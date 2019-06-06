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Газзаев: «Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение»

сегодня, 15:38

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20. Посмотрите на Испанию, Англию, Италию – у них играет по 20 команд. Нам нужно быть в этом тренде и равняться на лучшие чемпионаты. Повторюсь, решение о расширении абсолютно правильное. Есть ещё один серьёзный вопрос, которому я хочу уделить внимание, – лимит на легионеров. Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем.

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Все комментарии
Игорь999
Игорь999
сегодня в 15:50
Сначала надо было перейти на весна- осень,а потом все остальное..
FILL3286
FILL3286 ответил Alvish
   15 / 813
сегодня в 15:50
Чемпионат будет долгим, нудным и мало интересным.
Он и так нудный и не интересный))
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 813
сегодня в 15:49
Что скажет Фердун? Гыгыгы
kotmyshka
kotmyshka
   65 / 813
сегодня в 15:48
абсолютно неправильное решение...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   140 / 813
сегодня в 15:45
Посидел в депутатах - стал полным идиотом! На Испанию с Италией он равняться хочет. Наше равнение - на Швейцарию со Швецией и не более того. Скоро запоет об объединенном чемпионате с Киргизией, или Молдовой, не иначе !
Alvish
Alvish
   69 / 813
сегодня в 15:40
Чемпионат будет долгим, нудным и мало интересным.
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