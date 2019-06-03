«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» защитника за 20 млн евро

вчера, 21:02

Согласно информации бразильской прессы, «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» левого защитника . «Сине-бело-голубые» предлагали за 20-летнего футболиста 20 млн евро. Теперь бразильский клуб ждет от «Зенита» предложения в размере 25 млн евро.

Сообщается, что в конце апреля мадридский «Атлетико» предложил за Лоди 15 млн евро, однако трансфер не состоялся из-за вмешательства бразильского бизнесмена Нене Зини, который участвовал в переходе в «Зенит» полузащитника Эрнани.