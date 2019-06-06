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Адиев: «Правительство Дагестана предало „Анжи“? Думаю, да»

сегодня, 16:09

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев посетовал на то, что власти Дагестана не оказали клубу поддержку в трудную минуту. Напомним, из-за финансовых проблем махачкалинская команда не сможет сыграть в ФНЛ.

Можно ли сказать, что правительство Дагестана предало клуб «Анжи»? Я думаю, да. Это мое мнение. Хотя у них иная точка зрения. Они считают, что мы частный клуб, нас должен финансировать конкретный человек . Но, на мой взгляд, это однобокий подход. Если ты возглавляешь Республику, нужно шире смотреть на вещи. Почему бы не поддерживать команду, которая может олицетворять регион? Раньше точно олицетворяла.

Сейчас можно сформулировать по-другому.  Клуб «Анжи» представляет республику Дагестан на российской арене. В любом случае, считаю, правительство региона должно уделять команде какое-то внимание.

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Все комментарии
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   452 / 813
сегодня в 17:27
Да Вы забыли што ли ? Там чуть ни каждую неделю сажают кого то из правительства. Они не про клуб забыли они сейчас молятся что бы о них забыли))))))))))))))))))))))))))))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   411 / 813
сегодня в 17:01
У правительства Дагестана и без Анжи делов хватает.
Байкал-38
Байкал-38
   24 / 813
сегодня в 17:01
Как можно предать то, что не нужно? Адиев бредит!
Кстати Адиев превратился в Александра Григоряна, тоже всякую хрень несёт!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   157 / 813
сегодня в 17:00
Можно было помочь,Анжи был отдушиной для молодежи и перестал быть таковым.
сканер
сканер
   353 / 813
сегодня в 16:33
Кадиеву не фига было держать деньги в США!Они их заблокировали,вот и доигрался.А на счёт пр-ва Дагестана-согласен!Предательство и равнодушие!Им ещё отзовётся.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   407 / 813
сегодня в 16:28
Так таки и есть
parallels
parallels
   2 / 813
сегодня в 16:26
с какого перепуга нищий регион должен содержать частный клуб?
Павел Амурский
Павел Амурский
   161 / 813
сегодня в 16:18
Каждая команда должна содержать себя сама.
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