«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

«Зенит» по-прежнему рассматривает возможность подписания полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.
Прошлой зимой российский клуб давал за игрока 16 млн евро плюс еще 4 млн предусматривались в качестве бонусов, однако «Спортинг» отказался, так как хотел получить 20 млн сразу.
Теперь же в «Зените» вновь задумались о покупке Акуньи. Правда, позиция «Спортинга» остается неизменной - португальцы требуют за игрока 20 млн евро.
27-летний аргентинец в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 30 матчах чемпионата Португалии.
На какую сумму может закупиться «Зенит»?
По финансовому фейр-плей сине-бело-голубые сейчас находятся в небольшом плюсе. Около 10 миллионов. К этой сумме плюсуем призовые за участие в Лиге чемпионов (минимум 15,2 миллиона евро) и прибыль от всех летних трансферов на выход, которых будет немало.Если к этой сумме приплюсовать еще и 20 миллионов евро, на которые можно уйти в минус по ФФП, то получится вполне хорошая сумма для усиления команды.
45 млн + сумма вырученная от продаж игроков в летнее окно...
Почти наверняка команду покинут чуть ли не все футболисты, которые сейчас находятся в арендах: Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Юрий Лодыгин ....уйдут Антон Заболотный, Эльмир Набиуллин и Матиас Краневиттер....Заканчиваются контракты у Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Александра Анюкова, Михаила Кержакова и Александра Кокорина.
Самый очевидный трансфер на сегодняшний день — полузащитник Алексей Сутормин. Парень уже перерос уровень «Оренбурга». Да и Семак не раз подчеркивал, что футболист ему нравится. К тому же Сутормин — воспитанник «Зенита». И это, помимо всего прочего, важно для заявки команды на Лигу чемпионов. На сегодняшний день в составе сине-бело-голубых всего три воспитанника: Михаил Кержаков, Далер Кузяев и молодой Леон Мусаев.
На какую сумму может закупиться «Зенит»?
По финансовому фейр-плей сине-бело-голубые сейчас находятся в небольшом плюсе. Около 10 миллионов. К этой сумме плюсуем призовые за участие в Лиге чемпионов (минимум 15,2 миллиона евро) и прибыль от всех летних трансферов на выход, которых будет немало.Если к этой сумме приплюсовать еще и 20 миллионов евро, на которые можно уйти в минус по ФФП, то получится вполне хорошая сумма для усиления команды.
45 млн + сумма вырученная от продаж игроков в летнее окно...
Почти наверняка команду покинут чуть ли не все футболисты, которые сейчас находятся в арендах: Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Юрий Лодыгин ....уйдут Антон Заболотный, Эльмир Набиуллин и Матиас Краневиттер....Заканчиваются контракты у Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Александра Анюкова, Михаила Кержакова и Александра Кокорина.
Самый очевидный трансфер на сегодняшний день — полузащитник Алексей Сутормин. Парень уже перерос уровень «Оренбурга». Да и Семак не раз подчеркивал, что футболист ему нравится. К тому же Сутормин — воспитанник «Зенита». И это, помимо всего прочего, важно для заявки команды на Лигу чемпионов. На сегодняшний день в составе сине-бело-голубых всего три воспитанника: Михаил Кержаков, Далер Кузяев и молодой Леон Мусаев.
Да и причем здесь Фернандес, если он защитник а Акунья полузащитник. Не стыковочка у тебя получается.
Да и причем здесь Фернандес, если он защитник а Акунья полузащитник. Не стыковочка у тебя получается.
Но если удастся продать ненужных игроков за адекватные деньги, можно и ТОПа прикупить.
Не про Акунью сейчас, а вообще...
Но если удастся продать ненужных игроков за адекватные деньги, можно и ТОПа прикупить.
Не про Акунью сейчас, а вообще...
Единственный + фернандеса, что не легионер. Вот, что такое лимит.
Единственный + фернандеса, что не легионер. Вот, что такое лимит.
А я считал что его за 25 млн Спартингу отдали...
А я считал что его за 25 млн Спартингу отдали...
И примерно млн 5 Спортинг ещё должен будет....
И примерно млн 5 Спортинг ещё должен будет....