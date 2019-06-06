Адиев: «Правительство Дагестана предало „Анжи“? Думаю, да»

Бывший главный тренер «Анжи» посетовал на то, что власти Дагестана не оказали клубу поддержку в трудную минуту. Напомним, из-за финансовых проблем махачкалинская команда не сможет сыграть в ФНЛ .

Можно ли сказать, что правительство Дагестана предало клуб «Анжи»? Я думаю, да. Это мое мнение. Хотя у них иная точка зрения. Они считают, что мы частный клуб, нас должен финансировать конкретный человек . Но, на мой взгляд, это однобокий подход. Если ты возглавляешь Республику, нужно шире смотреть на вещи. Почему бы не поддерживать команду, которая может олицетворять регион? Раньше точно олицетворяла.

Сейчас можно сформулировать по-другому. Клуб «Анжи» представляет республику Дагестан на российской арене. В любом случае, считаю, правительство региона должно уделять команде какое-то внимание.