«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

сегодня, 11:15

«Зенит» возобновил интерес к опорному полузащитнику «Штутгарта» .

Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию. Но по итогам завершившегося сезона «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги, поэтому хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов. При этом цена на него должна упасть.

22-летний полузащитник сыграл в минувшем сезоне в 27 матчах Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 1 автогол и получил 10 желтых и 1 красную карточку.