Шишкин: «Глушаков всегда с душой относился к „Спартаку“»

сегодня, 18:00

Бывший игрок «Спартака» выступил в защиту хавбека «красно-белых» , на которого ополчились некоторые болельщики московского клуба после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

— Вы давно дружите с Глушаковым. Как он переносит развод с женой, непринятие фанатов и другие проблемы?

— Переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни — развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.

— Как думаете, слив переписок, аудио — чей-то заказ?

— Конечно, настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.

— Как Денис реагировал на выступления болельщиков «Спартака», направленные против него?

— Было неприятно, как и любому другому футболисту на его месте. Тем более, после неплохой карьеры в «Спартаке». Он всегда мечтал стать чемпионом, что и сделал, отдав много сил команде. Не знаю, почему фанаты так невзлюбили его. Если честно, всех деталей не знаю и лезть не хочу. Но могу сказать, что Денис всегда с душой относился к «Спартаку» и никаких «подводных дел» не совершал.