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«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

вчера, 19:00

«Зенит» по-прежнему рассматривает возможность подписания полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.

Прошлой зимой российский клуб давал за игрока 16 млн евро плюс еще 4 млн предусматривались в качестве бонусов, однако «Спортинг» отказался, так как хотел получить 20 млн сразу.

Теперь же в «Зените» вновь задумались о покупке Акуньи. Правда, позиция «Спортинга» остается неизменной - португальцы требуют за игрока 20 млн евро.

27-летний аргентинец в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 30 матчах чемпионата Португалии.

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Все комментарии
milan-f
milan-f
   377 / 838
сегодня в 02:28
Спартак вернулся к кандидатуре Педро. Роши:)
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   590 / 838
сегодня в 00:57
Акунья Матата
ОПС
ОПС
   147 / 838
сегодня в 00:14
А зачем?
Гавроша
Гавроша
   134 / 838
вчера в 23:58
Не надо покупать фенрандеса, только не фернандеса, другого найти. Еще бульбаши сейчас не легионеры, вот там поискать.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил oFANATo
вчера в 23:56
Ну ты и сказочник. Гинер мечтал продать Фернандеса лазурным? Не смеши людей. Да и причем здесь Фернандес, если он защитник а Акунья полузащитник. Не стыковочка у тебя получается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       30 / 838
    вчера в 23:26
    На самом деле, один трансфер питерцы уже совершили. В клуб после двухгодичного перерыва на должность главного скаута возвращается Антон Евменов, человек, который привез в Россию Вагнера Лава, Марио Фернандеса и еще дюжину крутых футболистов. Именно от продуктивности связки Евменов — Рибальта будет зависеть состояние, в котором команда подойдет к Лиге чемпионов.

    На какую сумму может закупиться «Зенит»?

    По финансовому фейр-плей сине-бело-голубые сейчас находятся в небольшом плюсе. Около 10 миллионов. К этой сумме плюсуем призовые за участие в Лиге чемпионов (минимум 15,2 миллиона евро) и прибыль от всех летних трансферов на выход, которых будет немало.Если к этой сумме приплюсовать еще и 20 миллионов евро, на которые можно уйти в минус по ФФП, то получится вполне хорошая сумма для усиления команды.
    45 млн + сумма вырученная от продаж игроков в летнее окно...
    Почти наверняка команду покинут чуть ли не все футболисты, которые сейчас находятся в арендах: Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Юрий Лодыгин ....уйдут Антон Заболотный, Эльмир Набиуллин и Матиас Краневиттер....Заканчиваются контракты у Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Александра Анюкова, Михаила Кержакова и Александра Кокорина.

    Самый очевидный трансфер на сегодняшний день — полузащитник Алексей Сутормин. Парень уже перерос уровень «Оренбурга». Да и Семак не раз подчеркивал, что футболист ему нравится. К тому же Сутормин — воспитанник «Зенита». И это, помимо всего прочего, важно для заявки команды на Лигу чемпионов. На сегодняшний день в составе сине-бело-голубых всего три воспитанника: Михаил Кержаков, Далер Кузяев и молодой Леон Мусаев.
    oFANATo
    oFANATo
       39 / 838
    вчера в 22:40
    Прежде чем купить что нибудь ненужное, надо продать что нибудь ненужное......
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 838
    вчера в 22:16
    Торговаться с портами до упора. Окно только открылось...
    Gahi
    Gahi
       342 / 838
    вчера в 22:13
    Если его возмут, то Акуньи точно окунет Зенит в болото. Для Л/Ч нужен более солидный футболист.
    beefs
    beefs
       160 / 838
    вчера в 21:48
    Зеня хочет в сыграть в ЛЧ?!?
    tolctoy
    tolctoy
       301 / 838
    вчера в 21:27
    Зинка решила купить Акуна матату.Зачем?У них и так жизнь без проблем.Денег полно,судьи все ручные,в руководстве страны одни питерские.Не жизнь,а Акуна матата.
    oFANATo
    oFANATo ответил Гавроша
       39 / 838
    вчера в 21:20
    Ну ты и сказочник. Гинер мечтал продать Фернандеса лазурным? Не смеши людей.

    Да и причем здесь Фернандес, если он защитник а Акунья полузащитник. Не стыковочка у тебя получается.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил ошалевший
       16 / 838
    вчера в 21:13
    давай объясню логику,мешок второй раз заинтересовался,значит нужен,португалы не понаслышке знают что можно из газпрома высосать и сбрасывать не будут
    В последнее время Зенит перестал сорить деньгами, берут недорогих или свободных.
    Но если удастся продать ненужных игроков за адекватные деньги, можно и ТОПа прикупить.
    Не про Акунью сейчас, а вообще...
    Авербуx
    Авербуx
    вчера в 21:02
    че за акула такая ?
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил Гавроша
       480 / 838
    вчера в 21:01
    И пофиг, что этот португалец-аргентинец
    Гавроша
    Гавроша
       134 / 838
    вчера в 20:57
    Гинер в шоке - он так мечтал продать в Зенит фернандеса, на эти деньги выкупить влашича и еще пару-тройку игроков, а тут появился португалец, который моложе и дешевле.

    Единственный + фернандеса, что не легионер. Вот, что такое лимит.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       512 / 838
    вчера в 20:50
    Упертые португальцы
    112910415
    112910415
       357 / 838
    вчера в 20:35
    Акунье не спастись !
    wingback
    wingback
       87 / 838
    вчера в 20:34
      wingback
      wingback
         87 / 838
      вчера в 20:32
        Kresi frok
        Kresi frok
           296 / 838
        вчера в 20:28
        Отдайте уже наконец Зениту какулью!!!
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           24 / 838
        вчера в 20:26
        Нужны игроки посолиднее. Не хочется выглядеть московскими туристами в ЛЧ.
        Морозовский
        Морозовский
           7 / 838
        вчера в 20:25
        Акунью надо брать - пора омолаживать "Зенит" юными игроками!
        Red blu
        Red blu
           215 / 838
        вчера в 20:08
        Миллер, где свои воспитанники?
        Tostao
        Tostao
           112 / 838
        вчера в 20:03
        А когда следует ждать пополнение из академии "Зенита"?
        Питер рулит
        Питер рулит
           271 / 838
        вчера в 20:00
        Дзюба как ассистент и то лучше...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил ошалевший
           30 / 838
        вчера в 19:55
        очнись,нету уже как свободный ушёл
        Да что ты....))
        А я считал что его за 25 млн Спартингу отдали...
        ошалевший
        ошалевший ответил Jeck Denielse
           249 / 838
        вчера в 19:50
        Нету в Спортинг....Акунью из Спортинга.... И примерно млн 5 Спортинг ещё должен будет....
        очнись,нету уже как свободный ушёл
        ошалевший
        ошалевший ответил Ангел неБесГрешен
           249 / 838
        вчера в 19:49
        Он стал старше, надо ценник сбрасывать...
        давай объясню логику,мешок второй раз заинтересовался,значит нужен,португалы не понаслышке знают что можно из газпрома высосать и сбрасывать не будут
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           30 / 838
        вчера в 19:46
        Нету в Спортинг....Акунью из Спортинга....
        И примерно млн 5 Спортинг ещё должен будет....
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