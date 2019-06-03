«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» защитника за 20 млн евро

Согласно информации бразильской прессы, «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» левого защитника Ренана Лоди. «Сине-бело-голубые» предлагали за 20-летнего футболиста 20 млн евро. Теперь бразильский клуб ждет от «Зенита» предложения в размере 25 млн евро.
Сообщается, что в конце апреля мадридский «Атлетико» предложил за Лоди 15 млн евро, однако трансфер не состоялся из-за вмешательства бразильского бизнесмена Нене Зини, который участвовал в переходе в «Зенит» полузащитника Эрнани.
Какие там 25 млн...??..)))
Какие там 25 млн...??..)))
Расходы команды на оплату услуг агентов и посредников составили 688,7 млн руб., что на 1,1 млн руб. меньше, чем аналогичные траты у всех остальных клубов РПЛ, представленных в отчете РФС, вместе взятых.
Эта сумма более чем в три раза превышает расходы на агентов чемпиона РПЛ «Зенита», который по этому показателю занимает второе место в лиге — 215 млн руб.
Просто оставлю это тут...
Расходы команды на оплату услуг агентов и посредников составили 688,7 млн руб., что на 1,1 млн руб. меньше, чем аналогичные траты у всех остальных клубов РПЛ, представленных в отчете РФС, вместе взятых.
Эта сумма более чем в три раза превышает расходы на агентов чемпиона РПЛ «Зенита», который по этому показателю занимает второе место в лиге — 215 млн руб.
Просто оставлю это тут...