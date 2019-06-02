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«Уфа» интересуется исландским нападающим одесского «Черноморца»

вчера, 22:14

«Уфа» следит за исландским нападающим Арни Вильхьялмссоном, который выступает на правах аренды в одесском «Черноморце». Об этом сообщил агент футболиста Чезаре Маркетти.

При этом контракт 25-летнего форварда принадлежит польскому клубу «Термалика».

В настоящее время я веду переговоры с «Десной», «Карпатами», «Львовом» на Украине. Мне также сказали, что «Ворскла» заинтересовалась им. «Динамо» Киев наблюдает за Арни. «Александрия» тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень.

Вильхьялмссон забил 7 голов в 12 матчах УПЛ в текущем сезоне.

Напомним, что «Уфе» удалось сохранить прописку в РПЛ по итогам кампании.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 838
вчера в 23:53
Уфа не купит игрока
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 838
вчера в 22:54
Уфа и нападающий? Уж гон
Вот тысячный защитник - да. Нафиг нападающие этому недоклубу?
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