Газзаев: «Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20. Посмотрите на Испанию, Англию, Италию – у них играет по 20 команд. Нам нужно быть в этом тренде и равняться на лучшие чемпионаты. Повторюсь, решение о расширении абсолютно правильное. Есть ещё один серьёзный вопрос, которому я хочу уделить внимание, – лимит на легионеров. Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем.