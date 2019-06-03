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«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

сегодня, 11:15

«Зенит» возобновил интерес к опорному полузащитнику «Штутгарта» Сантьяго Аскасибару.

Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию. Но по итогам завершившегося сезона «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги, поэтому хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов. При этом цена на него должна упасть.

22-летний полузащитник сыграл в минувшем сезоне в 27 матчах Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 1 автогол и получил 10 желтых и 1 красную карточку.

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Все комментарии
77rust77
77rust77 ответил FILL3286
   581 / 846
сегодня в 15:58
Позорят только хрюши
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   353 / 846
сегодня в 15:51
От таких новостей у Желудкова в который раз закипает его разум возмущенный. Пожалейте ветерана.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Bastardo
   13 / 846
сегодня в 15:48
А не много Зениту полузащитников?
Почему много ???...совсем не много...учитывая что :
Паредес - уехал...
Маркизио - в Эрмитаже...
Жиркову - 35..
Эрнани - не уровень...
Кранневиттер - случайный пассажир...
Нобоа - 34...
Шатов - не стабилен...

Думаю на сегодня без вопросов только Барриос,Далер и Оздоев.....
За адекватность
За адекватность ответил particular
   9 / 846
сегодня в 15:20
Видно, Зенит решил сэкономить на переводчиках с испанского говора..:)) Ошеломляет разброс интересов питерцев, - то сборников и призёров сгребают, то вылетевших подгребают..:)) Аргументация, по любому, будет железобетонная..:))
Привет! В это трансферное окно, я полагаю, нас болельщиков РФПЛ ошеломит разброс интересов всех клубов. Пару Санта-Барбар наверное будет, ну как обычно. Остается только комментировать, хотя наверное процентов 80 новостей про переходы и заинтересованность будут далеки от истины.
CSKA2012
CSKA2012
   116 / 846
сегодня в 15:13
Аскасибар - статистика удручающая, может из за него и вылетили Штутгарта?
makkie
makkie ответил ПерекатиПоле
   36 / 846
сегодня в 14:59
«Аргентинец Аскасибар допустил расистские высказывания во время игры» По любому нужно брать!)
Ну вот Барриосу так же крикнет что-нибудь во время тренировок и матчей... СМИ об этом напишет, а вы взвоете :)
valt134
valt134
   249 / 846
сегодня в 14:57
Бомбардир,однако...
mugik1973
mugik1973
   191 / 846
сегодня в 14:53
Не плохая такая статистика 📊
Balanenok
Balanenok ответил Bastardo
   64 / 846
сегодня в 14:50
Не смущает, что в клуб может придти игрок-расист, который ненавидит славян? Вряд-ли там в Аргентине их научили любить русских. В Сатурне, кстати, тоже были аргентинцы, которые смеялись с аллюзий на "вбивание гвоздей в крышку нацисткого гроба".
Вряд ли, что какая-нибудь свинья хоть раз была в Аргентине, но много верещит об этом будто была.
Bastardo
Bastardo ответил Jeck Denielse
   508 / 846
сегодня в 14:26
Ну такой он....борзый... Импонирует что Семак бойцов цепких неуступчивых набирает...Барриос,Акунья,Аскасибар... В отличии от инфантильных Краневиттеров....))
А не много Зениту полузащитников?
Bastardo
Bastardo ответил ПерекатиПоле
   508 / 846
сегодня в 14:23
«Аргентинец Аскасибар допустил расистские высказывания во время игры» По любому нужно брать!)
Не смущает, что в клуб может придти игрок-расист, который ненавидит славян? Вряд-ли там в Аргентине их научили любить русских. В Сатурне, кстати, тоже были аргентинцы, которые смеялись с аллюзий на "вбивание гвоздей в крышку нацисткого гроба".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Шуnя771
   13 / 846
сегодня в 14:08
Футбольный тафгай?)
Ну такой он....борзый...
Импонирует что Семак бойцов цепких неуступчивых набирает...Барриос,Акунья,Аскасибар...
В отличии от инфантильных Краневиттеров....))
Шуnя771
Шуnя771 ответил cska plus
   49 / 846
сегодня в 13:49
Теперь до сентября Зенит будет интересоваться всеми.
А Спартак?))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Jeck Denielse
   49 / 846
сегодня в 13:47
Для опорников эта статистика не показательна..... Условный Бускетс - 35 игр - 0 голов - 10 жёлтых...
...и 99 симуляций...)
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 846
сегодня в 13:47
Футбольный тафгай?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил kotmyshka
   13 / 846
сегодня в 13:32
Прекрасный послужной список! :-)
Для опорников эта статистика не показательна.....
Условный Бускетс - 35 игр - 0 голов - 10 жёлтых...
Cimonn
Cimonn ответил FILL3286
   324 / 846
сегодня в 13:25
забалотный паредас Ригони???? хаххаха
Пэро, сонька, гей жига....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 846
сегодня в 13:21
«Аргентинец Аскасибар допустил расистские высказывания во время игры»
По любому нужно брать!)
Остапчук 67
Остапчук 67
   487 / 846
сегодня в 13:20
Проект интересуется игроком пердива?
oFANATo
oFANATo
   58 / 846
сегодня в 13:15
Огласите весь список пожалуйста кем будет интересоваться Зенит. А то выдают новости в час по чайной ложке.
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 846
сегодня в 13:05
Прекрасный послужной список! :-)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 12:47
22 года...
игрок сборной Аргентины...
16 млн (трансфермаркт)...

Учитывая что завсегда можно отдать в условный ПСЖ за 47 млн - то можно брать...

Известно о нём не много....
Разве что : "Форвард олимпийской сборной Гондураса Энтони Лосано пожаловался на расизм в матче со сборной Аргентины.Аргентинец Аскасибар допустил расистские высказывания во время игры."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 846
сегодня в 12:25
Про Зенит многие читают, у него есть деньги. Вот и брешут все кому не лень. А наррд ведется и обсуждает...
cska plus
cska plus
   5 / 846
сегодня в 12:20
Теперь до сентября Зенит будет интересоваться всеми.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил particular
   366 / 846
сегодня в 12:16
Видно, Зенит решил сэкономить на переводчиках с испанского говора..:)) Ошеломляет разброс интересов питерцев, - то сборников и призёров сгребают, то вылетевших подгребают..:)) Аргументация, по любому, будет железобетонная..:))
Вот именно что подгребает меркантильных гавриков: не много желающих ехать в ЧР чтобы рубиться.
FILL3286
FILL3286
   43 / 846
сегодня в 12:14
как же стыдно за мешок народный снова позор в лч
FILL3286
FILL3286 ответил ПерекатиПоле
   43 / 846
сегодня в 12:13
Новости трансферной активности из тарасовки: 03.06.2019 селекционер в Африке сделал обход по пальмовой роще. Найдены три потенциальных новичка на просмотр.
забалотный паредас Ригони???? хаххаха
удав
удав ответил ПерекатиПоле
   275 / 846
сегодня в 12:07
Новости трансферной активности из тарасовки: 03.06.2019 селекционер в Африке сделал обход по пальмовой роще. Найдены три потенциальных новичка на просмотр.
в это трансферное окно у них новое направление -монгольские степи и океания=)
удав
удав
   275 / 846
сегодня в 12:06
обычная утятина.
FILL3286
FILL3286
   43 / 846
сегодня в 11:52
молло паредаса гойло и барона верните людям хочется аншлага больше)))ахахххаххах хахахха
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