, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя – вот и всё. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.