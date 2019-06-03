«Крылья Советов» хотят продолжить сотрудничество с Самедовым

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что самарцы надеются сохранить в команде полузащитника Александра Самедова, чей договор с клубом подходит к концу.
Надо сделать выводы по сезону, провести анализ, где ошиблись, где недоработали. Но освежать команду точно надо, это даже не обсуждается.
Какие позиции надо укрепить? Будем обсуждать с тренером, обсуждать позиции. Пока только закончили сезон, поэтому не готов ответить.
Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что было непонятно, останемся ли мы в Премьер-Лиге. Скоро будем принимать решение по футболистам.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Денисову, Самарджичу и Шишкину по 32 года..Самедову 34..Корниленко 35....и 5 игроков которым 30 лет будет в этом году....
Несомненно нужно омоложение...
..впрочем как и Зениту..))
Денисову, Самарджичу и Шишкину по 32 года..Самедову 34..Корниленко 35....и 5 игроков которым 30 лет будет в этом году....
Несомненно нужно омоложение...
..впрочем как и Зениту..))
Божович уже чемодан сложил, Шикунова тоже терпеть никто не собирается , как и остальных управленцев.
Божович уже чемодан сложил, Шикунова тоже терпеть никто не собирается , как и остальных управленцев.