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Шишкин: «Глушаков всегда с душой относился к „Спартаку“»

сегодня, 18:00

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин выступил в защиту хавбека «красно-белых» Дениса Глушакова, на которого ополчились некоторые болельщики московского клуба после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

— Вы давно дружите с Глушаковым. Как он переносит развод с женой, непринятие фанатов и другие проблемы?
— Переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни — развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.

— Как думаете, слив переписок, аудио — чей-то заказ?
— Конечно, настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.

— Как Денис реагировал на выступления болельщиков «Спартака», направленные против него?
— Было неприятно, как и любому другому футболисту на его месте. Тем более, после неплохой карьеры в «Спартаке». Он всегда мечтал стать чемпионом, что и сделал, отдав много сил команде. Не знаю, почему фанаты так невзлюбили его. Если честно, всех деталей не знаю и лезть не хочу. Но могу сказать, что Денис всегда с душой относился к «Спартаку» и никаких «подводных дел» не совершал.

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Все комментарии
blitz
blitz
   194 / 811
сегодня в 19:00
У Глушакова появился адвокат Шишкин?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   409 / 811
сегодня в 18:32
Свиньи не ценят своих игроков.
drug01
drug01
   65 / 811
сегодня в 18:29
Оклеветали парня, а ему урок!
No pupsiks
No pupsiks
   142 / 811
сегодня в 18:26
Глушак всё время ненавидел свиней, спаивал их и морил баней, хотя сам еще та свинья.
Footbolista
Footbolista ответил karna-vera
   16 / 811
сегодня в 18:22
Баян и баянист уже уволился...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   48 / 811
сегодня в 18:11
Глушак полностью заслужил такое отношение болел.
Думать надо было раньше.
А Шишкину не надо в чужой душе ковыряться.
Чужая душа-потёмки.
На нём ещё по гроб жизни Каррера висеть будет.
Вообще ровно,что с ним будет завтра.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 811
сегодня в 18:08
Смешно!
parallels
parallels
   2 / 811
сегодня в 18:07
стыдно за спартак!
Шуnя771
Шуnя771
   36 / 811
сегодня в 18:01
Мнение.
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