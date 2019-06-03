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«Крылья Советов» хотят продолжить сотрудничество с Самедовым

сегодня, 13:38

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что самарцы надеются сохранить в команде полузащитника Александра Самедова, чей договор с клубом подходит к концу.

Надо сделать выводы по сезону, провести анализ, где ошиблись, где недоработали. Но освежать команду точно надо, это даже не обсуждается.

Какие позиции надо укрепить? Будем обсуждать с тренером, обсуждать позиции. Пока только закончили сезон, поэтому не готов ответить.

Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что было непонятно, останемся ли мы в Премьер-Лиге. Скоро будем принимать решение по футболистам.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   72 / 846
сегодня в 15:56
Значит еще годик поиграет.
Caniggia
Caniggia
   37 / 846
сегодня в 14:56
Даже 35-летний, ползающий по полю Арбуз, будет чуть ли не лучшим в таком донном составе у Самары.
Ладожский
Ладожский
   588 / 846
сегодня в 14:46
Даже бывших свиней лучше гнать отовсюду.
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 846
сегодня в 14:43
Удачи .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   23 / 846
сегодня в 14:28
А В САМАРЕ АРБУЗЫ РАСТУТ ?

ГЫ-ГЫ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 14:25
Два вратаря ...33..38 лет...
Денисову, Самарджичу и Шишкину по 32 года..Самедову 34..Корниленко 35....и 5 игроков которым 30 лет будет в этом году....
Несомненно нужно омоложение...
..впрочем как и Зениту..))
Шуnя771
Шуnя771 ответил nikoladolgov
   49 / 846
сегодня в 13:53
Интересно - интересно, а кто будет принимать решения по футболистам ? Божович уже чемодан сложил, Шикунова тоже терпеть никто не собирается , как и остальных управленцев.
Да какая разница кто? Первый раз что ли тренеру преподнесут откатного кота в мешке?))
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 846
сегодня в 13:51
Таможня дает добро - подписывайте!)
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 846
сегодня в 13:51
Интересно - интересно, а кто будет принимать решения по футболистам ?
Божович уже чемодан сложил, Шикунова тоже терпеть никто не собирается , как и остальных управленцев.
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