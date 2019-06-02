«Уфа» интересуется исландским нападающим одесского «Черноморца»

вчера, 22:14

«Уфа» следит за исландским нападающим Арни Вильхьялмссоном, который выступает на правах аренды в одесском «Черноморце». Об этом сообщил агент футболиста Чезаре Маркетти.

При этом контракт 25-летнего форварда принадлежит польскому клубу «Термалика».

В настоящее время я веду переговоры с «Десной», «Карпатами», «Львовом» на Украине. Мне также сказали, что «Ворскла» заинтересовалась им. «Динамо» Киев наблюдает за Арни. «Александрия» тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень.

Вильхьялмссон забил 7 голов в 12 матчах УПЛ в текущем сезоне.