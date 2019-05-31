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Дзюба: «Асхабадзе и Челоянц делали всё, чтобы меня не было в „Спартаке“»

31 мая 2019, 02:42

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал встречу с президентом «Спартака» Леонидом Федуном во время зимнего сбора российских клубов в Катаре и рассказал о том, как принял решение перейти из московского клуба в «Зенит».

Поразило, когда на Кубке в Катаре вы тепло пообщались с Леонидом Федуном. Казалось, после фразы «За копейку мать родную удавит», вы, мягко говоря, не друзья.

Да, пообщались, но не могу сказать, что у нас близкие отношения. Во-первых, я не злопамятный. Эти слова на его совести – думаю, он и сам уже не раз пожалел о них. Это была его инициатива – подойти и поговорить. Я бы сам не стал бы – не потому, что гордый или ещё что-то, просто где я и где Федун? Я же не могу сказать – Леонид Арнольдыч, здрасьте! Может, он вообще не помнит меня? 

Ну сказал и сказал однажды – я знаю, что это не так, и он это знает. Я ему за многое благодарен, мне известно, что спустя какое-то время до него дошла информация, что определённые люди – от Асхабадзе (Прим. - бывший гендиректор «Спартака») до Челоянца (Прим. - бывший член совета директоров «Спартака»), что тут скрывать – делали всё, чтобы мы разошлись, люто не хотели, чтобы я был в «Спартаке». Почему? Это вопрос к ним. Про Челоянца понимаю – он хотел Мовсисяна (Прим. - экс-нападающий "Спартака) любыми способами продлить. Была ситуация – Леонид Арнольдович сказал мне: «Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить». Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чём-то договорился. И вот руководство приезжает, думаю, наконец-то, а Мовсисян мне говорит: «Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне – переподписывать». То, что Челоянц продавливал. Вот и всё.

А потом идёт игра, тайм один состав, тайм – другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но всё понял ещё до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали – хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал – неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается – и раз, вместо меня выпускают Ананидзе. Мы с ним дружим, спрашиваю – что такое? Он мне – не знаю, я вообще не планировался, но сказали, меняй этого, Дзюбу. Ни с того ни с сего. Видимо, была дана команда. Я сразу позвонил и сказал – всё, «Зенит». Мне начали говорить – подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких «подумать». Это была последняя капля моего унижения – такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со «Спартаком» для меня будут особенными. 

Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник – по юношам выиграл там всё, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя – вот и всё. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.

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Все комментарии
Мясо69
Мясо69
вчера в 10:10
Ну понятное дело что не всё так гладко, не всё "Дзюба плохой, а все остальные хорошие"
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 19:55
тут все хороши
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   715 / 816
31 мая в 23:13
Ты даже не заикайся, что ты воспитанник Спартака. Ты легенда газового политпроекта, не более.
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 816
31 мая в 15:44
"Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом" - а это не слишком ударит по некоторым людям в питере? :)
MAUS
MAUS ответил Сережа Грязев
   147 / 816
31 мая в 15:42
О свинкины козыри дешевые пошли!!! Про бюджет Газпрома и тд. Да у Газпрома много свинкиных денег ( ты же за них переживаешь и народное достояние которое ты ни когда не увидишь) которые куда хочет туда и тратит и пытак не суй. Тебе в корытце принесли не свежие помои тебя несет. С кем из перечисленных тобой игроков был скандал. Не считая Денисова с его ЭГО и запросами. Хотел больше чем заслуживал попросили на выход. Вот и все.
не считая Денисова))))))
ты вообще себя слышишь?
достаточно того что выкинули Денисова!
и про Быстрова не забывай!
скажи что ты еще болел за Зэнит когда он барахтался в пердиве))))))
RIR68
RIR68 ответил MAUS
   389 / 816
31 мая в 14:28
Ты лучше расскажи про деньги ворованные Дзюбой? и про Зэнит свой, как из него выкидывают таких как Широков,Быстров, Денисов! коль такой умный ! 🤣
Ширко: "спартак оказался таким клубом, где все дырявое и отовсюду течет"

БУ-ГА-ГА!!!!!
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил MAUS
   452 / 816
31 мая в 14:03
Ты лучше расскажи про деньги ворованные Дзюбой? и про Зэнит свой, как из него выкидывают таких как Широков,Быстров, Денисов! коль такой умный ! 🤣
О свинкины козыри дешевые пошли!!! Про бюджет Газпрома и тд. Да у Газпрома много свинкиных денег ( ты же за них переживаешь и народное достояние которое ты ни когда не увидишь) которые куда хочет туда и тратит и пытак не суй. Тебе в корытце принесли не свежие помои тебя несет. С кем из перечисленных тобой игроков был скандал. Не считая Денисова с его ЭГО и запросами. Хотел больше чем заслуживал попросили на выход. Вот и все.
MAUS
MAUS ответил RIR68
   147 / 816
31 мая в 13:30
спартак - дом для Панова!!!
    MAUS
    MAUS ответил Сережа Грязев
       147 / 816
    31 мая в 13:26
    Какие мухи и котлеты!!! Тебя задело как Дзюба описал его уход из спартака! Слова то какие высокие подобрал Родителей и Родину не выбирают. Это у Вас свиноголовых. Понятие сПАРТАК, Родина,Родители это одно и тоже. А для него это в первую очередь человеческие отношения лицо в лицо. А не через комент. на соккере! Поступили с ним по сПАРТАКОВСКИ (свински). Как и Карерой и тд. Он об этом и написал. А ты и дальше можешь оправдывать свой ДОМ2!!! А че толку то. Все знают какой в руководстве Вашего клуба Садом и Гамора!!!
    Ты лучше расскажи про деньги ворованные Дзюбой?
    и про Зэнит свой, как из него выкидывают таких как Широков,Быстров, Денисов!

