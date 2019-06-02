«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

вчера, 19:00

«Зенит» по-прежнему рассматривает возможность подписания полузащитника «Спортинга» .

Прошлой зимой российский клуб давал за игрока 16 млн евро плюс еще 4 млн предусматривались в качестве бонусов, однако «Спортинг» отказался, так как хотел получить 20 млн сразу.

Теперь же в «Зените» вновь задумались о покупке Акуньи. Правда, позиция «Спортинга» остается неизменной - португальцы требуют за игрока 20 млн евро.

27-летний аргентинец в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 30 матчах чемпионата Португалии.