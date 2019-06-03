«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

«Зенит» возобновил интерес к опорному полузащитнику «Штутгарта» Сантьяго Аскасибару.
Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию. Но по итогам завершившегося сезона «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги, поэтому хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов. При этом цена на него должна упасть.
22-летний полузащитник сыграл в минувшем сезоне в 27 матчах Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 1 автогол и получил 10 желтых и 1 красную карточку.
Паредес - уехал...
Маркизио - в Эрмитаже...
Жиркову - 35..
Эрнани - не уровень...
Кранневиттер - случайный пассажир...
Нобоа - 34...
Шатов - не стабилен...
Думаю на сегодня без вопросов только Барриос,Далер и Оздоев.....
Паредес - уехал...
Маркизио - в Эрмитаже...
Жиркову - 35..
Эрнани - не уровень...
Кранневиттер - случайный пассажир...
Нобоа - 34...
Шатов - не стабилен...
Думаю на сегодня без вопросов только Барриос,Далер и Оздоев.....
Импонирует что Семак бойцов цепких неуступчивых набирает...Барриос,Акунья,Аскасибар...
В отличии от инфантильных Краневиттеров....))
Импонирует что Семак бойцов цепких неуступчивых набирает...Барриос,Акунья,Аскасибар...
В отличии от инфантильных Краневиттеров....))
Условный Бускетс - 35 игр - 0 голов - 10 жёлтых...
Условный Бускетс - 35 игр - 0 голов - 10 жёлтых...
По любому нужно брать!)
По любому нужно брать!)
игрок сборной Аргентины...
16 млн (трансфермаркт)...
Учитывая что завсегда можно отдать в условный ПСЖ за 47 млн - то можно брать...
Известно о нём не много....
Разве что : "Форвард олимпийской сборной Гондураса Энтони Лосано пожаловался на расизм в матче со сборной Аргентины.Аргентинец Аскасибар допустил расистские высказывания во время игры."
игрок сборной Аргентины...
16 млн (трансфермаркт)...
Учитывая что завсегда можно отдать в условный ПСЖ за 47 млн - то можно брать...
Известно о нём не много....
Разве что : "Форвард олимпийской сборной Гондураса Энтони Лосано пожаловался на расизм в матче со сборной Аргентины.Аргентинец Аскасибар допустил расистские высказывания во время игры."