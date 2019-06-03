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«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» защитника за 20 млн евро

вчера, 21:02

Согласно информации бразильской прессы, «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать «Зениту» левого защитника Ренана Лоди. «Сине-бело-голубые» предлагали за 20-летнего футболиста 20 млн евро. Теперь бразильский клуб ждет от «Зенита» предложения в размере 25 млн евро.

Сообщается, что в конце апреля мадридский «Атлетико» предложил за Лоди 15 млн евро, однако трансфер не состоялся из-за вмешательства бразильского бизнесмена Нене Зини, который участвовал в переходе в «Зенит» полузащитника Эрнани.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Завтра
   24 / 833
сегодня в 01:10
Такую новость на Соккере не опубликуют. Стыдно за спартак!
серый1925
серый1925
   799 / 833
вчера в 23:46
залу..ли
Гавроша
Гавроша
   223 / 833
вчера в 23:33
Все мазутные сбежались, только утка это.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 833
вчера в 23:29
Трансфермаркт - 4 млн евро...
Какие там 25 млн...??..)))
la_masia
la_masia ответил Лакшери
   132 / 833
вчера в 23:20
К сожалению да.
Sunny.
Sunny.
   177 / 833
вчера в 23:13
хотеть не вредно
Завтра
Завтра ответил Морозовский
   411 / 833
вчера в 23:04
Своих, заслуживающих внимания, воспитанников у "зени" нет и не будет (воспитатели отсутствуют); заморсие рассматривают "зеню" только, как поживиться на халяву; у такого "Зенита" нет будущего.
Среди клубов, которые потратили на развитие молодежного футбола, согласно отчету РФС, лидирует «Краснодар» (758,6 млн руб.). Второе место по этому показателю у «Зенита» (493,6 млн руб.), а третье — у ЦСКА (273,9 млн руб.).
Завтра
Завтра
   411 / 833
вчера в 23:02
«Спартак» в 2018 году заплатил футбольным агентам более $10 млн.
Расходы команды на оплату услуг агентов и посредников составили 688,7 млн руб., что на 1,1 млн руб. меньше, чем аналогичные траты у всех остальных клубов РПЛ, представленных в отчете РФС, вместе взятых.
Эта сумма более чем в три раза превышает расходы на агентов чемпиона РПЛ «Зенита», который по этому показателю занимает второе место в лиге — 215 млн руб.

Просто оставлю это тут...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   373 / 833
вчера в 23:01
Клубу-паредасу отказали в трансфере нового паредаса, клуб-паредас был снова отпаредасен.
lexatver
lexatver
   474 / 833
вчера в 22:54
Миграция зулусов начинается)
tolctoy
tolctoy ответил рже
   290 / 833
вчера в 22:48
Пускай поднимает,у меня электричество!
Зря радуешься.Практически всё производство которое ОСТАЛОСЬ в стране работает на газу.Будут расти на всё цены.
tolctoy
tolctoy ответил parallels
   290 / 833
вчера в 22:44
тогда уж питеру. кстати, в тех же источниках пишут, что тогда газпромом будет рулить глава газпром-нефти. а это дюков. радость в тарасовке была не долгой)
Да я вроде и не радовался.Потому как понимаю,что пока пу в кремле ничего хорошего в стране не будет.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   321 / 833
вчера в 22:41
Всех парней и мужчин мусульман с праздником Ураза Байрам. Наступил Ураза Байрам. Так пусть же в вашей жизни вместе с праздником наступит светлая полоса счастья и добра. Желаю вечного здоровья для близких и родных людей, желаю духовного роста и душевного веселья. Пусть Ураза Байрам принесет уважение окружающих, поддержку, понимание и любовь.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   611 / 833
вчера в 22:32
утка
parallels
parallels ответил tolctoy
   3 / 833
вчера в 22:28
Всё,хана области, где он будет губернатором.
тогда уж питеру. кстати, в тех же источниках пишут, что тогда газпромом будет рулить глава газпром-нефти. а это дюков. радость в тарасовке была не долгой)
рже
рже ответил tolctoy
вчера в 22:25
Пускай поднимает,у меня электричество!
tolctoy
tolctoy ответил parallels
   290 / 833
вчера в 22:24
Всё,хана области, где он будет губернатором.
parallels
parallels ответил tolctoy
   3 / 833
вчера в 22:22
Ничего сейчас миллер всей стране поднимет тарифы на газ, и купит его.Не продали за 20,продадут за 30.Пускай народ платит,не из своего же кармана платить.Позор миллерятникам.
tolctoy
tolctoy
   290 / 833
вчера в 22:22
    tolctoy
    tolctoy
       290 / 833
    вчера в 22:12
    Ничего сейчас миллер всей стране поднимет тарифы на газ, и купит его.Не продали за 20,продадут за 30.Пускай народ платит,не из своего же кармана платить.Позор миллерятникам.
    1 команда
    1 команда
       187 / 833
    вчера в 22:11
    Купить хочет Зенит, а свиньи уже заранее боятся.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       236 / 833
    вчера в 22:09
    Тарасня в этом году может никого не покупать, в пердив и с таким составом попадет.
    Nafnafik
    Nafnafik
       272 / 833
    вчера в 22:07
    Свиньи на такие деньги смогли бы купить 15 пэдров, 3 соньки и несколько геев для жиги.
    VV V
    VV V
       184 / 833
    вчера в 22:05
    Вот что значят безвозвратные халявные государственные деньги, 20 или 25 роли не играет.....5 млн евро на погрешность государство спишет.
    tolctoy
    tolctoy
       290 / 833
    вчера в 22:03
    Никто не хочет продавать игроков в этот недоклуб голубеньких бакланов.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       283 / 833
    вчера в 22:02
      Denkuz
      Denkuz
         265 / 833
      вчера в 22:00
      Кого не должна волновать цена будущих игроков Зенита, так это свиней, цены на их геев и зулусов всем давно известны.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         12 / 833
      вчера в 21:59
      это же не каблук Новосельцев который родину продал за деньги
      VV V
      VV V
         184 / 833
      вчера в 21:58
      20 или 25 из бюджета страны дёргать, какая разница-то...?
      Ладожский
      Ладожский
         307 / 833
      вчера в 21:55
      Свиньи злые такие в предверие очередного европейского отпаочивания?
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