Шишкин: «Глушаков всегда с душой относился к „Спартаку“»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин выступил в защиту хавбека «красно-белых» Дениса Глушакова, на которого ополчились некоторые болельщики московского клуба после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.
— Вы давно дружите с Глушаковым. Как он переносит развод с женой, непринятие фанатов и другие проблемы?
— Переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни — развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.
— Как думаете, слив переписок, аудио — чей-то заказ?
— Конечно, настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.
— Как Денис реагировал на выступления болельщиков «Спартака», направленные против него?
— Было неприятно, как и любому другому футболисту на его месте. Тем более, после неплохой карьеры в «Спартаке». Он всегда мечтал стать чемпионом, что и сделал, отдав много сил команде. Не знаю, почему фанаты так невзлюбили его. Если честно, всех деталей не знаю и лезть не хочу. Но могу сказать, что Денис всегда с душой относился к «Спартаку» и никаких «подводных дел» не совершал.
Думать надо было раньше.
А Шишкину не надо в чужой душе ковыряться.
Чужая душа-потёмки.
На нём ещё по гроб жизни Каррера висеть будет.
Вообще ровно,что с ним будет завтра.
Думать надо было раньше.
А Шишкину не надо в чужой душе ковыряться.
Чужая душа-потёмки.
На нём ещё по гроб жизни Каррера висеть будет.
Вообще ровно,что с ним будет завтра.