    коль такой умный !
    🤣
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев ответил RIR68
       452 / 816
    31 мая в 13:23
    спартак - дом для Панова!!!
    И Панина)))))))))))
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Союзник противников
       143 / 816
    31 мая в 13:23
    То есть,от тебя я рубашки хрен дождусь,даже если у тебя их десяток...А я так надеялся!!!
    че то я не понял, к чему ты клонишь
    RIR68
    RIR68 ответил MAUS
       389 / 816
    31 мая в 12:57
    Дзюба открыл рот, как та шавка, не будь Зенит чемпионом— 66 бы Дзюра поганку свою открыл! а так Дзюба изгой! Чужой среди своих, и свой среди ЧУЖИХ! и пускай забудет кто его воспитал как футболиста! Спартак —не дом для Дзюбы!
    спартак - дом для Панова!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Tott_Hot
       26 / 816
    31 мая в 12:26
    В чем разница между русским и армянином? Русский тебе последнюю рубашку отдаст, а армянин ее отберет (я не русский)
    То есть,от тебя я рубашки хрен дождусь,даже если у тебя их десяток...А я так надеялся!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
       26 / 816
    31 мая в 12:24
    Дзюба-нацист,он не любит ...янцев и...дзе.
    kastites
    kastites
       90 / 816
    31 мая в 12:00
    Дзюбе надо забыть про этот красно белый дурдом
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев ответил MAUS
       452 / 816
    31 мая в 11:53
    а при чем здесь мухи и котлеты?
    Какие мухи и котлеты!!! Тебя задело как Дзюба описал его уход из спартака! Слова то какие высокие подобрал Родителей и Родину не выбирают. Это у Вас свиноголовых. Понятие сПАРТАК, Родина,Родители это одно и тоже. А для него это в первую очередь человеческие отношения лицо в лицо. А не через комент. на соккере! Поступили с ним по сПАРТАКОВСКИ (свински). Как и Карерой и тд. Он об этом и написал. А ты и дальше можешь оправдывать свой ДОМ2!!! А че толку то. Все знают какой в руководстве Вашего клуба Садом и Гамора!!!
    MAUS
    MAUS ответил тумба-юмба
       147 / 816
    31 мая в 10:43
    Дзюба,как был ты балаболом так и остался.Да если бы ты забивал в каждом матче,неужто ты думаешь что тебя отдали бы в аренду.Или не подписали новый контракт? Ты же начинаешь играть когда тебя обида гложет,когда тебя обидели.Когда по твоему разумению с тобой поступили несправедливо.А в остальное время, как был ты ДЕРЕВЯХА,так и есть.
    Дзюба открыл рот, как та шавка,
    не будь Зенит чемпионом— 66 бы Дзюра поганку свою открыл!
    а так Дзюба изгой!
    Чужой среди своих, и свой среди ЧУЖИХ!
    и пускай забудет кто его воспитал как футболиста!
    Спартак —не дом для Дзюбы!
    MAUS
    MAUS ответил Сережа Грязев
       147 / 816
    31 мая в 10:35
    Ты Карере расскажи про чистоту отношений вашего дома2!!!!
    а при чем здесь мухи и котлеты?
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       285 / 816
    31 мая в 09:54
    Дзюба,как был ты балаболом так и остался.Да если бы ты забивал в каждом матче,неужто ты думаешь что тебя отдали бы в аренду.Или не подписали новый контракт? Ты же начинаешь играть когда тебя обида гложет,когда тебя обидели.Когда по твоему разумению с тобой поступили несправедливо.А в остальное время, как был ты ДЕРЕВЯХА,так и есть.
    Морозовский
    Морозовский
       10 / 816
    31 мая в 09:51
    Всё-таки правильно, что Дзюбу попёрли. И "Зенит", уж, не знает, как от него отделаться попроще.
    Palex
    Palex ответил Капитан Врунгель
       133 / 816
    31 мая в 09:33
    Это для нас Федун вор, а для него- босс.
    LOpp
    LOpp
       9 / 816
    31 мая в 09:19
    А из-за 300 тысяч кто контракт не подписывал Асхабадзе или Челоянц?
    КЭТиК
    КЭТиК
       67 / 816
    31 мая в 09:08
    Пора бы уже забыть.
    FERIS
    FERIS
       126 / 816
    31 мая в 08:50
      Морозовский
      Морозовский
         10 / 816
      31 мая в 08:43
      Дзюба и в бакланнике чужой.
      морозз
      морозз
         79 / 816
      31 мая в 08:33
      Из всего разговора выделил две фразы...были два негодяя, которые его слили из Спартака...а вот Федун хороший, его обманули и он подошёл первый и обнялся с Артёмом! И только потом, когда ему не пожали руку он решил уйти в какой то отстойный Зенит!
      Сережа Грязев
      Сережа Грязев ответил MAUS
         452 / 816
      31 мая в 08:09
      Много соплей и слюней! Родителей, Родину не выбирают и тем более в массе не обсуждают! А Дзюба был балаболом и походу им остался! Вот кто настоящий Иуда!
      Ты Карере расскажи про чистоту отношений вашего дома2!!!!
      Tott_Hot
      Tott_Hot
         143 / 816
      31 мая в 08:07
      В чем разница между русским и армянином? Русский тебе последнюю рубашку отдаст, а армянин ее отберет (я не русский)
      Литейный 4
      Литейный 4
         12 / 816
      31 мая в 08:01
      Зато потом Дзюба знатно отоваривал свиньям в каждом матче. Гыгыгы
      11-и метровый
      11-и метровый
         96 / 816
      31 мая в 07:54
      В тарасятнике всегда так было во все времена, нагадь ближнему, помоги своему бездарю.
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